Самый дорогой игрок в истории «Арсенала» сотворил шедевр! А ведь в него никто уже не верил

Полтора года назад, в августе 2019-го «Арсенал» побил клубный рекорд ради приобретения звезды «Лилля» Николя Пепе. Лондонские «канониры» заплатили за ивуарийского вингера 80 млн евро. До этого самыми дорогими для «Арсенала» были трансферы Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии» (63,75 млн) и Александра Ляказетта из «Лиона» (53 млн).

От Пепе ждали, что он будет делать разницу и в АПЛ, однако Николя разочаровал болельщиков и специалистов. Его выступление на главной сцене европейского футбола озаряли лишь короткие яркие вспышки. До сегодняшнего дня ивуариец в 67 матчах за «Арсенал» забил 14 голов и сделал 13 голевых передач: результативность совсем не на 80 млн. Соответственно, и отзывы о его игре были в основном критические.



«Мы на самом деле не знаем, насколько хорошо может проявить себя Пепе. Его купили за абсурдную сумму. Вингер далёк от того, чтобы показать, что в составе «Арсенала» он способен вернуться к той форме, которая была у него в «Лилле». Продолжая анализировать игру Пепе и глядя на язык его тела, уместно задаться вопросом, насколько парень вообще хочет добиться успеха», – сказал в январе экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Алан Смит.



«Игра Пепе не отвечает требованиям и интенсивности АПЛ. Он не привык к этому. Ему было сложно поменять свой менталитет, приспособиться к новым тренировкам и адаптироваться в сильной лиге. Думаю, английский футбол ему просто не подходит», – вынес на днях свой приговор бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес.

Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Дошло до того, что в августе руководители «Арсенала» захотели провести внутреннее расследование, чтобы понять, не переплатил ли клуб на ивуарийца. По словам владельца «Лилля» Жерара Лопеса, предложение лондонских «канониров» было ещё не самым высоким. Один из топ-клубов давал больше денег за Пепе, но вингер сам выбрал «Арсенал».



Сегодня Николя наконец-то проявил себя, ответил критикам и напомним, за что платил лондонский клуб. Пепе забил гол-шедевр в гостевом матче 22-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». На 32-й минуте при счёте 0:0 он получил мяч на левом фланге, обыграл на входе в штрафную Нелсона Семеду и, более того, выцарапал у правого защитника мяч в силовой борьбе (значит, не так уж слаб для Англии!), потом прокинул мяч между ног Рубену Невешу и точно пробил в дальний угол. Блестяще разобрался в очень непростом эпизоде.

Болельщики впечатлены. В их комментариях в «Твиттере» часто встречается словосочетание «фантастический гол». Может, теперь вингер расправит крылья и засверкает в «Арсенале»?

Впрочем, забитый Пепе мяч не помог «Арсеналу» набрать даже очко. «Вулверхэмптон» одержал волевую победу благодаря голу Рубена Невеша с «точки» и очень красивому дальнему удару от Жоау Моутинью, а лондонские «канониры» доигрывали матч вдевятером после удалений Давида Луиса (бразилец привёз уже шесть пенальти с начала прошлого сезона) и голкипера Бернда Лено. Команда Микеля Артеты проиграла впервые за последние восемь матчей АПЛ, тогда как «Вулверхэмптон», напротив, одержал первую победу за девять туров.