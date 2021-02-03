«В «Тоттенхэме» только я игнорировал летние тренировки». Очень откровенный Павлюченко

Всем привет!

На связи Роман Павлюченко с историями из английского футбола.

Вы просили меня написать, почему же наши футболисты, и я в том числе, не слишком долго играли в АПЛ, почему мы не стали там основными и в итоге вернулись домой.

Отвечать могу лишь за себя, а про парней скажу коротко. Спады бывали у всех, многое зависело от отношений с тренером, а самая сложная ситуация сложилась у Юры Жиркова: в «Челси», как и в «Юнайтед», тогда собралась лучшая команда, они всех выносили, и конкуренция на каждой позиции была сумасшедшей.

А теперь – к моей истории в «Тоттенхэме»!

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Любому иностранцу в новом чемпионате нужно время на адаптацию: к скоростям, партнёрам, соперникам и судейству. Всё новое, тем более Англия – совсем другой уровень, и все мы – я, Андрей Аршавин, Юра Жирков и Динияр Билялетдинов – попали в команды, которые боролись за первое место и Лигу чемпионов. То есть разница между нашими клубами в России и Англии была колоссальной.

Наверное, главная причина того, что я не играл всё время, – конкуренция. С первого дня в «Тоттенхэме» я был нападающим номер один, на эту роль меня брал Хуанде Рамос – но через полтора месяца его уволили, пришёл Реднапп и взял из «Портсмута» своих любимых Крауча и Дефо. Так я и стал третьим нападающим.

Потом пришли Адебайор и ван дер Варт, из «Ливерпуля» вернулся Робби Кин, все игроки – лидеры сборных, все хотят играть и бодаются за место в основе.

Рафаэль ван дер Варт и Эммануэль Адебайор Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Реднапп мне так и сказал: «Если хочешь быть в составе, то должен забивать в каждой игре». – «Мистер, я не Месси и не Криш, не смогу забивать в каждой». – «Кто не забивает, тот не играет». Ван дер Варт, негодяй, забивал постоянно, Адебайор тоже, вот и мне пришлось выходить и забивать, делал всё, что от меня зависело. Но злобы на партнёров не испытывал: мы играли в качественной команде и уважали конкуренцию.

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Первые полгода было тяжело привыкнуть к играм два-три раза в неделю: меня хватало на 60-70 минут, а потом ноги становились ватными, мозги переставили работать. Мышцы, конечно, не сводило, замену я не просил, но какое-то время на восстановление я брал. Мотивировала как раз конкуренция: даже при ватных ногах и туманной голове я забывал про усталость и откуда-то – непонятно откуда – доставал новые силы. Я знал: если дам слабину, то на скамейке всегда найдутся ребята, которые меня обгонят; а я буду смотреть на их забеги с трибуны.

Так что вначале я терпел, а потом так вошёл в ритм и привык к интенсивным тренировкам, что даже 1 января играл в кайф.

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Теперь расскажу про сборы – как раз там закрепилась привычка интенсивно тренироваться.

Мы обычно улетали в Дубай, США и Китай: две недели работали, а потом играли в спонсорских матчах. Помню, что в Дубае мне было проще всего, потому что в отеле работали одни русские, в ресторанах нас всегда обслуживал русскоговорящий персонал. Так что на месяц всё менялось: игроки просили меня помочь с переводом, а не я их. Наконец-то!

Английские сборы отличались от русских только тем, что летом мы отдыхали два месяца, а не один. В «Тоттенхэме» на эту паузу нам давали программу. Две недели полноценного отдыха, зато на оставшиеся полтора месяца расписывали работу на целый день: бег, тренажерный зал, работа с мячом. И думаю, в «Тоттенхэме» только я игнорировал летние тренировки: не делал ничего, а просто отдыхал.

Всю свою карьеру я строил по такому графику – и в Англии, и в России. Понимал, что отработал сезон, и у меня есть время на отдых, который проходил по одному сценарию: уезжал с семьей в тёплые края, целыми днями лежал на пляже и купался с детьми, мог поиграть в теннис или пляжный волейбол. Но кроссы не бегал никогда.



Я чётко ставил задачу: отдыхаю, знаю, что будет тяжелее всех; при этом мне хватит 20-30 дней на сборах, чтобы набрать форму и нормально войти в сезон.

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Это в России после месяца отдыха неделю-две нам давали втягивающие легкие тренировки, зато в Англии начинали гонять с первого дня. И по мне было сразу видно: бежал самым последним, с трудом выполнял тест Купера.

Спросите у футболиста про первые дни сборов, когда он должен пробежать 5-10 километров. И он вам ответит, что через 2-3 километра ноги будут к небесам, а голова – в другой стороне. Помню случаи, когда в «Роторе» во время кроссов рвало опытных футболистов-старичков. Со мной, к счастью, такого не случалось. И пускай в начале сборов с «Тоттенхэмом» я бежал последним и мне было очень тяжело, все упражнения делал до конца, подтягивался за первую недельку и был готов к сезону.

Тренер и партнёры относились к моему режиму нормально.

Говорю об этом честно и не стесняюсь. И если бы можно было что-то исправить в карьере, я бы ничего не менял. Всё так же – отдыхал бы больше всех и задыхался на первых тренировках.

А если бы бегал или качался вместо отдыха, быстрее или мощнее Бэйла я бы не стал. Это он мог полгода отдыхать и всё равно бежать первым.