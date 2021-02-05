Криштиану рано заканчивать. Ему надо играть как минимум до сезона-2024/25.

Роналду — 36 лет! Какие ещё рекорды ему надо побить, прежде чем завершить карьеру

Криштиану Роналду празднует 36-летие. Как показывает статистика, португалец с годами становится только лучше и сокрушает рекорды. Нападающему «Ювентуса» ещё рано заканчивать карьеру, об этом знает сам футболист и туринский клуб, который намерен продлить контракт с ним до 2023 года. Не будем рассказывать, какие достижения и рекорды Роналду превзошёл, лучше обратим внимание на будущие цели игрока.

Стать самым титулованным футболистом

Дани Алвес — самый титулованный футболист в мире (42 трофея). Криштиану в этом списке располагается лишь на девятой позиции и делит её с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави (по 33 трофея). В январе 2021-го португалец помог «Ювентусу» завоевать Суперкубок Италии. Забраться на первую строчку этого топа будет крайне тяжело, тем не менее даже здесь есть мотивация догнать Месси (36 титулов, как у Райана Гиггза).

Выиграть наибольшее количество трофеев в Лиге чемпионов

Сейчас рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является бывший нападающий «Реала» Пако Хенто (6 трофеев). У Криштиану пять выигранных Лиг чемпионов: один кубок с «Манчестер Юнайтед» и четыре — с «Реалом». Обогнать испанца вполне реально.

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Победить в Лиге чемпионов с тремя клубами

Победить с тремя разными командами в Лиге чемпионов удавалось Кларенсу Зеедорфу и Самуэлю Это’О. В сезоне-1994/1995 голландец поднял кубок в составе «Аякса», в 1997/1998 — с «Реалом», а в 2002/2003 и в 2006/2007 — с «Миланом». Камерунец выиграл с «Реалом» в сезоне-1999/2000 (сыграл три матча), в 2005/2006 и 2008/2009 с «Барселоной» и в 2009/2010 с «Интером». Роналду выигрывал с «МЮ» и «Реалом». Если португалец возьмёт трофей и с «Ювентусом», то сравняется с легендами. Чтобы обогнать их, придётся перейти в ещё один топ-клуб и переписать историю.

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Обновить мировой рекорд по количеству голов за сборную

На семь голов отстаёт Роналду от иранца Али Даеи: 102 мяча против 109. Скорее всего, уже в этом году португалец обновит мировой рекорд.

Стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Девять голов забил Криштиану Роналду на четырёх чемпионатах Европы. Два на Евро-2004, один гол на Евро-2008 и по три мяча в 2012 и 2016 годах. Сейчас португалец делит первое место с Мишелем Платини по количеству голов в финальной части Евро. Если Роналду удастся забить хоть один гол, он станет единоличным лидером.

Стать обладателем «Золотой бутсы» в АПЛ, Ла Лиги и Серии А

Португалец один раз выигрывал «Золотую бутсу» АПЛ и трижды становился лучшим бомбардиром Ла Лиги. После перехода в «Ювентус» результативность Криштиану упала: 21 гол в 31 матче Серии

А. Но уже в сезоне-2019/2020 Роналду был близок к тому, чтобы выиграть бомбардирскую гонку, однако Иммобиле забил на пять мячей больше. Сейчас Криштиану лидирует в бомбардирской гонке, опережая Лукаку на один мяч. Если португальцу удастся стать лучшим голеадором Серии А, он станет первым игроком, которому удалось выиграть награды лучшему бомбардиру АПЛ, Ла Лиги и Серии А.

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Выйти на первое место по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов

Икер Касильяс провёл больше всех матчей в Лиге чемпионов (177 игр). Роналду до него осталось совсем ничего. Сейчас у нападающего «Ювентуса» 174 встречи. Следом за португальцем из действующих футболистов расположился Лионель Месси (147 матчей).

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Забить больше всего голов за один сезон в Серии А

36 голов забили Джино Россетти в составе «Торино» в сезоне-1928/1929 и Гонсало Игуаин, выступая за «Наполи» в сезоне-2015/2016. Если в первом и втором годах в «Ювентусе» португалец наколотил 21 и 31 мяч соответственно, то сейчас он идёт почти по графику гол за матч. У Роналду 15 голов в 16 матчах чемпионата Италии. Если поднажмёт, вполне может обновить рекорд.

Забить больше всего голов за один сезон в «Ювентусе»

Не отходя от темы, затронем наибольшее количество голов забитым нападающим «Ювентуса» за сезон. Сейчас этот рекорд принадлежит Ференцу Хирзеру. В сезоне-1925/1926 он огорчал вратарей итальянского чемпионата 35 раз.

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Стать самым возрастным автором гола в Серии А

Сейчас это достижение принадлежит Златану Ибрагимовичу, который штампует голы в этом сезоне один за другим. Роналду сможет превзойти данное достижение не раньше сезона-2023/2024, при условии что этот сезон станет последним в карьере шведа в Серии А. Не так далеко, как может показаться.