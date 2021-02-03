«Квартиры в Москве нет – могу заночевать у Чалова». Ждать ли ещё Чернова в ЦСКА?

У Никиты Чернова непростая и по-своему уникальная судьба. В первой сборной России дебютировал раньше, чем в основе родного ЦСКА! Впоследствии защитник трижды уходил в аренду за игровой практикой, пока летом 2019-го не прописался на постоянку в Самаре. В «Крыльях» Чернов безоговорочно основной, и всё-таки не оставляет надежд когда-нибудь надеть красно-синюю майку. Но не раньше, чем с нынешней командой исправит недоразумение коронавирусного 2020 года, когда волжане рухнули в ФНЛ. Но начали разговор мы с более приятных тем.

Из интервью вы узнаете:

• какой из Головина сноубордист;

• почему родители Александра не переезжают в Москву или Монако;

• отчего «армеец» Макаров закончил карьеру в 24 года;

• мог ли Овчинников подсиживать Гончаренко, а Онопко – разругаться со всеми в клубе;

• что написал Чернов удалившему его судье.

«С Головиным на горе бесполезно тягаться»

— Судя по «Инстаграму», отпуск ты в Кемеровской области провёл. Почему там?

— Мы только второй год там отдыхали, а Саня Головин — седьмой. У него дом рядом — два часа на машине. Предложил составить компанию. Я только за был. Тем более все организационные вопросы Саша на себя взял — от нас только приезд и хорошее настроение требовалось. Люблю покататься на сноуборде и вообще активно проводить отпуск, а не дома сидеть. Отвёл душу.

— С девушками были?

— Я – уже почти с женой (улыбается). 31 декабря сделал Алине предложение. А так – да, все парами — мы с Саней, друзья его детства. Головин там уже свой — у одной женщины жильё ежегодно снимает.

Фото: Из личного архива Никиты Чернова

— Кто из вас круче на склоне?

— Саня, безусловно. С сибиряками нет смысла даже тягаться в этом — они с детства катаются. А мы, южные ребята, только учимся.

— К лыжникам немного презрительно относитесь?

— Ха, есть такое. Помню, с родителями в Сочи отдыхал. Ехали с лыжниками на подъёмнике, они всё бурчали: «Опять эти сноубордисты трассу облепили». У нас с ними взаимная нелюбовь.

— В Калтане у Головина был?

— Заезжали. Ему нужно было какие-то вещи забрать и подарки раздать родителям. С мамой, папой поздоровались, посидели часик и поехали дальше. Мне прямо интересно было, почему они не переедут из Калтана — возможности-то есть. Но родители у Саши старой закалки — им лучше дома, где вся родня, знакомые.

— Головин там почётный житель города?

— Ну да, город-то небольшой. Дома симметрично стоят. Везде флаги России — не знаю, Саня развесил или нет. Все друг друга знают. Прикольно. Мы пока у него сидели, человека три-четыре зашли просто поздороваться.

— Саша — самый близкий друг с «армейской» юности?

— Он, Саня Макаров, Илюха Помазун.

— Куда, кстати, Макаров пропал?

— В «Чертаново». Тренер.

— Уже? Он же совсем молодой.

— Да, моего года, 1996-го. 24 года всего. Но замучили травмы — устал с ними бороться. У него «кресты» были, и «пахи», и «галики». Видимо, решил, что не хочет больше играть через боль. Попросил у директора «Чертаново» Ларина помочь с тренерской работой — тот не отказал. Теперь с детишками возится, набирается опыта.

— Головина последнее время тоже травмы преследовали — а как классно вернулся!

— Да, но восстанавливался долго. По словам Сани, он уже давно был готов, но в «Монако» не спешили, раньше времени не подпускали к играм, чтобы полностью поправился и набрал форму. Он и в отпуске занимался, по дорожке бегал постоянно. Очень профессионально работал, неукоснительно выполнял программу, которую дали в клубе. Так что я не удивился, когда он вышел, забил, голевые раздавать начал. Я столько играл с ним — в курсе, на что Головин способен. А то, что он прекрасно стандарты исполняет, все и так прекрасно знают.

«Великий!» Французы в восторге от игры русского полузащитника Головина После травмы Александр заиграл ещё лучше, чем прежде!

— В Counter-strike с ним ещё рубитесь?

— Последние полтора месяца даже не заходил — то отпуск, то сборы. Зрителем иногда смотрю стримы, но руки уже чешутся, хочется поиграть с ребятами.



— Кокорина даже в дни матчей «Спартака» заставали в Сети под утро. Тебя не затягивает?

— Я профессионально к этому вопросу подхожу. Не перебарщиваю с играми. Максимум могу до 11-12 посидеть. А если наутро тренировка, ещё раньше ложусь спать. С опухшими глазами неохота выходить на поле. Пока проснёшься, уже и тренировка закончится, а ты, получается, из неё и не вынес ничего.

«Старики в ЦСКА так пихали, что даже на тренировку не хотелось идти»

— Когда последний раз дома отмечал день рождения?

— Когда был в «Енисее» в аренде — точно. Там нас числа 17-го собирали. А в «Крыльях» в прошлом году у одной группы было медобследование 13 января, а у другой — 14-го. Так я попросил поставить меня в первую, чтобы отметить день рождения дома, в Волгограде, с родными и друзьями. А на следующий день вернулся в Самару.

— В Москве жилья не осталось?

— Нет. Если у нас с ЦСКА там игры совпадают, заезжаю в гости к Феде Чалову. Ребята подтягиваются — Костя Кучаев, Ваня Обляков, Дивей. Могу и у Игоря переночевать — он один пока живёт, места побольше.

— Как отметил четвертак?

— Утром, как обычно, вручили футболку — с цифрой 25, по количеству лет. Вечером тортик поел, на поздравления ответил — и всё. Работаем дальше. Привычная ситуация.

— Вы живёте в одном отеле с «Рубином». Со Слуцким пересекались?

— Всех видел, кроме Леонида Викторовича. Уже хочу встретиться, поговорить, но никак не пересечёмся. У своих ребят спрашиваю: «Видели Слуцкого?» Говорят, только когда на поле шли. С удовольствием поболтал бы с ним. Они тоже в Кемеровской области отдыхали, на Алтае. От того места, где мы были, шесть часов на машине. Головин как-то предложил: «Поехали?» А у нас и так всего четыре полных дня там — тратить 12 часов только на дорогу не решились.

— Он-то рванул?

— Не доехал! Они рано утром стартовали, но уже через час Саня понял, что не может. В сон начало клонить. А ему ещё какую-то беговую работу делать надо было. Короче, развернулся. Перенесли встречу.

— Какие у тебя остались воспоминания о работе со Слуцким?

— Отличные — как-никак при нём в сборную попал. Мне нравился его тренировочный процесс, подход. Коллектив вообще замечательный был. Старики иной раз так пихали, что даже на тренировку не хотелось идти. А теперь даже скучаю по тем временам. Ничего страшного — выходили, боролись, бодались. Сейчас смотрю влоги со сборов ЦСКА, как там Вася Березуцкий шутит. В «Крыльях» такого не хватает, хотя тоже есть ребята старой закалки — Комбаров, Гацкан.

«Не видел у Овчинникова попыток кого-то подсидеть в ЦСКА. А добрее Онопко вообще не знаю человека»

— Удивился уходу Онопко и Овчинникова из ЦСКА?

— Очень неожиданно было. Савельич так на тренировках рубился, что его смело можно было заявлять на чемпионат. Как раз защитников сейчас не хватает. Недавно смотрел интервью Иваныча, Овчинникова. Так до конца и не понял, что там произошло. Не моё дело судить, но со стороны ситуация выглядела странно, как минимум.

— У Сергея Ивановича всегда чувствовалось стремление тренировать самостоятельно?

— Не знаю, не замечал. С Иванычем можно было поговорить на любые темы — всегда подскажет, поможет, пошутит. Атмосфера в коллективе была очень хорошая. Но попыток кого-то подсидеть с его стороны я точно не видел.

— Это ведь ему вы с Головиным обязаны первыми вызовами в сборную?

— Иваныч что-то такое рассказывал. Там Дзюба, по-моему, сломался. А у «Ростова» были стыковые игры, и оттуда человек (Новосельцев. — Прим. «Чемпионата») позже подъехал. Сборной для численности понадобились ещё один защитник и игрок группы атаки, а Капелло приезжал на наши игры в Испании. У меня тогда всё получалось, чувствовал уверенность. Рядом с такими партнёрами главное не «косячить» было. Ну и как-то так получилось, что нас с Саней вызвали. Видимо, и Сергей Иванович замолвил слово.

«Перед «Реалом» Гончаренко произнёс очень важные слова…» Защитник ЦСКА Никита Чернов вспоминает Лигу чемпионов и надеется уже весной стать чемпионом России.

— Два года назад вы очень тепло отзывались об Онопко: «Профессионал до мозга костей. Хотелось бы мне в его возрасте сохранять такое здоровье. Если у кого-то травма, недомогание, всегда выходит на тренировку и работает наравне с молодыми. Играть с ним одно удовольствие. Все ребята стремятся в его команду, потому что знают: с Савельичем не проиграешь, сто процентов». Не находишь, что он пострадал незаслуженно?

— На самом деле добрей человека я не видел. Не может такого быть, чтобы он там со всеми разругался. С Онопко это вообще не вяжется. Постоянно добавлялся в двусторонках к нам, спуску не давал, в подкатах катился так, что искры летели. Но за полем всегда и поможет, и подскажет. Уверен, что как игрок он и в 51 не хуже некоторых защитников в команде. Если не лучше.

«В жизни Вернблум и Гацкан добряки, а как только на поле выходят – всё: горящие глаза, искры во все стороны»

— Был какой-то момент, когда исчезли иллюзии относительно перспектив в ЦСКА?

— Был момент, когда надолго засел в запас, но при этом оставались амбиции, хотелось играть. Мне с детства твердили: «Тренируйся на максимуме, не давай себе поблажек». Родители – тоже спортсмены. Даже если видел, что тренер не выпускает, всё равно хотелось доказать, работал в два раза сильнее. Но в какой-то момент пришло осознание: лучше сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Кому-то, может, нравится в хорошей команде сидеть на замене, быть в обойме, мне – нет. Я люблю играть и приносить пользу команде.

— Гончаренко объяснял, что с тобой не так?

— Какие-то моменты подмечал. Но в любом случае это останется между мной и Михалычем. Никаких обид нет, всё по делу. Если были люди сильнее, на его взгляд, то мне оставалось просто работать и ждать шанса. Так или иначе, у меня от времени, проведённом в ЦСКА, остались только приятные воспоминания: провёл много матчей, дебютировал в Лиге чемпионов, дважды победили «Реал». Мне только 25 лет – почему бы не вернуться в тот же ЦСКА через пару лет, набравшись опыта? Многие замечают, что я сильно изменился в характере по сравнению с тем, что было. Теперь дай бог выйти в Премьер-Лигу с «Крыльями», хорошо себя зарекомендовать и потихоньку двигаться дальше.

— Момент расставания с родным клубом был тяжёлым?

— Не без этого. Я же раньше только в аренду уходил, понимая, что через год вернусь. А тут – полноценный трансфер. Но глобально ничего не изменилось. С ребятами попрощались, но всегда на связи. Если какие-то проблемы, могут позвонить, посоветоваться. Я могу к ребятам приехать, просто навестить. Девушки наши тоже хорошо общаются. Поэтому я всегда в курсе всех новостей. Просто стал от них чуть дальше, хотя от Самары до Москвы всего полтора часа лёта.

— Как происходил трансфер в Самару?

— ЦСКА в Самаре начинал прошлый чемпионат, когда 2:0 «Крылья» выиграли, Соболев два забил. Приезжаем, и тут мой товарищ Никита Чичерин спрашивает: «А правда, что ты к нам переходишь?» А я вообще без понятия! Недели через две звонит агент: «Самара тебя хочет». Говорю: «Я только за». Команда в Премьер-Лиге, много знакомых — не задумываясь принял предложение.

— К Гацкану в двусторонках не страшновато с мячом приближаться?

— Да нет, я обычно отдаю ему передачки и всё. На самом деле в играх с ним происходит то же, что и с Понтусом [Вернблумом]. В жизни оба добряки, а как только на поле выходят – всё: горящие глаза, искры во все стороны. Там никому спуска нет.

— После вылета «Крыльев» ты написал: «Прости нас, Самара. Нам очень стыдно». Тяжело переживал этот момент?

— Ну да, я в первой лиге поиграл за «Енисей», примерно понимаю уровень. С той командой, которая у нас сейчас, не хочется говорить о первой лиге, хочется обратно в РПЛ. Я как-то прямо уверен, что мы справимся со своей задачей и больше никогда не вернёмся в ФНЛ. Хочется играть с лучшими игроками лиги, прогрессировать, а не топтаться на месте.

— На финише сезона вы выдали несколько неплохих игр. Не было ощущения, что несправедливо с Самарой обошлись?

— Безусловно было. Когда Талалаев пришёл, у нас очень хороший отрезок получился. Проиграли только одну игру, «Динамо». Одержали две победы, много ничьих было – с «Краснодаром», «Ростовом». Я считаю, что тот гол, который мы забили «Краснодару», вообще несправедливо не засчитали. Может, само имя соперника на судью повлияло – они же тогда боролись за Лигу чемпионов… У нас в большинстве случаев был чёткий план на игру. Все просто выполняли тренерские задания. Даже сами не думали, что можно играть так просто и правильно, при этом добиваясь результата.

— Талалаев хотел тебя забрать в «Ахмат»?

— Разговоры были. Но до каких-то сумм, цифр не доходило никогда, и мне из клуба никто ничего не говорил. Да и с моей стороны было бы некрасиво сразу после вылета уйти в другую команду.

«Даже когда дома играю с ребятами, мама приходит на стадион с дудкой и болеет громче всех»

— У тебя в этом сезоне сумасшедшая статистика: с Черновым на поле «Крылья» проиграли только раз.

— Знаю, хаха! «Велесу» во втором туре проиграли.

— Тренеры на эти цифры обращали внимание?

— Выигрывает вся команда – и проигрывает тоже. А с «Велесом» нас всех немного перемкнуло. Да и удаления там не было. Я потом этому судье написал: «Смешно за такое красную давать». Позже пересеклись на другой игре. Говорю: «Что скажете?» А он: «Согласен, не разобрался. С другого ракурса было похоже, что ты его ударил. А потом на повторе посмотрел». Извинился. Я зла не держу.

— Кто из конкурентов в первом круге понравился?

— «Алания», наверное. У них свой стиль, комбинационный. В южных командах всегда ребята были техничные. Может, где-то авантюрно играют – зато красиво. Приятная игра, радует глаз. Мы просто им сразу забили, потом второй – и грамотно по счёту сыграли.

— На «Торпедо» с Игнашевичем виделся?

— Поздоровались и всё. Важная игра, каждый в себе был. А после вообще не до разговоров было: я без настроения, а он со своей командой радовался победе.

— Судя по «Инстаграму», у тебя мама самый неистовый болельщик?

— Она. На все знаковые игры ездит. На юношеский чемпионат мира в Дубай прилетала. На «Реал» ездила, на все домашние матчи в Лиге чемпионов, на Суперкубок. Короче, куда только можно было доехать – доезжала. Даже когда я дома играю с ребятами, с которыми учился, она приходит на стадион с дудкой и болеет громче всех.

Организация учебно-тренировочных сборов