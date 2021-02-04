Новые миллиарды в русский футбол. РФС переподпишет самый крупный контракт

«НОВАТЭК», председателем правления которого является один из самых богатейших людей России Леонид Михельсон, и Российский футбольный союз (РФС) приняли решение о продлении сотрудничества. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и собеседник, знакомый с ситуацией.



«Это правда. Также с РФС намерены продлить соглашения и другие крупные партнёры», — рассказал собеседник в РФС.



«Продлят с организацией соглашения «Мегафон», Газпромбанк, «Газпромнефть», «СОГАЗ», «РЖД» и ряд других компаний», — добавил источник, знакомый с ситуацией, подтвердив заключение контракта с «НОВАТЭК».

«Понимание и договорённости уже есть. Новые соглашения должны быть продлены после выборов главы РФС. В сумме эти соглашения принесут несколько миллиардов рублей. Каждая компания продлевается по-разному. Есть те, которые заключают соглашение на два года, а есть на три», — добавили «Чемпионату».



Издание «Ведомости» сообщало, что во время правления Виталия Мутко «НОВАТЭК» заключил с РФС контракт на 330 млн рублей. Наши источники отказались называть сумму, но заявили, что сейчас она почти в полтора раза больше.

На данный момент все вышеперечисленные компании имеют контракты с РФС до февраля 2021 года. «Дюков, когда приходил в РФС, привлекал партнёров под свою ответственность и многим предлагал непосредственное вовлечение их в процесс выстраивания новой футбольной экономики», — рассказывает один из наших источников.

В 2019 году председатель комитета РФС по маркетингу и зампред правления «НОВАТЭКа» Денис Соловьёв, объявляя о новых спонсорах, рассказал РБК, что срок новых соглашений — до февраля 2021 года — связан с мандатом Дюкова.



«Нам кажется, что такой срок соглашений корректен по отношению к партнёрам, потому что мы берём на себя обязательства на срок полномочий президента РФС, который гарантирует эффективную реализацию соглашений. При этом со всеми компаниями есть договорённость о том, что в феврале 2021 года мы обсудим перспективы нашей совместной работы», — говорил он.