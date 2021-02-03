Сыграют ли Головин и Миранчук? Онлайн футбольного дня на «Чемпионате»
Алексей Миранчук может выйти в финал Кубка Италии, а «Монако» проведёт дерби с «Ниццей».
Всем привет! Мы запускаем онлайн игрового дня. Нам предстоит проследить за большим количеством интереснейших матчей. Однако большой интерес у российской публики будут вызывать две игры, в которых сыграют Алексей Миранчук и Александр Головин.
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