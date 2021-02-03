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Наполи — Аталанта, Монако — Ницца, ЦСКА — Мурсия. Онлайн-трансляция футбольных матчей 3 февраля 2021

Наполи — Аталанта, Монако — Ницца,
Дмитрий Росип
Сыграют ли Головин и Миранчук? Онлайн футбольного дня на «Чемпионате»
Алексей Миранчук может выйти в финал Кубка Италии, а «Монако» проведёт дерби с «Ниццей».
Футбол / Италия 0

Всем привет! Мы запускаем онлайн игрового дня. Нам предстоит проследить за большим количеством интереснейших матчей. Однако большой интерес у российской публики будут вызывать две игры, в которых сыграют Алексей Миранчук и Александр Головин.

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