Слуцкий знает, как избежать новых «Тамбовов». Бесплатный совет РФС и РПЛ

Слуцкий давно не давал обстоятельных интервью. Поэтому дежурным минутным комментарием по игре после спарринга «Рубина» и «Химок» (сыграли 2:2) в Белеке репортёры не удовлетворились. Расспросили заодно про травмы игроков, воссоединение «Спартака» с Промесом, которого ЛВС неоднократно воочию наблюдал в Нидерландах, и крахе «Тамбова», «при жизни» отобравшего очки у казанской команды.

— Как оцените игру команды в целом и, в частности, по первому тайму?

— Мы сыграли лучший первый тайм за всё время сборов, удовлетворён полностью. Не только в плане результата, но и по качеству игры, перестроений и индивидуальных моментов. Что касается второго тайма, всегда, когда делаешь много замен, игровой рисунок рушится, и ты смотришь на индивидуальные вещи. У нас много молодых ребят и игроков на просмотре. Также есть футболисты, которые только вышли после разного рода повреждений. Так что уже идёт речь больше об индивидуальных действиях игроков во втором тайме.



— С чем связана обратная замена Мусаева, травма?

— У Мусаева, вроде как, нет серьёзной травмы, но доктора сказали, что у него спазмировалась мышца. Это не та ситуация, когда нужно держать игрока с дискомфортом.



— Оцените как-то его дебют в «Рубине»?

— Я не собираюсь его оценивать по этому отрезку. У нас было много информации, когда мы его подписывали, поэтому это важный трансфер для нас. Даже не на завтра, а это тот игрок, который готов играть в старте уже сейчас. Понятное дело, что конкуренция в центре у нас самая высокая: Абильдгор, Шатов, Евтич, Бом и Мусаев, но, тем не менее, ему это под силу.



— За счёт чего?

— Мастерства. У Леона есть комплекс качеств, которые позволят ему быть конкурентоспособным.



— Завтра у Сайто будет МРТ. Есть предварительная информация по его повреждению?

— Предварительно понятно, что у него повреждение связок голеностопа. Насколько серьёзно, будет понятно позже.



— Когда ждёте Бакаева в общей группе?

— У него длинная травма, которая за месяц до конца прошлого сезона его беспокоила. Он летал в Германию, по такой травме сложно что-то говорить. Вчера он приступил к беговой работе. Если Солтмурад сможет выполнять её без какой-то боли, может быть, он присоединится к общей группе на третьем сборе. Но, повторюсь, при длинной травме сложно давать какие-то прогнозы.



— Вопрос не по «Рубину», Квинси Промес и возвращение в «Спартак»: как этот трансфер может изменить расстановку сил в лиге?

— Мы пересекались с ним в Голландии, тогда он выглядел так же, как и в московском «Спартаке». Но сейчас прошёл год, я видел несколько матчей «Аякса», но он в них не играл или играл очень мало. С одной стороны, я не очень верю, что игрок такого класса может растерять свои качества или стать игроком другого уровня. Если у него не будет проблем с мотивацией, для нашего чемпионата это большой трансфер.

— Не обидно, что «Тамбов» может не доиграть сезон? Очки другие клубы получат почти даром. А «Рубин» с ними уже сыграл.

— Мы вообще потеряли два очка в игре с «Тамбовом» в первом круге. У нас получилось так, у кого-то по-другому. Я вообще об этом не думаю. Вопрос не в том, обидно или нет. А в том, что было сделано 84 предупреждения: стадион не тот, город не тот. Это как у нас какие-то службы не готовы к уборке снега в январе, то же самое и здесь происходит. Не развалился же клуб, который был стабилен: форс-мажор, коронавирус. Всё к этому шло, это не является большим секретом. И ещё раз говорит о том, что РПЛ нужно ужесточать требования по лицензированию. Я уже неоднократно приводил пример других стран, в той же Англии, Голландии клубы перечисляют гарантированный бюджетный взнос в федерацию до начала сезона. Задают вопрос: вовремя ли платят зарплату в Голландии и Англии? Её нельзя платить не вовремя. Клубы просто перечисляют деньги, и федерация гарантированно осуществляет выплаты через банковские структуры. Если уж не со всех, то с таких клубов, как «Тамбов», точно нужно требовать каких-то дополнительных финансовых гарантий.

Организация учебно-тренировочных сборов