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Последние трансферы зимы-2021 в Европе, переходы, суммы — текстовая трансляция

Александр Кокорин
«Чемпионат»
Трансферный дедлайн в Европе. Уедет ли кто-то ещё из России? LIVE!
Последние переходы в топ-чемпионатах в режиме реального времени.
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Всем привет! На календаре 1 февраля, а это значит, что в большинстве ведущих европейских лиг заканчивается дозаявочная кампания. Трансферный дедлайн! Предлагаем вам с нами последить за последними перемещениями футболистов в топ-чемпионатах. По крайней мере, в итальянской Серии А, английский Премьер-лиге или немецкой Бундеслиге наверняка будут интересные сделки «на флажке». Испания, Франция, Бельгия с Турцией сегодня закрывают свои двери, Португалия — завтра. Быть может, и кто-то из наших соотечественников или хорошо знакомых исполнителей по чемпионату России ещё успеет «нырнуть» в это зимнее «окно» — как Александр Кокорин или Адольфо Гайч в «кальчо». В общем, ждём интересных новостей с международного трансферного рынка, а после подведем итоги.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/acffiorentina/

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