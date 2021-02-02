Может показаться, что «Тамбов» опозорился. На самом деле больше вопросов к РПЛ

Похоже, «Тамбов» снимается с чемпионата России. Официально ещё не объявили, но всё идёт именно к этому. Команда уже полтора года не имела домашнего стадиона, а теперь у неё нет ещё и футболистов. Осталось лишь девять игроков, и тех никто особо не держит. Полузащитник Килин говорит, что клуб спокойно всех отпускает и в любой момент можно забрать документы. И при этом у клуба запрет на регистрацию новых игроков, а спеицалист, формировавший команду всю её историю, уже ушёл работать в «Кубань». Едва ли сейчас хоть что-то может спасти «Тамбов».

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Во всей этой ситуации не то чтобы «Тамбов» опозорился, хотя так может показаться. Клубу не будет ни горячо, ни холодно. Вообще никак, если он перестанет существовать. Может быть, клубу было важно именно заявиться на чемпионат России, а дальше – плевать. Трудно представить, какие могут быть резоны у команды, которая заявляется на чемпионат без адекватного финансирования.

Кто здесь пострадавшая сторона, так это РПЛ. Спортивный принцип у нас и так пострадал в прошлом сезоне из-за пандемии. В этом пострадает снова из-за снятия «Тамбова». Похоже, теперь будет по одному техническому поражению в каждом из 11 оставшихся туров. А ведь «Урал» уже потерял очки и силы во втором круге с «Тамбовом». Другие команды получат три балла в таблицу и ещё отдохнут. Разве это честно?

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Снятие команды по ходу турнира – это жесть в первую очередь для самой лиги. Трудно себе представить, чтобы такое произошло в АПЛ. А если мы взглянем на ФНЛ, то вообще становится страшно. «Факел» три раза занимал место в зоне вылета, но не вылетал. Реалии дотационного футбола. Сегодня область тебе помогает, а завтра уже не может. Зарабатывать наши клубы самостоятельно не могут. Страшно подумать, сколько команд исчезло за последние 10 лет. Профессиональных клубов становится всё меньше и меньше. Тенденция очевидна, и в РПЛ о ней явно знают.

Вот это самый интересный вопрос. Летом было известно, что у клуба есть долги, но нет стадиона. Президент РПЛ сказал: «Мы трижды за последний месяц побывали в Тамбове, наглядно увидели то количество денег, которое выделяется». Вот тут бы несколько уточнений от Прядкина были бы кстати. Сколько денег? Где он их видел?

Сейчас мы видим, как футболист «Тамбова» может возмущаться решением области. Говорить, что заслуги клуба перечеркнуло руководство области. Но, знаете, эту область вполне можно понять, когда клуб уже год не проводит матчи на родном стадионе. Говорят о социальной функции футбола, но в Тамбов уже полтора года не приезжает ни «Зенит», ни «Спартак», ни ЦСКА. Мифическая реконструкция стадиона уже сорвала все обещанные сроки. Заставка в «Твиттере» клуба выглядит как издёвка над болельщиками.

«Деньги на реконструкцию стадиона – 120 миллионов – есть. Это тысячное замечание, больше никто навстречу не пойдёт. Есть уверенность, что «Тамбов» завершит реконструкцию», – говорил Прядкин в июне 2020 года.

Жаль, что Прядкина так вероломно обманули. Он же был уверен… Понимаю, что сейчас проще всего злорадствовать и говорить, что «Тамбов» нельзя было допускать до этого сезона. Теперь это очевидно всем. Но разве на тот момент не было оснований для отстранения «Тамбова» от РПЛ? Нужно ли было тысячное замечание? Кажется, стоило остановиться на 999-м.