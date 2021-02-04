«Идёт игра на выживание. Как на войне». Ждать ли «Торпедо» Игнашевича в РПЛ?

У «Торпедо» этой зимой получаются контрастные сборы: после снежного Крыма – тёплый Белек. Под турецким солнцем и Сергей Игнашевич не отказывает себе в удовольствии вспомнить молодость и погонять мяч на досуге с коллегами. Кажется, Игнашевич совсем не изменился внешне, перейдя на тренерскую работу, – такой же стройный, поджарый. Но теперь забот у него несравнимо больше, а свободного времени меньше, ведь он в ответе за целый коллектив.

— На днях с удовольствием понаблюдал за игрой тренеров «Торпедо» и «Рубина». Часто выходите на поляну?

— Практически не выхожу. Только на сборах, если свободное время появляется. У коллег такая же проблема: хочется подвигаться, а не с кем. Поэтому, когда окошки появляются, с удовольствием ими пользуемся.

— Какой у вас сейчас плюс в килограммах от игрового веса?

— Плюс 5.



— Что сейчас себе можете позволить из того, чего не позволяли раньше?

— Могу позволить всё, но соблюдаю режим. К сожалению, меньше двигаюсь, чем раньше, вследствие чего и набрал несколько килограмм. По-прежнему вечером не ем сладкое. Раздельно питаюсь. По возможности занимаюсь спортом.



— У вас же вся семья на ЗОЖе?

— Нельзя назвать это ЗОЖ. Но мы действительно следим за здоровьем, питанием и прививаем эти принципы детям.

— На первом зимнем сборе в Крыму вспомнили детство, пионерлагеря?

— А я никогда раньше не был в Крыму.



— Вообще?

— Да. Но мне всё понравилось. Приветливые люди. Было видно, что они соскучились по футболу, по спорту, по гостям. Поэтому нас очень радушно принимали и с тоской провожали, рассчитывая, что мы вернёмся ещё.



— Как там с условиями для подготовки?

— Мы жили в хорошем отеле. В нашем распоряжении было два натуральных поля на базе клуба «Евпатория». Питание отличное, газоны – тоже. Для первого сбора – то, что надо. Хорошо поработали.



— Снегопады не нарушили планов?

— Да, последние три дня было холодно. Город завалило снегом. Но мы выкрутились – перешли на искусственное поле.



— Спаррингов и не планировали?

— Из-за погоды отменили два товарищеских матча с местными командами. На первом сборе много игр и не надо. Одной-двух нам хватило бы. Ничего, провели двусторонку – почти все сыграли по 90 минут. На этом этапе – достаточно.

— Как распределяются полномочия в вашем штабе?

— У Алдонина, Полякова, Мичкова, Головко есть свой круг обязанностей. Надо сказать, что они мне очень помогают, что очень важно. Я полностью доволен штабом. У нас подобралась хорошая, профессиональная команда.



— Представите нам словенского новичка «Торпедо» Шкофлека?

— Жига – атакующий футболист, полузащитник. Может играть как крайнего хава, так и центрального, нападающего. Достаточно разносторонний футболист. Хорошая левая нога у него. Забивной игрок. В «Оренбурге» у него возникли определённые финансовые проблемы, и мы позвали его к себе. Шкофлек с удовольствием к нам приехал. До сих пор из опытных исполнителей у нас в группе атаки был только Лебеденко – остальные молодые ребята. А Шкофлек поиграл в Премьер-Лиге за «Оренбург» и в других чемпионатах. Уверен, что такой мастер разнообразит нашу игру. У него будет чему поучиться нашей молодёжи.

— Почему не задержался в «Торпедо» Гранат?

— Володя – футболист уровня Премьер-Лиги. Просто не получилось у нас. На сборе Гранат получил небольшое повреждение, а мы не могли ждать, когда он восстановится. Думаю, у него всё получится и он поиграет ещё.



— Из опытных игроков «Торпедо» пополнил ещё вратарь Довбня.

— От нас ушёл один из двух основных вратарей Конюхов (в «Томь». – Прим. «Чемпионата»). Взамен взяли Довбню.



— Ещё ждёте новичков этой зимой?

— Да, смотрим новичков. Мы взяли вратаря и атакующего полузащитника. Хотелось бы ещё добавить защитника, опорника и нападающего. Кандидаты есть – возможно, на сборах кто-то появится. Обычно самые интересные трансферы происходят перед закрытием окна. Пока все смотрят новых людей, определяются, а решения будут приниматься позже.



— Лебеденко в свои 37 по-прежнему в порядке?

— Игорь в порядке – статистику посмотрите (20 игр, 9 голов в первой части сезона в ФНЛ. – Прим. «Чемпионата»).



— В чём его феномен?

— Он знает и умеет всё. Профессионал. Готовится хорошо. И, конечно, обладает высоким уровнем мастерства. Поэтому Лебеденко и конкурентоспособен в 37 на этом уровне.



— Берковский транзитом через «Торпедо» ушёл в «Локомотив». Что о нём можете сказать?

— Талантливый парень, способный на многое. Берковский помог нам в осенней части сезона. Очевидно, что у футболиста есть потенциал, и приглашение «Локомотива» это подтверждает. Если у игрока есть возможность подняться наверх и расти дальше, мы удерживать на станем. А «Локо» — сильный, большой клуб. Желаю Илье удачи.



— Президент «Иртыша» не погорячился, сказав, что Берковский «будет круче Головина»? Их вообще уместно сравнивать?

— Они не очень похожи. Саша – центральный полузащитник, тогда как Илья – более фланговый игрок. Головин способен качественно действовать в отборе. У него и в ЦСКА, и в целом по РПЛ были одни из самых высоких показателей в этом компоненте. Илья больше тяготеет к атаке.



— Кстати, о Головине. На ваш взгляд, правильно его карьера развивается? «Монако» — не потолок?

— У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в прошлом сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время. Третий сезон в чемпионате – это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы – давай, доказывай.



— Руденко с Прошляковым в молодёжке «Спартака» слыли большими талантами. Почему никак не заиграют на высоком уровне?

— На мой взгляд, в последнем сезоне прогресс Руденко немножко остановился. Он очень ярко провёл осеннюю часть чемпионата за «Спартак-2», и не только мы – многие команды хотели его приобрести. Он попал к нам, но, к сожалению, из-за пандемии всё оборвалось. Сейчас он перешёл в «Сочи», получает игровое время. Надеюсь, что он всё-таки окрепнет и будет дальше прогрессировать. Парень-то очень талантливый парень. Что касается Дани, то, возможно, сказалось то, что он перешагнул через ступеньку ФНЛ, оказавшись сразу в Ростове в Премьер-Лиге. Там не получилось – теперь надо навёрстывать в ФНЛ, доказывать, что он всё-таки достоин быть в РПЛ.



— Кого бы вы включили в тройку лучших игроков ФНЛ по итогам первой части сезона?

— Рязанцев — №1. Максименко из «Велеса» и Ваня Сергеев.



— Расширение ФНЛ принесло больше плюсов или минусов?

— Конечно, минусов. Календарь стал очень плотным. Недельных циклов практически нет. Очень много перелётов. Ещё и Кубок зачем-то реформировали. Календарь и так тяжёлый, так в нём ещё два лишних матча появилось. Плюс проблемы и ограничения с коронавирусом. Как следствие игроки массово вылетали, команды пропускали матчи и получали технические поражения. Экстремальные, практически военные условия.



— Время на тренировочный процесс оставалось или шла просто игра на выживание?

— Идёт игра на выживание. Как на войне. Какой тут тренировочный процесс? У нас недельный цикл был один или два раза. И в этих циклах мы больше разгружали футболистов, чем что-то наигрывали. С такими расстояниями и перелётами (а летаем мы не чартерами – рейсовыми самолётами) мы очень много времени тратим на восстановление.

— В ноябре вы говорили: «Считаю, что «Торпедо» не борется за первое место в ФНЛ. Мы не готовы». Сейчас так же считаете?

— Да, мы не боремся за первое место.



— Но за выход в РПЛ всё-таки боретесь?

— Постараемся.



— Не готовы к борьбе за первое место финансово, кадрово или по игре?

— Есть более сильные команды во всех смыслах. Более устойчивые, крепкие клубы в финансовом плане с более мастеровитыми футболистами, которые не один год поиграли в РПЛ, даже сборниками своих стран. Имею в виду в первую очередь «Крылья Советов» и «Оренбург». Поэтому я и считаю, что за первое место «Торпедо» будет тяжело побороться. В прошлом сезоне было полегче.



— Как могло получиться, что во втором круге со всеми конкурентами вы играете в гостях? Не было возможности переиграть календарь на стадии утверждения?

— Никто же не знал, кто будет нашими конкурентами. Кто думал, что «Чайка», которая лучше всех укрепилась летом, к зиме окажется в серединке таблицы? Или Хабаровск?



— Место команды после первой части сезона соответствует бюджету клуба?

— Мне тяжело отвечать на такие вопросы. О бюджете лучше спросить у президента клуба.



— По вашим наблюдениям и ощущениям, сколько команд в этом сезоне реально претендуют на РПЛ?

— Я думаю, вся первая шестёрка команд может в равной степени претендовать на четыре первых места.

— Интересно мнение рекордсмена сборной о современных российских защитниках – кто сегодня по потенциалу в топе?

— Я думаю, тренер сборной всех кандидатов видит и регулярно приглашает на сборы новых футболистов – посмотреть в тренировках, познакомиться. И Чистяков получил вызов в сборную, и другие игроки. Я уже как говорил, что мне нравится связка Джикия – Жиго. Если бы была возможность натурализовать Жиго, я думаю, он усилил бы нашу сборную. Но это всего лишь гипотеза.