Русский вратарь отправил в больницу соперника! Теперь его уничтожают в соцсетях

Станислав Крицюк, один из немногих российских легионеров в сильном европейском чемпионате, угодил в некрасивую историю. 30-летний голкипер нанёс травму сопернику в эпизоде, на который страшно смотреть. Случилось это в матче 17-го тура Примейры, в котором «Белененсеш» Крицюка принимал действующего чемпиона «Порту».

На 87-й минуте одна из атак «драконов» завершилась подачей в штрафную российского голкипера. Крицюк смело пошёл на перехват мяча, за который боролись игрок «Белененсеша» и защитник «Порту» Нану. Станислав врезался в голову соперника, и тот потерял сознание. На поле выехала скорая помощь, игра была остановлена на 10 минут. Некоторые игроки «Порту» плакали, наблюдая, как врачи оказывают помощь Нану. Крицюк тоже получил повреждение, но быстро пришёл в себя и смог продолжить матч.

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Если бы не это столкновение, Станислав был бы настоящим героем встречи. Он совершил шесть сейвов и был признан лучшим игроком по версии статистического портала GoalPoint (россиянину поставили оценку в 7,7 балла). Теперь же португальские болельщики хейтят Крицюка в соцсетях, возмущаясь тем, что судья не удалил нашего легионера с поля и не поставил пенальти. Россиянин избежал даже жёлтой карточки.



«В первую очередь я желаю ему скорейшего выздоровления, – прокомментировал инцидент главный тренер «Белененсеша» Арманду Пети. – Я работал с этим парнем, мне он очень нравится. Надеюсь, с ним всё будет хорошо».



Крицюк играет за «Белененсеш» с сентября 2020-го. Он подписал контракт до конца сезона, покинув свободным агентом «Краснодар». В нынешнем сезоне Станислав сыграл 11 матчей, пропустил восемь мячей и выдал шесть «сухарей».