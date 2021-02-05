«Нас много и наше имя орда». Русские делают Миранчука игроком месяца в «Аталанте»

«Аталанта» каждый месяц выбирает лучшего игрока: сначала проходит первый этап голосования – болельщики в гугл-форме выбирают одного достойного этого звания футболиста; после начинается финал – туда попадают два человека, получивших наибольшее количество голосов. Во вторник клуб традиционно запустил голосование – форма была доступна в течение суток, выбрать можно было из 22 игроков (по правилам в список попадают все, кто хотя бы раз вышел на поле в течение месяца).
4 февраля «Аталанта» огласила итоги первого этапа – финалистами стали Ромеро и Алексей Миранчук. Тогда же одновременно в трёх социальных сетях – «Фейсбуке», «Твиттере» и «Инстаграме» – запустилось финальное голосование. Сначала Миранчук и Ромеро шли ровно, а потом… потом пришли россияне. Итальянские пользователи уже обвинили российских пользователей во вмешательстве в выборы.
В «Твиттере» сейчас у Миранчука 83,4% и беспрецедентная поддержка.
Итальянцы сначала не поняли, что происходит: «Что за фигня происходит с этим голосованием?»
А потом поняли: «Все эти русские на миссии».
«Бедный Кристи побит русскими ботами»
«Наши российские друзья могут несколько исказить результаты, голосуя за определенного игрока… Но, если серьёзно, в этом месяце оба были хороши, но Ромеро был огромной опорой в обороне, поэтому я отдаю свой голос ему. Руководству срочно нужно рассмотреть его подписание»
К этому твиту тут же пришла пояснительная бригада: «Миранчук наш единственный игрок в Серии А, так что для нас он уже лучший! Но да, оба игрока были хороши в прошлом месяце».
В «Инстаграме» Миранчук тоже спустя пару часов лидировал – 52% против 48% у Ромеро. А потом в дело подключился аккаунт ВГИКа – пехота выдвинулась и обеспечила Лёше ещё больший отрыв (сейчас у него уже 72%)
А вот до «Фейсбука» российские болельщики, судя по всему, не дошли: 266 голосов за Миранчука против 1,9 тыс за Ромеро.
«Миранчук пока не дошёл так далеко, – пишет в комментариях Гинес де Пасамонте. – Ромеро лучший, возможно, лучший защитник в Италии прямо сейчас».
«Ромеро! Супернадёжный, где бы он ни играл», – поддерживает его мнение Дэррил Полетти.
«Ромеро без каких-либо сомнений. С тех пор как он приехал, мы почти не пропускаем столько, как раньше. Так что Ромеро лучший защитник, дело закрыто», – пишет Сцфизо Звон.
«Миранчуку, чтобы участвовать в голосовании, нужно быть более целостным игроком, а для этого ему нужно чаще выходить на поле. Конечно, у него есть талант, но ему ещё предстоит найти своё место. Я лично рассматриваю его как замену Иличичу, и, вероятно, рано или поздно он сможет занять его место. Но сегодня Ромеро тот, кто даёт результат! Так что их и нечего сравнивать», – раскладывает Франческо Палацци.
«Он приехал с серьёзной травмой, а потом подхватил коронавирус… Мало играл и, несмотря на четыре гола, давайте чуть подождём, прежде будем судить его таким образом», – пишет Оскар Салветти.
Голосование продлится до 20:00 сегодняшнего дня.
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