Самые интересные переходы последнего дня зимнего трансферного окна в Европе

Трансферное окно в топ-чемпионатах Европы закрыто! Теперь трансферы возможны только на выход. Рассказываем, как прошёл заключительный день зимнего окна в Европе. Было не очень жарко.

Воспитанник «Шахтёра» отправился к Миранчуку и Малиновскому

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко перешёл в «Аталанту». По информации transfermarkt.ru, итальянский клуб заплатил за украинского футболиста € 700 тыс. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Как сообщает Calcio e Finanza, украинец будет зарабатывать € 2 млн в год.

Стоит напомнить, что за «Аталанту» выступает соотечественник Коваленко и воспитанник «Шахтёра» Руслан Малиновский, а также российский полузащитник Алексей Миранчук. Примечательно, но все три футболиста большую часть своей карьеры сыграли на позиции атакующего полузащитника. Теперь в команде Гасперини будет сумасшедшая конкуренция на это место.

Хедира спустя 11 лет возвращается в Германию

После пяти лет в Турине Сами Хедира возвращается на родину. Немецкий футболист продолжит карьеру в «Герте», занимающую 15-е место в Бундеслиге. «Я чувствую себя очень хорошо физически и хотел бы использовать опыт, накопленный за последние несколько лет, чтобы помочь команде и привести «Герту» к ещё большему спортивному успеху», — признался экс-полузащитник «Баварии». В новой команде Хедира будет выступать под 28-м игровым номером. А ведь ещё летом немец мог оказаться в «Спартаке», но отклонил предложение Газизова.

Главные сорвавшиеся переходы лета Российской Премьер-Лиги От Манджукича до Вагнера Лава.

Радонич — игрок «Герты»

Помимо Хедиры состав «Герты» пополнил левый вингер Неманья Радонич. Игрок перешёл на правах аренды до конца сезона с правом выкупа из «Марселя». По информации transfermarkt.ru, выкуп составит € 12 млн. «У меня были очень хорошие переговоры с ответственными лицами в «Герте». Бундеслига — одна из ведущих лиг Европы. Я хочу как можно скорее показать, что я готов биться за «Герту». Я действительно с нетерпением жду встречи с клубом и своими новыми товарищами по команде», — заявил сербский футболист.

Зиркзее ушёл в «Парму» на правах аренды

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее продолжит карьеру в «Парме». Итальянский клуб арендовал 19-летнего нападающего до конца сезона с правом выкупа. По неофициальной информации, мюнхенский клуб получит за аренду € 1,5 млн, а за выкуп футболиста — € 15 млн. Аренда с возможностью последующего выкупа может быть активирована только в том случае, если «Парма» сохранит прописку в Серии А, сообщает Sport Bild.

11 декабря 2019 года Зиркзее дебютировал за «Баварию» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». С тех пор нидерландец сыграл 17 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Бен Дэвис — защитник «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником «Престон норт Энд» Беном Дэвисом. Трансфер 25-летнего англичанина обошёлся «мерсисайдцам» в € 2,25 млн. «Это невероятная возможность. Конечно, когда я впервые услышал об интересе «Ливерпуля», для меня это стало сюрпризом. Было глупо не воспользоваться такой возможностью и не поучиться у превосходных футболистов. На самом деле, я никогда не был на «Энфилде» и ещё не успел осмотреться. Я ещё не выходил из туннеля этого стадиона, так что с нетерпением жду момента. Находиться в этой атмосфере — здорово», — отметил Дэвис. Бен будет выступать за «Ливерпуль» под 28-м номером.

Удивительно, но Дэвис ещё никогда не играл в Английской Премьер-лиге. Впрочем, главного тренера «Ливерпуля» этот фактор никак не смутил. «Наверное, понятно, что в обычное трансферное окно мы бы не смотрели, есть ли в «Престоне» игрок для нас. Но по мере того, как наша ситуация со всеми проблемами становилась яснее и яснее, мы взглянули на него и сказали: «Вау», — отметил рулевой красных.