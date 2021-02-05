«Нас много и наше имя орда». Русские делают Миранчука игроком месяца в «Аталанте»

«Аталанта» каждый месяц выбирает лучшего игрока: сначала проходит первый этап голосования – болельщики в гугл-форме выбирают одного достойного этого звания футболиста; после начинается финал – туда попадают два человека, получивших наибольшее количество голосов. Во вторник клуб традиционно запустил голосование – форма была доступна в течение суток, выбрать можно было из 22 игроков (по правилам в список попадают все, кто хотя бы раз вышел на поле в течение месяца).

4 февраля «Аталанта» огласила итоги первого этапа – финалистами стали Ромеро и Алексей Миранчук. Тогда же одновременно в трёх социальных сетях – «Фейсбуке», «Твиттере» и «Инстаграме» – запустилось финальное голосование. Сначала Миранчук и Ромеро шли ровно, а потом… потом пришли россияне. Итальянские пользователи уже обвинили российских пользователей во вмешательстве в выборы.

В «Твиттере» сейчас у Миранчука 83,4% и беспрецедентная поддержка.

Итальянцы сначала не поняли, что происходит: «Что за фигня происходит с этим голосованием?»

А потом поняли: «Все эти русские на миссии».

«Бедный Кристи побит русскими ботами»

«Наши российские друзья могут несколько исказить результаты, голосуя за определенного игрока… Но, если серьёзно, в этом месяце оба были хороши, но Ромеро был огромной опорой в обороне, поэтому я отдаю свой голос ему. Руководству срочно нужно рассмотреть его подписание»

К этому твиту тут же пришла пояснительная бригада: «Миранчук наш единственный игрок в Серии А, так что для нас он уже лучший! Но да, оба игрока были хороши в прошлом месяце».

В «Инстаграме» Миранчук тоже спустя пару часов лидировал – 52% против 48% у Ромеро. А потом в дело подключился аккаунт ВГИКа – пехота выдвинулась и обеспечила Лёше ещё больший отрыв (сейчас у него уже 72%)

А вот до «Фейсбука» российские болельщики, судя по всему, не дошли: 266 голосов за Миранчука против 1,9 тыс за Ромеро.

«Миранчук пока не дошёл так далеко, – пишет в комментариях Гинес де Пасамонте. – Ромеро лучший, возможно, лучший защитник в Италии прямо сейчас».



«Ромеро! Супернадёжный, где бы он ни играл», – поддерживает его мнение Дэррил Полетти.



«Ромеро без каких-либо сомнений. С тех пор как он приехал, мы почти не пропускаем столько, как раньше. Так что Ромеро лучший защитник, дело закрыто», – пишет Сцфизо Звон.



«Миранчуку, чтобы участвовать в голосовании, нужно быть более целостным игроком, а для этого ему нужно чаще выходить на поле. Конечно, у него есть талант, но ему ещё предстоит найти своё место. Я лично рассматриваю его как замену Иличичу, и, вероятно, рано или поздно он сможет занять его место. Но сегодня Ромеро тот, кто даёт результат! Так что их и нечего сравнивать», – раскладывает Франческо Палацци.



«Он приехал с серьёзной травмой, а потом подхватил коронавирус… Мало играл и, несмотря на четыре гола, давайте чуть подождём, прежде будем судить его таким образом», – пишет Оскар Салветти.

Миранчук должен брать пример с Роналду. Колонка Евсеева Дебют тренера в спортивной журналистике.

Голосование продлится до 20:00 сегодняшнего дня.