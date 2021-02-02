Топ-10 трансферов в АПЛ за зиму. Несколько переходов случилось в последнюю ночь!

Какие бы кризисы ни били по миру, клубы АПЛ по-прежнему бьют трасферные рекорды. Даже середняки АПЛ покупают и продают лидеров национальных сборных, даже на скамейки топ-клубов переходят футболисты за восьмизначные суммы. Зимнее трансферное окно, конечно, уступает по насыщенности летнему, но множество мощных, претендующих на судьбоносность сделок вместило и оно. Рассказываем о десяти самых интересных.

Не ищите ранжира: ближайшие герои перечислены исключительно в алфавитном порядке.

Из «Вест Хэма» в «Аякс» (20,25 млн фунтов)

В сезоне-2018/2019 у франкфуртского «Айнтрахта» была без преувеличения одна из лучших атак Европы. Трио Ребич — Аллер — Йович просто деклассировало одну оборону за другой и едва-едва не вытащило достаточно среднюю команду к победе в ЛЕ и первой четвёрке Бундеслиги. Неудивительно, что летом всю тройку разобрали: Ребич уехал в «Милан», Йович – в «Реал», а вот Аллер за умопомрачительные 45 млн фунтов достаточно неожиданно перешёл в «Вест Хэм».

Фото: ajax.nl

На новом месте не вышло, по большому счёту, ни у кого: понятно, что Ребич ещё сохраняет шансы спасти карьеру, но и он не блещет – а Йович и Аллер уже отправились из столичных клубов куда подальше. Увы, эта тройка сохраняла ядерную мощь только вместе – а без балканской подмоги Себастьен оказался слабее просто мощного и габаритного Майкла Антонио. Ещё хорошо, что современный «Аякс» готов платить за игроков приличные деньги – так удалось отбить почти половину вышвырнутых за француза денег.

Демарай Грей

Из «Лестера» в «Байер» (1,8 млн фунтов)

Прошли времена, когда английские игроки не ехали на континент. Теперь даже средний представитель поколения, ни разу не сыгравший за национальную сборную и по сути вообще ни за кого не игравший последние полтора года, интересен немецкому клубу уровня борьбы за зону ЛЧ.

Грей, впрочем, не совсем уж ноунейм. Он был важнейшим игроком сначала юношеской и молодёжной сборных Англии, а ровно пять лет назад переходил в «Лестер», чтобы помочь команде сделать решающий шаг к титулу. Роджерсу Демарай оказался совершено не нужен, но надо принимать во внимание выдающуюся конкуренцию в атаке у «лис». Грею комфортнее всего играть на левом фланге, в последних матчах Петер Бош был вынужден ставить на неродную позицию Вирца и Бэйли, чтобы решить вопрос с составом – вероятно, за счёт этого трансфера он планирует починить засбоивший в январе атакующий механизм.

Амад Диалло

Из «Аталанты» в «МЮ» (18,9 млн фунтов)

Трансфер из юниорского футбола. Диалло может быть сколько угодно блистателен в матчах молодёжек (вот уже и в «МЮ» успел забить резерву «Ливерпуля»), но это, конечно же, абсолютно ничего не значит в плане его перспектив на взрослом уровне. Просто времена сейчас такие, что за юниоров платят восьмизначные суммы: Диалло стоил ещё недорого на фоне Родриго и Винисиуса Жуниора.

Фото: manutd.com

«МЮ» взял 18-летнего ноунейма за 40 миллионов. Сульшер лично звонил ему по FaceTime Парень провёл на взрослом уровне лишь 64 минуты.

Озан Кабак

Из «Шальке» в «Ливерпуль» (1 млн фунтов за аренду)

Трансферную политику «красных» принято даже не хвалить, а превозносить. Она, конечно, более чем на уровне и допускает минимальное количество явных промахов, но изучение всех деталей настолько затягивает процесс принятия решения, что это обходится в очковые потери. Озана клуб вёл самое меньшее полтора года и закрыл сделку по его подписанию только в последние минуты январского окна – причём, очень вероятно, только после вылета Матипа до конца сезона. А что, без этого центрбек не был нужен? На сколько очков больше было бы у «Ливерпуля», приедь Кабак 1 января, а не февраля?

Именно факт детального изучения Кабака (как бы двусмысленно это ни звучало) даёт основания смотреть на трансфер оптимистично. Озан молод, но к 20 годам сыграл почти сотню матчей в профессиональном футболе, в том числе международных: и за сборную, и в еврокубках В этом его преимущество перед Филлипсом и Уильямсом, первый из которых до этого сезона не играл на уровне высшей лиги, а второй – вообще в профессиональном футболе.

Но при всём при этом – сложно хвалить защитника из команды, которая в этом сезоне пропустила 49 голов в девятнадцати матчах чемпионата. Насколько бы шире и сложнее ни был анализ «Ливерпулем» новичков, проблема адаптации игрока после трансфера из одной из худших команд Европы в одну из лучших может перевесить всё преимущества.

Из «Арсенала» в «Шальке» (бесплатная аренда)

Из «Арсенала» в «Шальке» (свободный агент)

«Шальке», видимо, решил если уж вылететь, то с музыкой. Громких имён за это окно в составе стало больше (ещё и Хунтелар ведь из «Аякса» подъехал!), но совершенно не факт, что команда стала сильнее. Главный-то актив уже в «Ливерпуле», и даже до зоны переходных матчей уже девять очков… «Арсенал» избавился по крайней мере от части неликвида, а «Шальке», очевидно, идёт ва-банк, подписывая недешёвые контракты с новыми и новыми игроками.

Из «Арсенала» в «Фенербахче» (свободный агент)

Ему уже 32 года, он не отрабатывает в обороне на уровне ожиданий Артеты, в современном футболе «десятки» вымирают – всё это справедливые тезисы, которые не отменяют главного: «Арсенал» покинул последний человек, делающий его похожим на топ-клуб. Когда «канониры» платили «Реалу» 50 миллионов евро за игрока, который сыграл огромную роль в последнем чемпионском сезоне, это было серьёзной сделкой серьёзной команды. Теперь «Арсенал» о таких сделках и не мечтает – теперь тот же «Реал» даже глухого резервиста сдаёт ему в аренду без права выкупа. Наиграть футболиста для «Реала», словно какой-нибудь «Сосьедад» – вот он, уровень нынешних «канониров».

Фото: fenerbahce.org

Если Артета не знает, как вписать Озила в свои схемы, это проблема Артеты, а не Озила. Вернее, этот ход можно было бы уважать, если бы «Арсенал» без Озила решал высокие задачи, но когда команда по потерянным очкам идёт на 12-м месте, это просто смешно. Команды с Месутом в основе не были так посредственны никогда – даже «Вердер» с ним выходил в финал Кубка УЕФА.

При этом расставание Озила и «Арсенала» донельзя логично. Лондонскому клубу, внезапно ставшему самым скучным в Премьер-лиге, для чередования 0:0, 0:1 и 1:0 Озил действительно не нужен. А Месут может поиграть в своё удовольствие, за команду, которую поддерживал с детства. Да-да, именно за «Фенер» болеет потомок турецких эмигрантов – благодаря Джей Джею Окоче.

Слишком много негатива к Озилу. Проблема в «Арсенале», а не в нём Его запомнят не по зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю, а по игре.

Ислам Слимани

Из «Лестера» в «Лион» (свободный агент)

Количество людей, который на том или ином этапе не верили в Джейми Варди, не поддаётся описанию. Но если на одном этапе карьеры неверие касалось того, сможет ли этот забулдыга стать профессиональным футболистом, то на другом – сможет ли он быть успешен после тридцати лет. Но бомбардир из ниоткуда уже побил возрастной рекорд для лучших бомбардиров Премьер-лиги – и так, невзначай, перечеркнул английский этап карьеры Ислама.

Слимани, конечно, давно стал провальным трансфером «лис». Его покупали в постчемпионское лето, когда «Лестер» слегка заигрался в топ-клуб и выложил 27,9 млн фунтов за игрока явно на скамейку. Ислам играл вменяемое количество времени только в том сезоне, когда «Лестер» чуть не вылетел – последующие же годы он был для клуба чемоданом без ручки.

Наличие Варди само по себе не множит на ноль шансы всех остальных нападающих проявить себя на «Кинг Пауэр». Но тот же Айосе Перес умеет играть вторую скрипку (играть в паре с Варди, оттянутого нападающего, флангового игрока – на выбор). Слимани – нет, и поэтому за дубль «Лестера» в этом сезоне играл именно он. Что ж, может быть, он сможет себя проявить в сверхатакующем «Лионе».

Фикайо Томори

Из «Челси» в «Милан» (бесплатная аренда)

«Милану» в борьбе за скудетто был очень нужен ещё один центральный защитник, его мотивы в этой сделке очевидны. Со стороны же «Челси» можно объяснить этот трансфер желанием предоставить практику молодому игроку – и действительно, в этом сезоне Томори уже провёл больше минут в Серии А, чем в АПЛ (90 против 44)… но как же смущает тот факт, что этот переход состоялся за три дня до отставки Лэмпарда!

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Конечно, с учётом инсайдов, что решение по Лэмпарду было принято уже после поражения от «Лестера», можно предполагать, что на эту сделку он не влиял, но когда видишь первые ходы на новом месте Тухеля, начинаешь понимать, что Фикайо у него точно не был бы лишним. На оба первых матча новый тренер выставил схему с тремя центрбеками, с необходимостью Аспиликуэты играть на неродной позиции – и Томори при такой модели время с огромной вероятностью получал бы.

Из «Реала» в «Арсенал» (бесплатная аренда)

Об этом трансфере говорили уже много, даже слишком. Эдегор показывает идеальный футбол в идеальных условиях: при полном доверии тренера, поставленной атакующей игре, оптимальной позиции на поле. При возникновении сложностей он чахнет – что, кстати, объясняет вот уже четвёртую аренду из Мадрида.

Конечно, в таком «Арсенал» Мартин может стать королём, но есть подозрение, что для этого Эдегор попал не к тому коучу. Артета – тренер-зануда, который всегда предпочтёт гарантированные 0:0 риску проиграть 0:3. Не просто так команда с Обамеянгом, Ляказеттом и целой толпой талантливой молодёжи располагается у него на двенадцатом месте по забитым мячам. При этом «Арсенал» – пожалуй, последний шанс для Мартина заявить о себе как об игроке уровня «Реала». Большой футболист должен уметь преодолевать трудности – а трудностей в нынешнем «Арсенале» очень много.