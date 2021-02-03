Варианты для «Зенита». Кого из воспитанников петербургского футбола может вернуть чемпион

В последние годы «Зенит» стал возвращать воспитанников санкт-петербургского футбола из команд других городов. Так были осуществлены трансферы Михаила Кержакова (из «Анжи»), Дениса Терентьева («Ростов»), Далера Кузяева («Ахмат»), Александр Васютина («Сарпсборг»), Данила Кругового («Уфа»), Алексея Сутормина («Оренбург») и Дмитрия Чистякова («Ростов»). Кроме того, получает шансы зенитовская молодёжь: в этом сезоне за первую команду сыграли Данила Прохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин и Станислав Крапухин. Всё это свидетельствует уже об определённой философии клуба. Правда, в зимнее окно Мусаев ушёл в «Рубин», чтобы иметь стабильную игровую практику, но «Зенит» оставил за собой право обратного выкупа полузащитника за фиксированную сумму в течение двух лет. Значит, руководители и тренеры чемпионов России надеются, что Мусаев сможет прогрессировать в Казани и превратиться в игрока, способного бороться за место в основе сине-бело-голубых.
Тема собственных воспитанников вообще болезненная для Санкт-Петербурга. «Зенит» без местных игроков – не «Зенит». Это идёт как минимум с 1984 года, когда состоявшая почти полностью из ленинградцев команда Павла Садырина выиграла первое в своей истории золото чемпионата страны. Потом, в начале 2000-х в «Зените» благодаря Юрию Морозову и Властимилу Петржеле выстрелили в высшем дивизионе будущие обладатели Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА – Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Андрей Аршавин, будущий лучший бомбардир в зенитовской истории Александр Кержаков и будущий обладатель бронзы Евро-2008 Владимир Быстров.
В общем, не стоит удивляться, если в это или следующее трансферное окно «Зенит» выкупит кого-то ещё из воспитанников санкт-петербургского футбола. В РПЛ есть группа игроков, за которыми чемпионы России наверняка следят особенно внимательно. Вот, кто мог бы пригодиться команде Сергея Семака на разных позициях.
Центр обороны: Егор Сорокин или Виктор Васин
«Зениту» может потребоваться новый центральный защитник. Сейчас основную пару Деян Ловрен – Ярослав Ракицкий подменяют как раз воспитанники санкт-петербургского футбола Чистяков и Прохин. Однако арендованный у «Ростова» Чистяков до сих пор не выкуплен (цена солидная – около 4 млн евро), а Прохин вслед за Мусаевым отправится рано или поздно куда-то за регулярной практикой.
В этих обстоятельствах «Зениту» имеет смысл вернуться к кандидатуре Сорокина, которым клуб интересовался ещё в период выступлений этого защитника за «Рубин». После того, как Егор в декабре 2018-го сделал дубль в ворота сине-бело-голубых на «Газпром Арене», казалось, что переход точно состоится. Но тогда Сорокин, по его словам, сам решил остаться в Казани, чтобы играть, а не полировать скамейку в «Зените». В «Краснодаре» левоногий защитник превращается в игрока основы, и, похоже, вскоре будет готов по-настоящему конкурировать с Ракицким.
Васина критикуют в ЦСКА, тем не менее на роль третьего-четвёртого номера в центре обороны экс-игрок сборной России потянет. Контракт 32-летнего защитника с «армейцами» завершается по окончании нынешнего сезона, а свободных агентов «Зенит» в прежние годы подписывал охотно. Хороший трансфер с точки зрения финансового фэйр-плей.
Фланги обороны: Сергей Петров или Брайн Идову
Чемпионам России нужен универсальный фланговый защитник, способный сыграть и справа, и слева. После уходов Игоря Смольникова в «Краснодар» и Дениса Терентьева в «Ростов» не осталось сменщика для Вячеслава Караваева. Семак вынужденно перевёл в оборону Сутормина, и тот здорово раскрылся в новой роли. Однако Алексей всё-таки атакующий полузащитник, ему недостаёт навыков разрушителя.
У Петрова, покинувшего родной «Зенит» в 2011 году, тоже завершается контракт. По данным Transfermarkt, с июля 2021-го игрок «Краснодара» станет свободным агентом. Сергей – кандидат в сборную России, он готов на равных конкурировать с Караваевым за место в стартовом составе. Да и слева, если летом закончит карьеру Юрий Жирков, всегда поможет.
Идову, уйдя в аренду из «Локомотива» в «Химки», выдаёт мощный сезон. В 17 матчах РПЛ забил два гола и сделал одну голевую передачу – приличная статистика для защитника. Летом Брайн получит статус свободного агента и, видимо, подпишет полноценный контракт с «Химками», если ему не поступит предложение от большого российского клуба. Впрочем, возвращение Идову в «Зенит» менее вероятно из-за статуса легионера: он заигран за сборную Нигерии.
Средняя линия: Иван Обляков или Павел Могилевец
Не исключено, что к летнему трансферному окну «Зениту» придётся искать центрального полузащитника для ротации. Кузяев по-прежнему мечтает о Европе, Шамкин может уйти в аренду за практикой, с продлением контракта Магомеда Оздоева существует неопределённость, а на Вильмара Барриоса есть спрос в Европе. Сине-бело-голубые получат уже не избыток игроков этого амплуа, а дефицит.
Один из лидеров молодёжной сборной России Обляков – лакомый кусочек на трансферном рынке для любого клуба РПЛ. С другой стороны, Иван рискует потерять место в основе ЦСКА весной, если «армейцы» наконец-то осуществят трансфер опорного полузащитника. В этом случае «Зениту» будет проще договориться с ЦСКА о переходе Облякова, хотя сумма трансфера всё равно окажется серьёзной. Transfermarkt оценивает центрхава в 7,5 млн евро.
Могилевец переживает неожиданный спад карьеры, хотя ему только на днях исполнилось 28 лет. Ещё играть и играть на высоком уровне! Бывший полузащитник сборной России, попавший в заявку на ЧМ-2014, не впечатлил Леонида Слуцкого в «Рубине» и ушёл свободным агентом в «Химки», где тоже мало играет. Возможно, возвращение в родные края и тренировки с топ-игроками по меркам РПЛ добавят Павлу эмоций и помогут перезагрузить карьеру.
Группа атаки: Алексей Ионов или Владимир Ильин
У Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, по сути, нет сменщиков – чистых центрфорвардов. По ситуации в атаке выходят Андрей Мостовой и Себастьян Дриусси, однако будущее обоих в «Зените» под вопросом. Контракт Мостового с санкт-петербургским клубом истекает летом, его хотел бы вернуть «Сочи».
Стоит ждать приобретений от «Зенита» в группу атаки. Одним из вариантов для сине-бело-голубых мог бы стать обладатель Кубка КЕФА 2008 года Ионов. Игрок сборной России универсален, работоспособен и быстр: эти качества вингера/форварда Семак оценил бы, как и Станислав Черчесов. Правда, в возвращение Алексея в Санкт-Петербург верится с трудом из-за скандальной истории его ухода из команды. Боссы сине-бело-голубых очень не любят, когда имиджу клуба наносятся такие удары. К примеру, Игорь Денисов так и не вернулся в «Зенит». Да и Александр Кокорин в общем-то тоже.
Поиски нападающего на подмену Дзюбе и Азмуну, возможно, приведут тренерский штаб в Грозный. Ильин выдаёт достаточно хороший сезон в «Ахмате», забил четыре гола и отдал три голевые передачи в 17 матчах РПЛ. Был период, когда Владимира рассматривали в качестве кандидата в сборную России, а сегодня его фамилия наверняка присутствует в расширенном списке Черчесова. Ильин не великий снайпер, но всё равно полезный форвард.
Бонус
Другие воспитанники петербургского футбола в разных клубах:
Вратари – Егор Бабурин, Максим Рудаков (оба – «Ростов»), Николай Заболотный («Сочи»), Игорь Обухов («Ротор»); защитники – Наир Тикнизян, Вадим Карпов (оба – ЦСКА), Максим Карпов, («Крылья Советов»), полузащитники – Евгений Башкиров («Заглембе», Польша), Алексей Евсеев («Урал»), нападающие – Евгений Марков («Краснодар»), Максим Канунников («Крылья Советов»).
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