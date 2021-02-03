10 футболистов РПЛ, которые всё ещё могут сменить клуб зимой

Трансферное окно в России закроется только в конце февраля – и нас наверняка ждёт ещё немало переходов. Рассказываем о футболистах, которые могут сменить команды зимой с большей вероятностью.
Дарко Йевтич, «Рубин»
В казанском клубе после трансфера японца Саито стало девять легионеров – это больше нормы, кем-то придётся жертвовать. Сначала наиболее высокими на уход казались шансы именно Йевтича: как раз на его позицию «восьмого» номера был приобретён Саито, позже приехал Мусаев (на которого возлагаются надежды уже в текущем сезоне), в центральном треугольнике набралось многовато игроков. Конкуренция может стать уже неадекватной.
Первую часть сезона Йевтич провёл слабо. Гол в матче с «Зенитом», пусть даже победный, и лишь две голевые передачи – так себе показатели для футболиста-творца с яркой левой ногой. Но в игре серба всё же появляются положительные изменения, на сборах он выглядит эффективно. К тому же в «Рубине» Йевтич – главный исполнитель стандартов, и этот факт Леониду Слуцкому тоже придётся учитывать, когда он будет выявлять лишнего.
Сильвие Бегич, «Рубин»
Высоченный центральный защитник набрал за осень и зиму 13 игр, но в конце года присел на скамейку и начал проигрывать конкуренцию. Основной парой в центре обороны Слуцкий на сегодня видит Старфельта и Уремовича, эта связка начинала оба последних спарринга на сборах. Бегич явно не прогрессирует – а для обоймы у тренерского штаба появился сбежавший из «Тамбова» Грицаенко. Позиции Бегича пошатнулись и теперь кажутся даже более слабыми, чем у Йевтича.
Хотя всё ещё может измениться. У «Рубина» девять легионеров на контрактах, но Саито повредил связки голеностопа. Если после обследования выяснится, что японец выбыл до конца сезона, тогда его нет смысла заявлять – и ни Йевтичу, ни Бегичу не придётся уходить.
Станислав Крапухин, «Зенит»
Молодой форвард, ставший лучшим снайпером в ПФЛ, не затерялся и в главном «Зените»: на сборах он забил уже дважды, причём оба гола, в матчах с «Ригой» и «Пахтакором», получились очень породистыми. Вопрос в том, видит ли Семак Крапухина хотя бы в обойме: очевидно, что Дзюба и Азмун на сегодня котируются выше, плюс есть вероятность, что тренерский штаб сине-бело-голубых уйдёт от схемы с двумя нападающими.
Фото: twitter.com/skrapukhin
Но даже если «Зенит» будет играть с одним форвардом, Крапухин ещё может пригодиться, ведь Азмун в конце первого сбора получил травму. Степень тяжести и сроки восстановления пока не определены. Если же всё в порядке – тогда Станиславу могут найти вариант с арендой. Чтобы продолжать расти, важно играть.
Илья Кутепов, «Спартак»
Тедеско сохранил должность – а значит, позиции Кутепова в «Спартаке» как минимум до лета остались прежними. Он всё ещё проигрывает конкуренцию в глазах тренера, котируется ниже Жиго, Джикии и Маслова, и легче ему не станет даже в случае окончательного перехода на 4-2-3-1. Вроде бы нет ничего страшного в том, чтобы потерпеть и подождать, но есть два нюанса: 1) Илья и так слишком много пропустил; 2) летом будет чемпионат Европы, и защитник хочет на нём сыграть. Нужно уходить. Но куда?
Остон Урунов, «Спартак»
Урунов мало играл осенью, а весной шансов получит ещё меньше: в команде появился новый опорник Хендрикс. Ситуацию усугубляют травмы, преследующие узбекского хавбека (из-за них он даже сейчас на сборах тренируется с ограничениями и пропустил контрольный матч), а также лимит на легионеров. Уже сейчас у «Спартака» есть один лишний иностранец – и в текущих реалиях слабым звеном выглядит молодой и талантливый, но слишком проблемный Урунов. Вопрос, найдут ли ему клуб в РПЛ или где-то ещё.
Педро Роша, «Спартак»
Теоретически бразилец ещё может остаться в «Спартаке» — если трансфер Промеса сорвётся, то он станет второй опцией на левый фланг атаки после Мозеса. Но если Квинси всё же доедет до России, то нахождение Роши в обойме будет не просто бессмысленным, а невозможным. Всё из-за того же лимита на легионеров.
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Себастьян Дриусси, «Зенит»
Судьба Дриусси напрямую зависит от двух факторов: вероятного прихода сильного иностранца на левый фланг атаки, о котором открыто говорили в клубе, а также степени тяжести травмы Азмуна. Если новичок появится, а иранский форвард восстановится, то Дриусси можно спокойно продавать. Он уже давно хочет уехать из РПЛ.
Кирилл Комбаров, «Арсенал»
Кирилл потерял место в основе «Арсенала» ещё в начале сезона, а потом вовсе получил травму и выбыл на долгий срок. На его позиции бегает молодой Рассказов, ближайшее будущее Комбарова видится невесёлым. Если он хочет продолжить карьеру и поиграть хотя бы пару лет на высоком уровне, нужно искать варианты. Тем более клуб не против такого развития событий.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Илья Лантратов, «Химки»
Лантратов — один из самых востребованных голкиперов на рынке РПЛ. Он круто провёл первую часть сезона, и сейчас на него претендует несколько статусных клубов. Пока «Химки» удерживают Илью, но если в ход пойдут крупные суммы, трансфер состоится. Даже среди претендентов на Лигу чемпионов есть клубы с нерешённым вратарским вопросом. Например, «Зенит» и «Локомотив».
Андрей Семёнов, «Ахмат»
Опытный центральный защитник перестал играть при Талалаеве – отношения с тренером у него не сложились. Самый правильный вариант развития карьеры – уход в другой клуб. Только есть проблема: «Ахмат» не желает отпускать футболиста бесплатно. Поэтому пока основной защитник сборной России в подвешенном состоянии.
- 3 февраля 2021
-
19:55
-
19:55
-
19:53
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
18:54
-
18:53
-
18:42
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:45
-
17:35Ещё один футболист покинул «Тамбов» Эксклюзив
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:47
-
16:30
-
16:28
-
16:06
-
16:01
-
15:55
-
15:53
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
15:05
-
15:04
-
14:50