Сыграют ли Головин и Миранчук? Онлайн футбольного дня на «Чемпионате»

Алексей Миранчук может выйти в финал Кубка Италии, а «Монако» проведёт дерби с «Ниццей».

Всем привет! Мы запускаем онлайн игрового дня. Нам предстоит проследить за большим количеством интереснейших матчей. Однако большой интерес у российской публики будут вызывать две игры, в которых сыграют Алексей Миранчук и Александр Головин.