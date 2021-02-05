10 самых кошмарных столкновений с вратарями. Сопернику Крицюка еще повезло

Вчера на 85-й минуте встречи «Белененсеш» – «Порту» произошло жутковатое столкновение: Станислав Крицюк пошёл на мяч, Нану влетел в него на большой скорости и рухнул на газон.

Минут десять врачи пытались оказать помощь игроку «Порту» на месте, но в итоге переложили его на носилки и с мигалками увезли с поля.



Крицюка начали ругать и оскорблять в социальных сетях, поэтому он решил обратиться к болельщикам в инстаграме: сказал, что будет молиться за него и есть семью, и объяснил эпизод. «Я шёл на перехват, и мы с Нану, плюс защитник, двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мои кулаки прямо за ногой Бруно, а также где мои руки и когда с какой стороны идёт столкновение). И Нану врезался бы в меня, и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и ВАР не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.



Ещё раз❗️ (для этого ставлю повтор), в Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определённых ракурсов. Нану влетел в меня сбоку, и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч ТВ».

Ночью «Порту» сообщил, что у Нану диагностировано сотрясение мозга и спинномозговая травма, но он уже в сознании и ориентируется в пространстве.



Желаем защитнику поскорее вернуться на поле, а также вспоминаем другие столкновения вратарей с полевыми игроками – к сожалению, жутких историй немало.

Кома и смерть: врачи долго боролись за жизнь Сергея Перхуна, но спасти его не удалось

«Анжи» – ЦСКА, август 2001



Будун Будунов и Перхун столкнулись в воздухе, в результате чего оба получили тяжёлые травмы. Сергею удар пришёлся в висок, и сначала вратарь был в сознании, но по дороге в аэропорт его состояние ухудшилось – в срочном порядке его повезли в больницу, но уже в скорой помощи он впал в кому. 10 дней борьбы врачей за его жизнь и молитв родных и



близких не помогли – 28 августа юного таланта не стало. В заключении врачей значилось, что причиной смерти стал тотальный отёк мозга, что повлекло за собой остановку мозговой деятельности и гибели клеток мозга.

«Сергей играл отчаянно, на грани». Вратари 2000-х – о Перхуне Вратари российского чемпионата начала 2000-х вспоминают своего коллегу Сергея Перхуна, трагически погибшего 14 лет назад.

На грани смерти: Пётр Чех чудом остался жив после столкновения со Стивеном Хантом

«Рединг» – «Челси», октябрь 2006



На 17-й секунде матча с «Редингом» Чех получил коленом по голове от полузащитника Стивена Ханта. Сначала Петр не вставал, но потом каким-то чудом нашёл в себе силы и на четвереньках перебрался за пределы поля – он выглядел обессиленным и будто в прострации. Его на носилках унесли в подтрибунку, куда должна была приехать скорая – но её долго не было. Жозе Моуринью сходил с ума от ярости – врачей пришлось ждать 27 минут. «Челчи» даже обвинил «Рединг» и службу скорой помощи в медлительности и слабой органзиации.



По приезде в больницу Чеху поставили диагноз «вдавленный перелом черепа»: ещё пара миллиметров — и вратаря уже не спасли бы. В Оксфорде нейрохирурги удалили осколки раздробившейся кости и вставили металлические пластины в череп, но после операции был ещё долгий и мучительный процесс восстановления.



«В тот день, когда это произошло, мне сказали, что я не смогу больше сыграть в сезоне. А может, и в следующем тоже. Мне сообщили, что всё будет зависеть от моего восстановления. Это был вопрос жизни и смерти, поэтому футбол отошёл на второй план», — вспоминал Чех о том страшном ударе.

Финал Лиги Европы – последний матч для Петра Чеха. Он провёл великую карьеру Уходит легенда.

Разрыв почки: Деян Радич потерял орган после столкновения с Зауром Садаевым

«Ростов» — «Терек», апрель 2011



В голкипера «Ростова» Садаев влетел на полной скорости: в больнице при обследовании оказалось, что Радичу требуется срочная операция – нужно удалять почку.



«Моя жизнь висела на волоске, – вспоминал он в интервью «Чемпионату». – Хорошо помню момент, когда медсестра везла меня в операционную. «Деян, ты знаешь молитву»? – спросила она меня. «Да», — ответил я. «Тогда молись». А я лежал и не знал, останусь ли в живых. И слышал слова: «Ничего, у тебя уже трое детей, ты можешь потихоньку уходить в другой мир».

Радич: медсестра сказала: "Молись"! Бывший вратарь "Ростова" Деян Радич рассказал о своей новой жизни и о том, почему такие люди, как Юрий Белоус, не должны работать в футболе.

Операция прошла успешно, но в футбол Радич так и не вернулся. Деньги ему на лечение, кстати, выделил «Терек» – «Ростов» оплачивать реабилитацию не хотел.

Кресты: после столкновения с Веллитоном Акинфеев порвался, из-за чего разгорелся скандал

«Спартак» — ЦСКА, август 2011



Игорь Акинфеев выбежал за пределы штрафной и уже собирался выбить мяч головой, но Веллитон не собирался отступать – и тоже подпрыгнул. В воздухе они столкнулись, после чего голкипер ЦСКА всем весом рухнул на левую ногу – результатом неудачного приземления стал разрыв крестообразных связок и мениска. Акинфеев ругался на Веллитона матом с носилок, Леонид Слуцкий назвал его поведение безобразием, Роман Бабаев обозвал спартаковского нападающего подонком, а болельщики сыпали гневными комментариями и проклятиями.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спустя много лет Акинфеев вспомнил тот эпизод и свои крики в тот момент: «Я тогда говорил сгоряча. Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок». Я прекрасно понимал, что это уже разрыв. Я понимал, что опять шесть месяцев, если не больше, и опять больничная койка. Это просто были эмоции. Никого не хотел обидеть. Никакой обиды и зла на Веллитона больше нет».

Акинфеев – Веллитон: история одной неприязни У Игоря Акинфеева и Веллитона и прежде случались стычки на поле, но к таким плачевным последствиям, как в это воскресенье, они ещё никогда не приводили…

Тройной перелом: Дикань из-за полученных травм не поехал на Евро-12, а потом больше не вызывался в сборную Украины

«Спартак» — «Зенит», март 2012



Александр Кержаков коленом заехал вратарю «Спартака» Андрею Диканю, после чего голкипер какое-то время ещё играл – нападающий «Зенита» даже успел забить второй гол. До этого момента украинец был уверен, что матч нужно доиграть, но ощущение, что его лицо отекает, а глаз закрывается, всё же вынудило попросить о замене.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Вратарь с двумя глазами — это в любом случае лучше, чем с одним», — подумал я, – рассказывал Дикань football24.ua. – Ушел в раздевалку, чувствовал себя нормально.



Приехал домой — меня начало знобить. Померил температуру — 37,2 или 37,3. Позвонил врачу: Михаил Гургенович, такие дела". Он отреагировал в момент: «Вызови скорую, едем в больницу». Сделали МРТ: " С головой все в порядке, но есть проблемы с костями лица, нужно собирать по частям"».



Диканю диагностировали множественные переломы лицевого скелета и закрытую черепно-мозговую травму. Его прооперировали, но к Евро он восстановиться не успел. А после его уже ни разу не вызывали в сборную Украины. «Было, конечно, обидно, – вспоминал он свои чувства. – Но я придерживаюсь мнения: что ни делается, то к лучшему».

Костолом: Тевес сломал юному голкиперу челюсть

«Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз», февраль 2016



Карлос Тевес в том сезоне вернулся в «Боку» из «Ювентуса» с главной целью: взять чемпионат Аргентины. Нападающий очень старался – забивал, отдавал голевые. Один раз, правда, перестарался: влетел в штрафную, где столкнулся с голкипером соперника. Удар был такой силы, что 20-летний парень получил двойной перелом нижней челюсти. Эту встречу с легендой аргентинского футбола он вряд ли забудет: она стоила ему операции и долгого восстановления.



Чемпионство он, кстати, всё же взял – в сезоне-2015.

Фото: Amilcar Orfali/LatinContent via Getty Images

Бутсой в голову: Мане зарядил Эдерсону, но обошлось без жёстких травм

«МС» – «Ливерпуль», сентябрь 2017



Ближе к концу первого тайма Мане выскочил к воротам Эдерсона, поднял ногу, чтобы принять мяч, но вместо этого принял лицо вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона. Столкновение получилось жутким – сенегалец сильно испугался и распереживался.

Фото: Simon Stacpoole/Offside/Getty Images

Голкиперу около десяти минут оказывали помощь на поле, а потом погрузили на носилки, одели кислородную маску и унесли с поля.



Гвардиола пошутил после: «Он ничего не сломал, это важно. Может быть, даже после этого красивее станет!».



Эдерсон избежал и сотрясения, и тяжёлых травм. Довольно скоро вышел в «Твиттер» и успокоил болельщиков: «Привет всем, я в порядке, отделался испугом. Это была важная победа. Мы сильны. Спасибо всем за сообщения».



Мане потом извинился перед Эдерсоном в посте в «Инстаграме», где также указал, что будет за него молиться: «Я верю и желаю Эдерсону скорейшего выздоровления. Я очень извиняюсь, что причинил ему боль в нашем случайном столкновении на поле, также прошу прощения у него, что он не смог из-за этого продолжить матч. Молюсь, чтобы он поскорее восстановился и как можно скорее вернулся на поле, потому что он высококлассный игрок».



Эдерсону наложили швы, но это не помешало ему следующем же матче выйти на поле.

Сотрясение: Андрей Лунёв столкнулся с нападающим сборной Испании, после чего в ворота пришлось встать Денису Глушакову

Россия – Испания, товарищеский матч, ноябрь 2017



Родриго вышел один на один с Лунёвым, вратарь упал, и в результате столкновения получил коленом по голове. С окровавленной головой его увезли с поля, а его место в воротах занял Денис Глушаков – к тому моменту замен у сборной России больше не было.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лунёв получил сотрясение мозга и пропустил две недели.

Сломанная челюсть: полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин получил жуткую травму, а потом ещё долго ездил по больницам в поисках помощи

«Луч Энергия» – «Факел», август 2019



Калугин пытался догнать мяч, но не успел и врезался во вратаря «Факела». Со стороны всё выглядело не так страшно: игроки положили на носилки и унесли. Но послематчевое фото вселяло ужас – Калугина было просто не узнать.

Фото: vk.com/fcluch

Сообщалось, что долгое время игрок ездил по больницам, потому что ему не знали, как помочь. В итоге его прооперировали во владивостоксой клинической больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии. На поле он вернулся только в январе.

Отпечаток бутсы на лице: голкиперу бразальского клуба жутко зарядили шипами в щёку

«Байя» – «Васко да Гама», февраль 2020



Вратарь «Байи» Дуглас Фридрих собирался перехватить мяч, но защитник Леандро Кастан в тот же момент тоже потянулся к нему, из-за чего попал с прямой ноги по лицу голкиперу. Врачи подозревали, что после такого столкновения могут быть переломы на лице, но Дуглас отделался ссадинами и глубоким порезом.