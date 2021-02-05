«Российские клубы с удовольствием сыграли бы с украинскими». Особенности аномальных сборов

Нынешнее межсезонье уникально и аномально – первое в разгар пандемии коронавируса. Разного рода запреты, ограничения, локдауны до предела осложняют жизнь организаторам сборов. На какие ухищрения им приходится идти, чтобы обеспечить качественную подготовку отечественным командам, в том числе с приставкой «топ», нам рассказала президент компании Sportland Tour Ирина Полянская.

Ирина Полянская Фото: «Чемпионат»

Как «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар» обошли локдаун в Испании?

— В прошлом году мы довели до конца почти все сборы – только несколько сборных не добрались до места назначения. В частности, молодёжка не доехала до Испании, где был запланирован ряд качественных спаррингов. С марта мы не работали. В экономическом отношении пришлось тяжело, но мы выплыли: избежали долгов и сохранили почти весь персонал.



Перед этим межсезоньем столкнулись с новыми трудностями. Непонятно было, куда поедет наша высшая лига. Большой вопрос возник по командам, которые привыкли готовиться в Испании – это «Локомотив», «Ростов», «Краснодар». Мы рискнули и сделали то, во что никто не верил – через министерство спорта и культуры Испании добились разрешения клубам РПЛ приехать вопреки локдауну. Максимально расширенные списки въезжающих (у «Краснодара», например, было под 120 человек с учётом семей игроков и тренеров) согласовывали до конца декабря. Это было опасно, на грани. Но мы с командами договорились: если решили, будем идти до конца. Последнее приглашение получили за двое суток до заезда. Визы делали за 1 день. За 20 лет работы на сборах это первый такой экстремальный опыт у меня.

Как попасть в закрытую страну?

— Огромные сложности возникли с логистикой. Прямых рейсов из России в Испанию сейчас нет. Стыковки жутко неудобные. Я, например, из Анталии в Испанию добиралась 20 часов с ночёвкой в Стамбуле. Далее был перелёт через Франкфурт в Малагу. При этом нас полтора часа не сажали на рейс! Авиакомпании не хотят брать на себя ответственность за транзитных пассажиров. Turkish Airlines отказывалась принимать приглашение от министерства спорта Испании, потому что оно – на испанском языке! «Мы, — говорят, — не понимаем, что здесь написано». При этом по прилёте в саму Испанию у меня никаких подтверждений не требовали – попросили показать тест на коронавирус, измерили температуру и всё.

Фото: «Чемпионат»

Почему «Спартак» сменил Абу-Даби на Дубай?

— Команды, зимующие в Эмиратах, привыкли жить в Абу-Даби. Там нас очень ждали, и мы до конца ноября надеялись, что откроется Абу-Даби. Пришлось перевозить команды в Дубай. «Спартак» в последний момент подтверждал сборы, но в итоге все остались довольны. Я всегда предупреждаю команды, что в Эмиратах рассчитывать на спарринг-партнёров уровня «Барселоны» не стоит. Тем не менее они сыграли достойные матчи. «Краснодар» сразился с чемпионами Польши («Легия»), Беларуси («Шахтёр» Солигорск) и Латвии («Рига»). «Спартак» на первом сборе вообще не играл – запланировали спарринги на второй. У него тоже в соперниках Солигорск и Рига.

Какой закон нарушают турецкие отели ради российских команд?

— Основная масса команд в это аномальное межсезонье выбрала Турцию. В одной только гостинице Papillon Ayscha сейчас проживают 5 команд «Краснодара» — и всё, больше никого! В Турции столкнулись с другой проблемой – банной. Футболистам для восстановления нужны сауны, а здесь они сейчас запрещены. Спасибо отелям за то, что, рискуя крупными штрафами, они всё же открыли парные перед командами.

Какие действуют ограничения, запреты в Белеке?

— Три отеля полностью закрыли доступ посторонним. Если раньше там можно было забронировать ужин в ресторане «а-ля карт», то теперь это даже не обсуждается. В том же Max Royal живут мои клиенты, но я не могу туда попасть даже на 15 минут. Это оговаривалось ещё на стадии бронирования.



В субботу и воскресенье в Турции закрыто всё, вообще всё. Выйдя на улицу без маски, рискуешь нарваться на приличный штраф. Если полиция застанет тебя в выходные не по месту прописки – опять-таки штраф.

«И тут в сауну нагрянула полиция»! Как клубы проводят сборы Руководитель компании «Спортлэндтур» Ирина Полянская – о специфике сборов футбольных команд, требованиях тренеров и курьёзах в работе.

Для постояльцев отелей правила проще. Естественно, все гостиницы оборудованы дезинфикаторами. Везде стоят защитные экраны – самостоятельно набирать еду запрещено. Её раздают официанты в перчатках и масках. А, например, Max Royal, одна из самых фешенебельных гостиниц на побережье, вообще убрала шведский стол из меню. Люди возмущаются, что, заплатив большие деньги, вынуждены в ресторане заказывать еду через приложение, причём максимально однообразную.

Фото: «Чемпионат»

Сколько сейчас стоит сбор в Турции?

— Стоимость сборов зависит от уровня и запросов команд – даже в высшей лиге они сильно разнятся. В среднем получается от 50 до 100 тысяч евро. Кто-то берёт эксклюзивное поле, на котором не тренируется больше никто, да ещё и заказывает отдельный зал для питания, как «Рубин» в Bellis. Это сразу повышает стоимость пакета раза в полтора. А, например, «Нижний Новгород» не платит за выделенное поле, но по факту его получил. Там на четыре газона четыре команды – раньше отельеры в Турции в страшном сне не могли такого предположить. Они сейчас несут очень большие потери.

С кем играть, когда границы закрыты?

— Большой вопрос: с кем играть? Если на первых сборах это было не совсем важно, то на вторых команды уже нуждаются в спаррингах, и желательно хороших. А европейских команд в этом году на сборах практически нет.



Слава богу, до Испании добрался «Эстерсунд» — единственный клуб, которому удалось вылететь из Швеции на сбор практически на месяц. Нам это очень помогло. И спасибо большое клубам испанской Сегунды В – они тоже пошли нам навстречу. Кто-то сыграл с «Марбельей», кто-то – с «Альхесирасом». Всё менялось очень динамично, потому что в Европе и в Испании в частности действуют очень строгие меры по борьбе с ковидом. Закрыты рестораны и магазины, запрещено перемещение даже между провинциями. Из-за этого на игру с «Локомотивом» не доехала команда из Гибралтара – пришлось экстренно заменять. Подфартило, что освободилась команда Сегунды В, у которой отменили матч из-за эпидемии у соперника.

Фото: fclm.ru

Конечно, немного странно выглядят игры, например, «Локомотива»: со вторым составом «Краснодара», потом – с «Краснодаром-2» и, наконец, с основой «Краснодара». Но в конечном счёте спарринги получаются достаточно качественными.



Ждали чемпиона Швеции «Мальмё». У них уже всё проплачено было, но буквально за два дня до вылета федерация футбола запретила клубу покидать страну. Мой партнёр фактически за свои деньги оплатил перелёт в Испанию тбилисскому «Локомотиву», чтобы нашим командам было с кем играть.

Кто запрещает спарринговать командам России и Украины?

— Украинцы этой зимой тоже испытывают серьёзные трудности с матчами – выбор небольшой. Но, к сожалению, мы уже очень давно не можем рассматривать их в качестве спарринг-партнёров. Лет пять назад в Испании Курбан Бекиевич Бердыев договорился со своим бывшим подопечным Ребровым о встрече «Рубина» с киевским «Динамо». Сергей сказал «о’кей», а через день перезвонил: «Не о’кей, мне запретила федерация». С нашей стороны таких запретов нет. Более того, российские команды с удовольствием с ними сыграли бы. У украинских клубов, как я понимаю, с этим очень всё жёстко. Часто команды живут в одном отеле, общаются, но изменить эту печальную реальность не могут.