Новая схема Гвардиолы: «Сити» давит аутсайдеров и не замечает потери де Брёйне

В первых шести турах сезона «Манчестер Сити» набрал 11 очков: громко проиграл дома «Лестеру», не выиграл у «Вест Хэма» и «Лидса». Разница голов 9-8. Это при том, что соперники были не самыми сложными. А вот результаты последних шести туров: 18 очков, разница голов 15-0. Да, соперники слабые. Но на всякий случай напомню, что в прошлом сезоне «Сити» проиграл «Норвичу» и «Саутгемптону» и терял очки с «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас» — командами из нижней части турнирной таблицы. Это минус 10 очков очков от запланированных.

В начале сезона казалось, что проблема осталась, но по ходу сезона её удалось решить. Месяц назад на «Чемпионате» вышел текст о том как меняется команда. В ней шла речь о связке Рубена Диаша и Джон Стоунса, чередовании схем и ролей игроков, о ложных девятках, а заканчивался текст словами: «Это ещё не готовый продукт, процесс продолжается. Но масштаб впечатляет».

Гвардиола собирает «Ман Сити» заново. По сравнению с прошлым сезоном это другая команда Не факт, что сильнее. Но отличий много.

Так вот, сейчас вы читаете продолжение. Гвардиола продолжил менять команду от матча к матчу и нашёл схему, которая с аутсайдерами работает безотказно. Схема довольно сложная и подвижная, но вот основное.

Исходная точка – 4-3-3 с явным опорником, но по ходу матча ради лучшего продвижения мяча схема трансформируется в зависимости от количества форвардов у соперника. Например, «Кристал Пэлас» оставлял впереди только Андре Айю, и «Сити» обошёлся парой центральных защитников. А вот «Шеффилд» играет с двумя форвардами – Пеп отреагировал. Схема не изменилась, зато на правом фланге вышел Кайл Уокер и в билд-апе составил тройку с Рубеном Диашем и Эмериком Лапортом.

Самая мощная пара защитников в АПЛ. Просто монстры! С такой обороной можно и нужно бороться за титул. И, может быть, даже не за один.

Ещё более интересный план Гвардиола предложил в матче с «Бёрнли» (тоже играет с двумя форвардами). Четвёрку номинальных защитников составили Жоау Канселу, Диаш, Лапорт и Стоунс. Три центральных и универсал Канселу сложили сложный рисунок начала атаки. Стоунс, Диаш и Лапорт играли в тройке и широко расставлялись в первой фазе, а Канселу смещался в полузащиту, причём не на фланг, а в центр. Схема превращалась в 3-4-3 с ромбом в полузащите: Родри в основании, Гюндоган и Канселу восьмёрки, а Бернарду Силва играл везде. Если вдруг «Бёрнли» удавалось выползти в контратаку (это случалось редко), Канселу возвращался на правый край защиты, а Лапорт закрывал левый.

Звучит уже сложно, но это только основа. В рамках этой структуры продвижения мяча играли постоянно менялись позициями, команда давила. Например, Силва и Гюндоган постоянно менялись местами: Силва тащил мяч на дриблинге, а Гюндоган заполнял штрафную и помогал Жезусу, либо играл по всей ширине атаки. Сравните их карты касаний.

Карта касаний Гюндогана

Карта касаний Силвы

Кроме этих смен позиций была ещё одна: Стерлинг регулярно уходил с фланга в центр, а на его место смещался Жезус.

Во всём этом легко запутаться. Гибридная схема и гибридные роли у большинства игроков. Пожалуй, все эти перестановки не коснулись только Рияда Мареза и Родри. Наверное, неудивительно: это самые медленные из полевых игроков, вышедших с первых минут.

В прошлом Гвардиола не раз давал повод для критики тем, что чрезмерно нагружал своих игроков сложными тактическими задачами. Никто не саботировал, но иногда информации было слишком много, и команда просто не понимала, что делать. Самый яркий пример – когда это всплыло наружу – вылет от «Лиона» в плей-офф Лиги чемпионов, после которого журналистам от Александра Зинченко стало известно о недоумении игроков. Удивительно, что сейчас результата приносят ещё более сложные идеи.

Можно списать на слабость соперников, но в победе над «Челси» тоже было много сложных тактических решений, начиная с ложной девятки и заканчивая ложным фулбеком.

На самом деле, «Сити» играет даже лучше, чем можно сказать по результатам. Мешает, как обычно, реализация. В этом сезоне она не провальная, в рамках допустимого, но могла быть и лучше: только 36% ударов «Сити» попадают в створ, по этому показателю команда не в топ-8. Хотя по количеству ударов из пределов штрафной – на втором месте. В общем, типичный «Сити».

Спокойный счёт в матчах с «Шеффилдом» и «Брайтоном» может ввести в заблуждение. На самом деле, победы не были сложными. Собственно, и «Бёрнли» повезло устроиться на 0:2 – счёт мог быть крупнее. Ещё один явный момент гости не использовали, плюс удар по ноге Жезуса, когда он был на ударной позиции очень напоминал пенальти. Важнее не счёт, а кое-что другое: «Сити» мощно управляет ходом матчей и ничего не позволяет соперникам. В шести последних турах (в которых ноль пропущенных) по воротам команды Гвардиолы соперники нанесли суммарно 28 ударов. 11 из них на счету «Астон Виллы», которая яростно сопротивлялась, но всё равно не выжала ни одного момента. И оставшиеся 17 допущенных ударов приходятся на пять остальных матчей. Это – тотальный контроль.

Де Брёйне не играет – как это сказывается?

Если коротко, то никак. Вот статистика: в последних трёх турах АПЛ (без де Брёйне) «Сити» создаёт в среднем 1,9 xG за матч. А по ходу всего сезона за вычетом последних трёх матчей – 2 xG за матч. Разница в 5% слишком мала, чтобы на неё смотреть. Да, повторюсь, соперники слабые. Да, всего три матча – это слишком маленькая выборка. Но настолько ровная динамика создания моментов независимо от наличия или отсутствия в составе самого креативного игрока АПЛ последних нескольких лет впечатляет в любом случае.

Что ещё важно: без де Брёйне не меняется количество моментов, зато меняется структура. С начала сезона команда делает в среднем 16 навесов за матч с игры. С «Бёрнли» их было 8, а всего в трёх последних турах – 27, то есть в среднем по 9 за игру. Почти в два раза меньше, чем с бельгийцем. Почему это важно: его идеальные подачи стали одновременно мощным оружием «Сити» и стилистической слабостью, отходом от правил Гвардиолы. В отсутствие де Брёйне команда показала, что не впала в зависимость от этих навесов – иначе количество навесов не сократилось бы, а просто упала их эффективность. Но когда на поле нет игрока с таким пасом, «Сити» стал радикально реже прибегать к навесам.

Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

Впереди у Гвардиолы матч с «Ливерпулем». Юрген Клопп долгое время маскировал кадровые проблемы, нов последних матчах все проблемы догнали «Ливерпуль» одновременно. Любое экспериментальное сочетание в центре защиты выглядит рискованно, вся команда в целом устала и проигрывает именно те компоненты, в которых «Ливерпуль» всегда был великолепен: борьбы за вторые мячи, единоборства. Тем временем между командами уже семь очков и у «Сити» игра в запасе.

Критиковать Клоппа — глупо. Он столкнулся с нерешаемой проблемой Мы привыкли восхищаться трансферной политикой «Ливерпуля». Но сейчас всё ужасно.

Да, отсутствие де Брёйне – это потеря независимо от того, как эффектно его удалось заменить. Но в целом «Сити» уже давно не подходил к матчу с главным соперников в настолько благоприятной ситуации.