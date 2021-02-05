Роналду — 36 лет! Какие ещё рекорды ему надо побить, прежде чем завершить карьеру

Криштиану Роналду празднует 36-летие. Как показывает статистика, португалец с годами становится только лучше и сокрушает рекорды. Нападающему «Ювентуса» ещё рано заканчивать карьеру, об этом знает сам футболист и туринский клуб, который намерен продлить контракт с ним до 2023 года. Не будем рассказывать, какие достижения и рекорды Роналду превзошёл, лучше обратим внимание на будущие цели игрока.
Стать самым титулованным футболистом
Дани Алвес — самый титулованный футболист в мире (42 трофея). Криштиану в этом списке располагается лишь на девятой позиции и делит её с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави (по 33 трофея). В январе 2021-го португалец помог «Ювентусу» завоевать Суперкубок Италии. Забраться на первую строчку этого топа будет крайне тяжело, тем не менее даже здесь есть мотивация догнать Месси (36 титулов, как у Райана Гиггза).
Выиграть наибольшее количество трофеев в Лиге чемпионов
Сейчас рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является бывший нападающий «Реала» Пако Хенто (6 трофеев). У Криштиану пять выигранных Лиг чемпионов: один кубок с «Манчестер Юнайтед» и четыре — с «Реалом». Обогнать испанца вполне реально.
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Победить в Лиге чемпионов с тремя клубами
Победить с тремя разными командами в Лиге чемпионов удавалось Кларенсу Зеедорфу и Самуэлю Это’О. В сезоне-1994/1995 голландец поднял кубок в составе «Аякса», в 1997/1998 — с «Реалом», а в 2002/2003 и в 2006/2007 — с «Миланом». Камерунец выиграл с «Реалом» в сезоне-1999/2000 (сыграл три матча), в 2005/2006 и 2008/2009 с «Барселоной» и в 2009/2010 с «Интером». Роналду выигрывал с «МЮ» и «Реалом». Если португалец возьмёт трофей и с «Ювентусом», то сравняется с легендами. Чтобы обогнать их, придётся перейти в ещё один топ-клуб и переписать историю.
Обновить мировой рекорд по количеству голов за сборную
На семь голов отстаёт Роналду от иранца Али Даеи: 102 мяча против 109. Скорее всего, уже в этом году португалец обновит мировой рекорд.
Стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы
Девять голов забил Криштиану Роналду на четырёх чемпионатах Европы. Два на Евро-2004, один гол на Евро-2008 и по три мяча в 2012 и 2016 годах. Сейчас португалец делит первое место с Мишелем Платини по количеству голов в финальной части Евро. Если Роналду удастся забить хоть один гол, он станет единоличным лидером.
Стать обладателем «Золотой бутсы» в АПЛ, Ла Лиги и Серии А
Португалец один раз выигрывал «Золотую бутсу» АПЛ и трижды становился лучшим бомбардиром Ла Лиги. После перехода в «Ювентус» результативность Криштиану упала: 21 гол в 31 матче Серии
А. Но уже в сезоне-2019/2020 Роналду был близок к тому, чтобы выиграть бомбардирскую гонку, однако Иммобиле забил на пять мячей больше. Сейчас Криштиану лидирует в бомбардирской гонке, опережая Лукаку на один мяч. Если португальцу удастся стать лучшим голеадором Серии А, он станет первым игроком, которому удалось выиграть награды лучшему бомбардиру АПЛ, Ла Лиги и Серии А.
Выйти на первое место по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов
Икер Касильяс провёл больше всех матчей в Лиге чемпионов (177 игр). Роналду до него осталось совсем ничего. Сейчас у нападающего «Ювентуса» 174 встречи. Следом за португальцем из действующих футболистов расположился Лионель Месси (147 матчей).
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
Забить больше всего голов за один сезон в Серии А
36 голов забили Джино Россетти в составе «Торино» в сезоне-1928/1929 и Гонсало Игуаин, выступая за «Наполи» в сезоне-2015/2016. Если в первом и втором годах в «Ювентусе» португалец наколотил 21 и 31 мяч соответственно, то сейчас он идёт почти по графику гол за матч. У Роналду 15 голов в 16 матчах чемпионата Италии. Если поднажмёт, вполне может обновить рекорд.
Забить больше всего голов за один сезон в «Ювентусе»
Не отходя от темы, затронем наибольшее количество голов забитым нападающим «Ювентуса» за сезон. Сейчас этот рекорд принадлежит Ференцу Хирзеру. В сезоне-1925/1926 он огорчал вратарей итальянского чемпионата 35 раз.
Стать самым возрастным автором гола в Серии А
Сейчас это достижение принадлежит Златану Ибрагимовичу, который штампует голы в этом сезоне один за другим. Роналду сможет превзойти данное достижение не раньше сезона-2023/2024, при условии что этот сезон станет последним в карьере шведа в Серии А. Не так далеко, как может показаться.
- 5 февраля 2021
-
11:11
-
10:59
-
10:54
-
10:35
-
10:29
-
10:01
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
08:39
-
08:30
-
08:04
-
07:41
-
07:18
-
04:14
-
03:56
-
03:32
-
03:11
-
02:53
-
02:30
-
02:16
-
01:55
-
01:42
-
00:59
-
00:54
-
00:51
-
00:38
-
00:32
-
00:25
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 4 февраля 2021
-
23:53
-
23:47
-
23:27