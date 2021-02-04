«Тамбов» будет жить! Клубы РПЛ помогут ему ненужными игроками

«Тамбов» не снимется с чемпионата России, а доиграет сезон-2020/2021! Об этом сообщил сегодня президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Мы надеемся на то, что в Тамбове сохранится футбольный клуб, – сказал Прядкин. – Что касается банкротства, то есть новый сценарий, благодаря которому можно избежать его. Мы задержались, потому что говорили с губернатором. Варианты есть. Сегодня собрание было посвящено вопросу избрания наших представителей в палату по разрешению споров. На нём же, по инициативе ряда клубов, в ближайшие дни в формате видео будет организовано собрание со всеми клубами РПЛ. Мы обсудим сложившуюся ситуацию с клубом «Тамбов». Сделаем всё, чтобы целостность соревнований сохранилась. Более того, важно, чтобы сохранился клуб с соответствующими выводами по сохранению игроков, заработных плат и выполнением всех требований. Вчера и позавчера мы эту тему обсуждали. Как члены исполкома, говорим, что постараемся сделать всё возможное, чтобы клуб не только доиграл, но и сохранил своё юридическое лицо».

Может показаться, что «Тамбов» опозорился. На самом деле больше вопросов к РПЛ Чемпионат России теряет команду. Кто виноват и что теперь будет с лигой?

Но где возьмёт деньги и игроков нищий клуб, проводящий из-за отсутствия стадиона домашние матчи в Саранске? На днях стало известно, что общий размер кредиторской задолженности «Тамбова» составляет 544,1 млн рублей. Кроме того, зимой контракты с аутсайдером РПЛ разорвали 13 игроков – Алексей Грицаенко, Михаил Костюков (оба перешли в «Рубин»), Евгений Шляков (УТА «Арад», Румыния), Себастьян Тиль («Нидеркорн», Люксембург, вернулся из аренды), Александр Карапетян («Арарат», Армения), Жасурбек Жалолиддинов («Локомотив», из аренды), Герман Онугха («Краснодар», из аренды), Адесойе Ойеволе («Оренбург»), Алексей Рыбин («Кубань»), Александр Каплиенко, Гурам Тетрашвили, Максим Володько и Валерий Чуперка.

Прядкин всё объяснил:

«Я отвечаю за деньги РПЛ, коммерческую наполняемость. Предварительно, если мы не нарушим никаких обязательств перед спонсорами, «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей. Эти деньги выплачиваются по итогам сезона, но я уже сказал, что была инициатива клубов, мы готовы обсудить тему, что поможем этими деньгами раньше срока. Для того, чтобы клуб доиграл. Мы не будем выяснять, почему так всё сложилось, этот вопрос лучше задавать руководителям клуба. С другой стороны, можно рассчитывать на деньги, которые у нас есть на подготовку юношей, со стороны УЕФА. Есть ряд поступлений от их спонсоров.

Суммарно у «Тамбова» сейчас около 120 млн рублей: это вместе с нашими деньгами. Маловато, поэтому будут изысканы дополнительные средства. В основном деньги уйдут на погашение долгов футболистам и выплат заработных плат. Но ещё есть специальная дорожная карта, которую мы разработали – там сумма будет увеличена. За счёт чего? Вопрос к губернатору. Мы сегодня увидели, что всё будет идти через Федеральный центр.

Клубы РПЛ рассматривают возможность отдать своих игроков «Тамбову» в аренду. Мы изучали это предложение. Важно, чтобы на запланированной видеоконференции были сами руководители клубов. Никто не делегировал другим людям решение таких вопросов. Но вопрос обсуждается. Также мы с РФС проводим консультации, все вместе придём к единому решению этого вопроса. Запрет на регистрацию игроков? В первую очередь нужно понимать на основании чего был наложен запрет. Нужно выполнить условие – выплатить задолженность. Тогда открывается регистрация игроков».

РПЛ опубликовала заявление по ситуации с «Тамбовом»

По имеющейся информации, футболистов «Тамбова» попросят отозвать заявления из Палаты по разрешению споров РФС, чтобы клуб смог открыть дозаявку. На сегодняшний день в команде осталось восемь-девять игроков, а, значит, нужно арендовать ещё около 15 новичков. Причём скидываться футболистами придётся как минимум половине лиги, так как по принятым с нынешнего сезона правилам один клуб может взять в аренду у другого не более двух игроков одновременно. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что казанцы готов помочь «Тамбову»:

«Это широко распространённая практика. У нас ведь тоже Александр Ташаев выступал: в «Спартаке» он получал большие деньги, а в «Рубине» – нет. Футболисты получат игровую практику. Речь, конечно, не идёт о лидерах. Будут отправлены вполне компетентные игроки, которые не проходят в заявку своих клубов».

Кстати, «Рубин» – один из тех, у кого «Тамбов» отнял очки в чемпионате (ничья 2:2). Казанцы сыграли с командой Сергея Первушина уже в обоих кругах, и, конечно, им было бы обидно, если бы соперники аутсайдера РПЛ получили в оставшихся турах три очка без борьбы.

Вот календарь «Тамбова» во второй части сезона: «Ротор» (д), «Динамо» (в), «Краснодар» (д), «Сочи» (в), ЦСКА (д), «Химки» (в), «Арсенал» (в), «Локомотив» (д), «Ростов» (в), «Ахмат» (в), «Зенит» (д).

Помимо того, 21 февраля «Тамбов» должен сыграть в 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» в Москве.

Для тамбовских болельщиков это счастливая новость, но что меняется по большому счёту? Понятно, что в истории с сохранением клуба главная цель – спасение имиджа РПЛ, а не самого новичка элиты. Дотянув кое-как до конца сезона, летом «Тамбов», скорее всего, прикажет долго жить.