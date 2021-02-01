Наш футбол снова опозорился. РПЛ теряет очередную команду

Информация о долгах «Тамбова» перед игроками появилась ещё в сентябре. Тогда футболисты написали письмо на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с требованием погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года. Команда поставила условие, в противном же случае – игроки намерены не участвовать в тренировках и бойкотировать матч с «Уфой». Но спортивный директор клуба заверил, что через пару недель всё будет погашено.

Стоит отметить, что «Тамбов» проводит свои домашние матчи в Саранске, так как местный стадион не соответствует требованиям РПЛ. Какое-то время «Тамбов» играл в Нижнем Новгороде. А жили при этом футболисты вообще в подмосковной Тарасовке! Клуб без определённого места жительства в итоге оказался никому не нужен. Можно сказать, что наш футбол снова опозорился.

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Запрет на регистрацию новых игроков

В октябре нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко, покинувший клуб накануне, заявил, что не получил в клубе ни копейки. Проблема не решилась ни через три недели, ни через несколько месяцев. В ноябре 2020 РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков из-за задолженностей по зарплате, а игроки планировали бойкотировать матч со «Спартаком». Спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что от области клуб не получал финансирования с июня, а за летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами. Матч против «Спартака» всё же состоялся, пусть гости и не играли в оптимальном составе и проиграли со счётом 1:5.



Уже в декабре в отношении «Тамбова» вновь возбудили административное дело за невыплату заплаты, а слухи о возможном снятии клуба с РПЛ не утихали. В конце января генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью «СЭ» подтвердила, что на 99 процентов клуб снимется и прекратит существование.

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В клубе осталось девять игроков

Сегодня главный тренер команды Сергей Первушин заявил «Чемпионату», что в команде почти не осталось футболистов: «У нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов. Тут стоит вопрос, продолжит существовать клуб или нет, будем ли мы доигрывать сезон. Думаем только об этом».

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«Чемпионат» также связался с полузащитником «Тамбова» Антоном Килиным, который подтвердил, что, вероятнее всего, клуб снимется, а надежды на сохранение «Тамбова» у футболистов нет:

«Видимо, всё идёт к тому, что «Тамбов» снимется. Ни одного полноценного сбора команда не провела, народу нет. Осталось девять футболистов? Примерно всё так. Все ждут того, что скажут, ищут другие команды. Что касается меня, то всё в процессе. Надежды на существование команды очень мало. Если бы что-то было, давно бы объявили. А так все вопросы к руководству. У футболистов надежды уже никакой нет».



Клуб мог бы спасти бизнесмен Валерий Оганесян, известный болельщикам по работе в московском «Арарате», но переговоры не увенчались успехом – в руководстве «Тамбова» не назвали Оганесяну реальную сумму долга. Когда бизнесмен узнал об этом, то отказался от идеи финансовой помощи команде.



Сейчас же «Тамбову» остаётся ждать 8 февраля. Именно в этот день, по словам спортивного директора клуба Павла Худякова, будут приняты решения по дальнейшей судьбе клуба. И его прогноз на это собрание «не очень хороший».