Вадим Евсеев — новый колумнист «Чемпионата»

Один из самых ярких футболистов и российских тренеров Вадим Евсеев стал колумнистом «Чемпионата». В ближайшее время он будет публиковать на нашем сайте материалы, которые посвящены тактике и тенденциям современного футбола. Спешим вас предупредить, что Евсеев сам будет заниматься своими текстами и следить за отзывами читателей.

«Чемпионат» читаю давно. Рад стать частью вашей команды, молодой и амбициозной. Есть что сказать. Есть о чём подискутировать, особенно если речь пойдёт о тактике и подготовке футболистов. Спасибо за приглашение. Надеюсь, будет интересно», — сказал Евсеев.

Нам также важно узнать, что вы сами хотите узнать от нашего нового колумниста.

Евсеев играл на позициях правого и центрального защитника. Широкому кругу болельщиков он известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Спартака». Является шестикратным чемпионом России. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры стал тренером. Последним местом его работы была «Уфа».