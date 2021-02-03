К «Химкам» есть претензии от РФС. Клуб покинул Ширко

Подмосковные «Химки» прошли лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон, сообщили нам наши источники. Информацию об этом подтвердил директор службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников.

«РФС выдал лицензию ФК «Химки» и определил действия клуба по выполнению требований по замене юрлица участника соревнований для завершении этой процедуры на одном из заседаний Исполкома или Бюро исполкома РФС», — сказал он.

Однако по нашей информации, к клубу есть претензии по медицинскому регламенту, а также вопросам развитии молодежной политики клуба. «В клубе не оказалось главы молодежного сектора, который подпадает под критерии лицензирования», — отметил источник в «Химках». Последний пункт клуб должен выполнить до 1 апреля 2021 года.

Также наши собеседники сообщили, что структуру клуба покинул Александр Ширко, который являлся директором академии клуба, ранее известный по выступлениям за «Спартак». Согласно документации, которой располагает «Чемпионат», пока Ширко остается юридически директором академии. «Фактически он покинул свою должность еще до Нового года. Скоро будет объявлен новый директор», — рассказал один из наших собеседников.

Его место должен занять Нияз Акбаров. Последний известен по работе в структурах «Рубина» и «Урала». В 2012 году главный тренер казанцев Курбан Бердыев обрушился с критикой на Акбарова. По его словам, когда Акбаров, как только пришел в школу «Рубина» из «КАМАЗа» для работы с молодежью, сразу же начал делать те перестроения, «которые противоречат нашим принципам и внутреннему духу». Несмотря на это, Акбаров сумел дальше поработать в клубе.

После Нового года Акбаров начал знакомиться с Академией клуба и знакомиться с тренерами. Параллельно с этим у него возникли сложности с тем, чтобы занять вакантное место, которое осталось после Ширко. У некоторых представителей руководства подмосковного спорта потенциальный кандидат вызывает большие вопросы и пока его не хотят там видеть. «По некоторым его методикам есть вопросы. Несмотря на то, что он уже несколько недель находится в структуре академии и проводит в ней занятия, утверждать его в руководстве подмосковного спорта не хотят. За него выступает непосредственно руководство клуба», — говорил источник в руководстве минспорта Подмосковья.

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Однако в среду все стороны пришли к компромиссу и ожидается, что Акбаров возглавит Академию.