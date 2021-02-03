Варианты для «Зенита». Кого из воспитанников петербургского футбола может вернуть чемпион

В последние годы «Зенит» стал возвращать воспитанников санкт-петербургского футбола из команд других городов. Так были осуществлены трансферы Михаила Кержакова (из «Анжи»), Дениса Терентьева («Ростов»), Далера Кузяева («Ахмат»), Александр Васютина («Сарпсборг»), Данила Кругового («Уфа»), Алексея Сутормина («Оренбург») и Дмитрия Чистякова («Ростов»). Кроме того, получает шансы зенитовская молодёжь: в этом сезоне за первую команду сыграли Данила Прохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин и Станислав Крапухин. Всё это свидетельствует уже об определённой философии клуба. Правда, в зимнее окно Мусаев ушёл в «Рубин», чтобы иметь стабильную игровую практику, но «Зенит» оставил за собой право обратного выкупа полузащитника за фиксированную сумму в течение двух лет. Значит, руководители и тренеры чемпионов России надеются, что Мусаев сможет прогрессировать в Казани и превратиться в игрока, способного бороться за место в основе сине-бело-голубых.

История отношений Манчини и Кокорина. Итальянец хотел выгнать Сашу, но потом полюбил Кокорин под руководством Манчини выдал в «Зените» свой лучший сезон в карьере, а теперь итальянец помог ему перебраться в «Фиорентину».

Тема собственных воспитанников вообще болезненная для Санкт-Петербурга. «Зенит» без местных игроков – не «Зенит». Это идёт как минимум с 1984 года, когда состоявшая почти полностью из ленинградцев команда Павла Садырина выиграла первое в своей истории золото чемпионата страны. Потом, в начале 2000-х в «Зените» благодаря Юрию Морозову и Властимилу Петржеле выстрелили в высшем дивизионе будущие обладатели Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА – Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Андрей Аршавин, будущий лучший бомбардир в зенитовской истории Александр Кержаков и будущий обладатель бронзы Евро-2008 Владимир Быстров.



В общем, не стоит удивляться, если в это или следующее трансферное окно «Зенит» выкупит кого-то ещё из воспитанников санкт-петербургского футбола. В РПЛ есть группа игроков, за которыми чемпионы России наверняка следят особенно внимательно. Вот, кто мог бы пригодиться команде Сергея Семака на разных позициях.

«Зениту» может потребоваться новый центральный защитник. Сейчас основную пару Деян Ловрен – Ярослав Ракицкий подменяют как раз воспитанники санкт-петербургского футбола Чистяков и Прохин. Однако арендованный у «Ростова» Чистяков до сих пор не выкуплен (цена солидная – около 4 млн евро), а Прохин вслед за Мусаевым отправится рано или поздно куда-то за регулярной практикой.



В этих обстоятельствах «Зениту» имеет смысл вернуться к кандидатуре Сорокина, которым клуб интересовался ещё в период выступлений этого защитника за «Рубин». После того, как Егор в декабре 2018-го сделал дубль в ворота сине-бело-голубых на «Газпром Арене», казалось, что переход точно состоится. Но тогда Сорокин, по его словам, сам решил остаться в Казани, чтобы играть, а не полировать скамейку в «Зените». В «Краснодаре» левоногий защитник превращается в игрока основы, и, похоже, вскоре будет готов по-настоящему конкурировать с Ракицким.



Васина критикуют в ЦСКА, тем не менее на роль третьего-четвёртого номера в центре обороны экс-игрок сборной России потянет. Контракт 32-летнего защитника с «армейцами» завершается по окончании нынешнего сезона, а свободных агентов «Зенит» в прежние годы подписывал охотно. Хороший трансфер с точки зрения финансового фэйр-плей.

Фланги обороны: Сергей Петров или Брайн Идову

Чемпионам России нужен универсальный фланговый защитник, способный сыграть и справа, и слева. После уходов Игоря Смольникова в «Краснодар» и Дениса Терентьева в «Ростов» не осталось сменщика для Вячеслава Караваева. Семак вынужденно перевёл в оборону Сутормина, и тот здорово раскрылся в новой роли. Однако Алексей всё-таки атакующий полузащитник, ему недостаёт навыков разрушителя.



У Петрова, покинувшего родной «Зенит» в 2011 году, тоже завершается контракт. По данным Transfermarkt, с июля 2021-го игрок «Краснодара» станет свободным агентом. Сергей – кандидат в сборную России, он готов на равных конкурировать с Караваевым за место в стартовом составе. Да и слева, если летом закончит карьеру Юрий Жирков, всегда поможет.



Идову, уйдя в аренду из «Локомотива» в «Химки», выдаёт мощный сезон. В 17 матчах РПЛ забил два гола и сделал одну голевую передачу – приличная статистика для защитника. Летом Брайн получит статус свободного агента и, видимо, подпишет полноценный контракт с «Химками», если ему не поступит предложение от большого российского клуба. Впрочем, возвращение Идову в «Зенит» менее вероятно из-за статуса легионера: он заигран за сборную Нигерии.

«Зенит» на грани перестройки. Как Семак пытается улучшить команду при помощи Вендела Первые результаты и выводы уже есть, а дальше наблюдать будет ещё интереснее.

Не исключено, что к летнему трансферному окну «Зениту» придётся искать центрального полузащитника для ротации. Кузяев по-прежнему мечтает о Европе, Шамкин может уйти в аренду за практикой, с продлением контракта Магомеда Оздоева существует неопределённость, а на Вильмара Барриоса есть спрос в Европе. Сине-бело-голубые получат уже не избыток игроков этого амплуа, а дефицит.



Один из лидеров молодёжной сборной России Обляков – лакомый кусочек на трансферном рынке для любого клуба РПЛ. С другой стороны, Иван рискует потерять место в основе ЦСКА весной, если «армейцы» наконец-то осуществят трансфер опорного полузащитника. В этом случае «Зениту» будет проще договориться с ЦСКА о переходе Облякова, хотя сумма трансфера всё равно окажется серьёзной. Transfermarkt оценивает центрхава в 7,5 млн евро.



Могилевец переживает неожиданный спад карьеры, хотя ему только на днях исполнилось 28 лет. Ещё играть и играть на высоком уровне! Бывший полузащитник сборной России, попавший в заявку на ЧМ-2014, не впечатлил Леонида Слуцкого в «Рубине» и ушёл свободным агентом в «Химки», где тоже мало играет. Возможно, возвращение в родные края и тренировки с топ-игроками по меркам РПЛ добавят Павлу эмоций и помогут перезагрузить карьеру.

У Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, по сути, нет сменщиков – чистых центрфорвардов. По ситуации в атаке выходят Андрей Мостовой и Себастьян Дриусси, однако будущее обоих в «Зените» под вопросом. Контракт Мостового с санкт-петербургским клубом истекает летом, его хотел бы вернуть «Сочи».



Стоит ждать приобретений от «Зенита» в группу атаки. Одним из вариантов для сине-бело-голубых мог бы стать обладатель Кубка КЕФА 2008 года Ионов. Игрок сборной России универсален, работоспособен и быстр: эти качества вингера/форварда Семак оценил бы, как и Станислав Черчесов. Правда, в возвращение Алексея в Санкт-Петербург верится с трудом из-за скандальной истории его ухода из команды. Боссы сине-бело-голубых очень не любят, когда имиджу клуба наносятся такие удары. К примеру, Игорь Денисов так и не вернулся в «Зенит». Да и Александр Кокорин в общем-то тоже.



Поиски нападающего на подмену Дзюбе и Азмуну, возможно, приведут тренерский штаб в Грозный. Ильин выдаёт достаточно хороший сезон в «Ахмате», забил четыре гола и отдал три голевые передачи в 17 матчах РПЛ. Был период, когда Владимира рассматривали в качестве кандидата в сборную России, а сегодня его фамилия наверняка присутствует в расширенном списке Черчесова. Ильин не великий снайпер, но всё равно полезный форвард.

Ноунеймы на сборах «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Кто они? Кого-то из этих парней мы наверняка увидим в РПЛ уже весной.

Бонус

Другие воспитанники петербургского футбола в разных клубах:



Вратари – Егор Бабурин, Максим Рудаков (оба – «Ростов»), Николай Заболотный («Сочи»), Игорь Обухов («Ротор»); защитники – Наир Тикнизян, Вадим Карпов (оба – ЦСКА), Максим Карпов, («Крылья Советов»), полузащитники – Евгений Башкиров («Заглембе», Польша), Алексей Евсеев («Урал»), нападающие – Евгений Марков («Краснодар»), Максим Канунников («Крылья Советов»).