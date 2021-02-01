«Фанаты побежали к ним драться через всё поле». Тащер «Краснодара» – о России и жизни

Маркус Берг из «Краснодара» вырос в одном городе с известным шведским тренером Свеном-Йораном Эрикссоном, играл в футбол против двух его племянников, пробовал биатлон, настольный теннис, хоккей и флорбол.

Скоро вы узнаете, как ему всё это помогло, но сначала короткая история про Берга-спасителя – для этого вспомним последний тур сезона-2019/2020, когда «Краснодар» и тогда ещё 33-летний Маркус так хотели в зону Лигу чемпионов, что сломали дома «Ахмат» 4:0, а швед оформил покер из двух голов и двух передач.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Через два месяца Берг вышел капитаном на матч квалификации против ПАОК, отдал голевую на Кабеллу и признался в интервью сайту УЕФА: думал, что упустил свой шанс, но продлил весной контракт и впервые в карьере попал в Лигу чемпионов. Так что на 2 декабря в планах было забить важнейший для краснодарской истории гол – Берг с правой вкатил «Ренну» после передачи Мартыновича через всё поле, а «Краснодар» впервые победил в ЛЧ и единственным на всю страну прорвался в Лигу Европы.

Правда, увидеть радостного и эмоционального Берга у нас не получилось. Холодный, опытный нападающий на поле такой всегда. Спокойно реагирует не только на голы, но и вообще на всё: на критику Ибрагимовича (что Берг не забил за сборную на чемпионате мира, но по-прежнему в команде); равнодушно отвечает Быстрову, который сравнил его с деревом: «Мне всё равно».

Прямо сейчас вы узнаете:

● В чём сила спокойствия?

● Как в детстве играл хоккейного вратаря и защищался подушкой?

● Безглютеновая диета помогает?

● Дерзит ли в сборной Ибрагимович?

● Какой мистер из Мусаева?

● А также вопросы про жизнь в пустыне, занятия биатлоном, греческих фанатов и талант Сафонова.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Краснодар» в Лиге чемпионов: раздевалка в Севилье, поддержка Кайо, гол «Ренну»

– Маркус, добрый день! После голов вы почему-то слишком спокойны. Гол и гол. Почему так?

– Это пришло с возрастом. В молодости я бурно радовался голам и успешным матчам, а потом осознал: даже если оформишь хет-трик – ты не лучший в мире футболист, если провалишь игру – то не худший. Нужно рационально оценивать себя, и тогда у спортсмена всё будет хорошо.

– Гол «Ренну» в Лиге чемпионов – самый важный в вашей карьере?

– Возможно, но я снова отвечу скучно: я не делю голы на важные и неважные, держу эмоции в себе и больше думаю о том, что «Краснодар» мог бы добиться в Лиге чемпионов большего. Если бы мы оба раза обыграли «Севилью», если бы не упустили 2:0 в гостевом матче, то мой гол «Ренну» принёс бы больше радости. У нас были шансы на плей-офф, второе место могло стать сказкой для клуба и города, но даже сейчас я скажу, что третье место – нормальный результат.

Фото: Fran Santiago/Getty Images

– Что было в раздевалке после гостевого поражения от «Севильи»: гнев, страх, опустошение?

– Не скажу, что атмосфера была какой-то особенно и гнетущей, просто многие ребята испытали новые чувства: они впервые играли в Лиге чемпионов и получили такой опыт. На это поражение мы посмотрели с другой стороны – поняли, что мелкие ошибки на таком высоком уровне приводят к серьезным последствиям. Будешь ошибаться – не будет шансов против команд, как «Севилья». Нам был нужен этот опыт. Теперь он с нами, а, значит, мы будем расти.

– В интернете и медиа много шутили по поводу ошибок Кайо в Лиге чемпионов и РПЛ, что он постоянно привозит голы. Как вы на это реагировали?

– Игроки должны поддерживать друг друга, мы же одна команда! Плохо, когда атакуют кого-то одного, ещё и со стороны. Я и сам был в похожей ситуации: ты живёшь футболом каждый час своего дня, тренируешься, восстанавливаешься; в такие дни лучше не нарушать этот график, а думать только об играх и не зацикливаться на оскорблениях. Если игрока надо поддержать – мы поддержим. Если надо дать по заднице и сказать «Ни о чём не переживай» – тоже сделаем! Будут трудности – пройдём их вместе! Я помогу партнёру, он поможет мне, в итоге все мы сделаем лучше команде.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Мусаев, Сафонов, четыре прозвища Уткина

– «Краснодар» просел осенью, но декабрь для команды сложился суперудачно: постоянно побеждали, три очка до зоны еврокубков, ничья с «Челси» и прорыв в Лигу Европы. С чем это связано?

– Я даже не думал об этом. Вот честно. Не люблю оглядываться назад. Прошлый год получился сумасшедшим: мы провели кучу игр, посетили за короткое время очень много мест, банально не успевали посидеть и подумать о прошедшей игре, потому что завтра уже ждала новая. А подъём в конце года объяснил бы так: многие игроки вернулось после травм, нам стало проще показывать свой футбол.

– Чем от других тренеров отличается Мурад Мусаев?

– Он увлечен анализом игр и часто проводит тактические занятия, где наглядно показывает, что хочет от нас, что нам улучшить. Иногда для мотивации перед матчами включает нарезку с нашими лучшими моментами из прошлых игр.

– Кстати, как вы называете тренера и партнёров?

– Мусаев для меня «мистер» или coach («тренер»). Русских называю полными или сокращенными именами-никнеймами: Сафонов – Мотя, Мартынович – Саша, Чернов – Чернов, хаха. Для Уткина есть целых четыре имени: Даниэль, Даниэлле, Утя и Уткин.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Мотя – суперталант?

– Очень талантливый вратарь и настоящий атлет. Выкладывается на тренировках, ничего не боится, всегда готов сыграть на выходе, даже если игрок летит ему прямо в лицо. Он молодой, но уже оброс опытом больших матчей. Уверен, скоро он станет первым номером сборной России. У него яркое будущее!

– Кто самый серьёзный соперник в РПЛ?

– Во-первых, «Зенит». Сильная команда с мощными финансами и отличными игроками, они много лет на высоком уровне. Во-вторых, московские клубы. Но в РПЛ бывает сложно и против маленьких команд: они садятся в оборону, вяжут игру нападающих, играют персонально, матчи против них даже бывают сложнее.

– На каких стадионах РПЛ играть прямо трудно?

– Не только в России, а везде сложно на маленьком стадионе с искусственной травой, особенно жарким летним днем. Самый кайф – играть на больших аренах, с высокими трибунами и громкими выездными фанатами; пусть они болеют против нас, зато мотивируют!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В детстве Берг занимался всеми существующими видами спорта и писал в дневник с эмблемой «МЮ» (правда, потом болел за «Арсенал»)

– В детстве вы занимались флорболом, настольным теннисом и биатлоном. Все шведские дети такие активные?

– Я вырос в городке-деревушке Турсбю на пять тысяч жителей, и для нас – сельских ребят – нормально заниматься сразу несколькими видами спорта. Играли во что угодно и где угодно. Городским не понять, хаха.

Фото: ru.wikipedia.org

Первые четыре года жизни я рос в квартире в центре, потом переехали за город, в домик у озера: прабабушка после школы готовила нам сосиски и картошку, вечером мы собирались в гостиной, пили кофе и вспоминали прошедший день. Можно было сесть на велосипед и поехать куда угодно, плавать и рыбачить на озере. Вокруг – леса и фермерские участки, где выращивали овощи и фрукты, разводили скот. Между ними – по 200 метров, огромные пространства для прогулок.

Как вы знаете, из нашего Турсбю – знаменитый Свен-Йоран Эрикссон, тренировавший сборную Англии, «Манчестер Сити», «Лацио». Мы с ним обычно встречались на ежегодных вручениях наград лучшим футболистам, а сейчас он живет в домике у озера, где я и играл с его племянниками.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

– Правда, что хотели стать хоккеистом?

– Да, но это больше было похоже на мечту: я никогда не тренировался на профессиональном уровне, мы с друзьями заливали каток на озере и выходили играть просто так. Ты полностью погружен в игру, вокруг друзья и потрясающие виды природы – очень круто! Сейчас так получается не часто, ведь шведские зимы иногда проходят без снега.

Мы играли без привязки к одной позиции и постоянно менялись: то я вставал в ворота, то бежал в атаку. Играли шайбой, без специальной экипировки, а под куртку вратаря подкладывали подушку.

В плохую погоду собирались у нас дома, в самой большой комнате играли в футбол и флорбол – разбили кучу стёкол и лампочек, очень весёлое время было. Ещё в детстве я собирал карточки известных хоккеистов. Самым великим для меня был чешский вратарь Доминик Гашек.

– Знали, что он играл за «Спартак»?

– Ого! Вот это новости!

– Следите за хоккеем?

– Не особо, только за крупными турнирами. В хоккее практически не бывает, что все лучшие игроки собираются в одном месте, из-за этого теряется зрелищность.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Как занятия спортом в детстве помогли вам в футболе?

– Для каждого вида спорта нужно разное мышление, поэтому будущим спортсменам полезно развиваться везде.

Занятия стрельбой в биатлонной секции помогли мне обрести концентрацию: я ходил в спортивную школу до 14 лет, получил отличный опыт в традиционных лыжах и стрельбе, на уроках гандбола развил ловкость и скорость. От каждого спорта я брал понемногу, а потом финально переключился на футбол.

– За кого вы болели?

– Лет в 10 я фанател от «Манчестер Юнайтед» и записывал все свои мысли в дневник с их эмблемой: «МЮ – лучшие», «я стану футболистом и буду играть за сборную». Правда, потом – в сезоне 2003/2004 – я начал болеть за «Арсенал». Они тогда не проиграли ни одного матча в лиге, феерии мои любимые Бергкамп, Виейра и швед Юнгберг.

Жизнь в плюс 50, вольный Ибрагимович в сборной, трудности с пиццей в Краснодаре

– Перед «Краснодаром» вы играли в ОАЭ за «Аль-Айн» и фактически жили в пустыне. Это как?

– Климат не описать словами. Мой первый матч хоть и проходил в 10 вечера, но играли мы при 42-х градусах жары, дышать было невозможно.

Со временем привык, переносил жару легче, но летом всё равно жить было невозможно: сидишь дома под кондиционером, садишься в нагретую до 50 градусов машину и едешь в охлаждённый торговый центр. В остальном мне и семье нравилось: там были международные школы, люди приезжали со всего мира, мы общались семьями, в полутора часах от нас – Дубай и Абу-Даби, рестораны и развлечения.

Фото: Francois Nel/Getty Images

– Самый сумасшедший поступок от фанатов «Панатинаикоса»?

– Там часто останавливали игры, в дни дерби против ПАОК становилось особенно жарко. Однажды играли против них дома – один из немногих матчей, когда на стадион допустили гостевых болельщиков. Так их фанаты забросали наших файерами, а наши побежали к ним драться через всё поле – игра остановилась, даже не начавшись. Мы вернулись в раздевалку, всё нормально – просто греки очень страстные фанаты футбола, и если болеют за клуб, то это на всю жизнь.

– На связи с Ибрагимовичем?

– Мы общались только в сборной, где Златан – лидер и пример для молодых игроков. Много требовал от партнеров и сам показывал класс. Когда он говорил – все слушали, когда что-то делал – все старались повторить за ним.

– Правда, что он бьёт все рекорды в тренажёрном зале?

– В сборной мы не так часто занимались в зале, плюс Златан всегда делал то, что ему хочется. Не все смогут поддерживать себя в отличной форме так долго, когды ты два метра ростом и весишь под 100 килограмм. Так что Златан – машина и феномен.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

– Расскажите про вашу глютеновую диету.

– Сижу на ней около восьми лет – и реально помогает. Раньше я переедал, употреблял много пасты и хлеба, так что постоянно болел живот, я не мог удерживать вес, всё это мешало мне играть. Потом я исключил глютен – и почувствовал лёгкость. Теперь в какой-нибудь поездке вместо бутерброда я пойду искать безглютеновый фруктовый батончик, не наберу вес и буду чувствовать себя замечательно. Вешу 75-76 килограмм, и мне комфортно.

– Легко ли придерживаться диеты, если ходить по итальянским ресторанам?

– Легко! Просто заказываю безглютеновую пасту, а вот пиццу без глютена в Краснодаре пока не нашёл, хотя много искал. Приезжаю за ней в Швецию, где без глютена готовят почти во всех ресторанах.

– Ваши любимые пицца и паста?

– Пицца с чёрным трюфелем – класс! Паста с обычным трюфелем – тоже очень вкусно.

– Где учатся ваши дети?

– К сожалению, в Краснодаре нет ни одной интернациональной школы – что неприятно не только для футболистов, но и для тех, кто приезжает в город работать из-за границы – важно, чтобы дети из разных стран общались.

Моим детям помог клуб – мой старший сын Леонель ходил в академию «Краснодара», учился с русскоговорящими детьми, сидя на уроках вместе с переводчиками, а ещё кайфовал, что каждое утро играет в футбол. Теперь скучает по этой жизни, из-за пандемии пришлось уйти на домашнее обучение.

И да, очень надеюсь, что скоро в Краснодаре появятся школы для иностранцев!

Фото: instagram.com/marcusberg.9/

– Как и с кем вы проводите свободное время в Краснодаре?

– Честно, у меня редко находится свободное время, чтобы просто погулять: то тренировки, то выезды со сборной Швеции. А так мы с семьей обычно ходим в итальянский ресторан и парк рядом с домом. Дочь занимается танцами, старший сын играет на гитаре, у младшего пока нет увлечений; я стараюсь проводить с детьми как можно больше времени: в парке, на улице, на велосипеде. Ещё встречаюсь с друзьями из команды – Олссоном и Классоном. Можем пообедать или просто поболтать. А в одиночестве я не бываю практически никогда, у меня же три ребёнка!

– Последний вопрос. Сейчас ваша жизнь – кайф?

– Конечно! Прошлый год вышел трудным для всех, я много путешествовал, долго не видел семью, но счастлив, что все они здоровы. Хочу проводить с ними как можно больше времени! И побеждать с «Краснодаром».