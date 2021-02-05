В «Зените» обвинялся в мужеложестве, в Самаре менял девушек каждый день. Куда пропал Молло

Йоан Молло – один из самых своеобразных, если не сказать загадочных легионеров в истории РПЛ. Футбольный бог наделил его большим талантом: нестандартным мышлением, взрывной скоростью, хорошим скоростным дриблингом. В конце 2000-х атакующий полузащитник вызывался в молодёжную сборную Франции, выдерживая конкуренцию с другими невероятно одарёнными французскими игроками своего поколения. К сожалению, Йоан так и не реализовал на сто процентов свой потенциал, тем не менее запомнился болельщикам в России. Куда же пропал Молло, покинув нашу страну?

Молло в Самаре

Появление Молло в России в значительной мере стало возможным благодаря тому, что во Франции у уроженца Мартига сложилась репутация человека со сложным характером и скорее индивидуалиста, нежели командного игрока. Поэтому в августе 2015-го «Сент-Этьен», купивший атакующего полузащитника годом ранее у «Нанси» за 4 млн евро, был рад избавиться от Йоана даже на условиях аренды. «Крылья Советов» подписали француза до конца сезона.



Первый матч Молло в основе «Крыльев Советов» получился сногсшибательным. Во встрече с «Зенитом» Андре Виллаш-Боаша на «Петровском» новичок самарцев оформил хет-трик из голевых передач и помог своей команде одержать сенсационную победу – 3:1. Яркий дебют задал тон всему сезону: в том чемпионате Йоан сделал ещё несколько голевых пасов. Правда, при этом не забил ни одного мяча, но и без голов его взнос в игру «Крыльев Советов» был огромен. По рейтингу Whoscored.com, француз стал лучшим игроком команды с большим отрывом, заработав очень высокую оценку – 7,21 балла. Молло попал на карандаш «Спартака», а также «Локомотива» и «Краснодара».

Йоан Молло (справа) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Тем не менее летом 2016-го «Крылья Советов» выкупили Йоана, подписав с ним трёхлетний контракт. Полузащитник и новый сезон в Самаре начал очень прилично. Более того, пошли голы. В 12 матчах Молло забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Особенно яркой получилась декабрьская игра со «Спартаком»: благодаря голу и голевому пасу француза «КС» разгромили красно-белых дома со счётом 4:0!



Естественно, после такого прорыва Йоан попал в топ-клуб РПЛ. Но неожиданно, что эти клубом оказался «Зенит», покупающий обычно легионеров высокого уровня за границей и за большие деньги. По данным Transfermarkt, петербургский клуб в январе 2017-го заплатил «Крыльям Советов» за Молло всего 3 млн евро. Между тем, «Сент-Этьен», имевший право на 50% от суммы перепродажи полузащитника, заявил, что «Крылья Советов» указали сумму сделки в размере полумиллиона евро и готовы передать всего 250 тыс. евро. Французы грозили пожаловаться в ФИФА.

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Молло в Санкт-Петербурге

Инсайдеры сообщали, что в «Зените» зарплата Молло выросла в два-три раза. По разным данным, в «Крыльях Советов» Йоан получал 600-700 тыс. евро в год, а в петербургским клубе – от 1,5 до 2 млн. Полузащитник подписал контракт на 3,5 года.



Француза попросил приобрести тогдашний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Ему требовался новичок на эту позицию, а по соотношению цена-качество из предложенных кандидатур, как казалось, лучше всего подходил Молло. Однако Луческу не внёс Йоана в заявку на плей-офф Лиги Европы, так как предпочёл включить в неё трёх других новичков, поэтому француз мог выступать до лета только в РПЛ.

Йоан Молло Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Играл Молло в «Зените» мало. Принял участие лишь в семи матчах: шесть раз вышел на замену и однажды попал в основу. Но в первом матче в истории «Газпром Арены» забил свой первый и последний гол за санкт-петербургскую команду в ворота «Урала». По словам Йоана, ему мешал лимит на легионеров. Во Франции даже написали, что полузащитник собирается получить гражданство России.

Потом у Молло всё окончательно пошло наперекосяк в «Зените». Сначала он опубликовал в своём «инстаграме» видео, которое усилило слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации футболиста. Йоан лежал в кровати с полуголым мужчиной, который поцеловал его в лоб и произнёс «Моя звезда». Правда, позже выяснилось, что этот мужчина – отец Молло. Тем временем в «Зените» сменилось руководство и тренерский штаб. Роберто Манчини отказался от услуг француза. Йоан не захотел покидать клуб, и его перевели «Зенит-2». Полузащитник провёл четыре матча в ФНЛ. В ходе игры с «Сибирью» фанаты скандировали оскорбительную кричалку в адрес Молло, обвиняя его в гомосексуализме. Йоан в ответ показал болельщикам средний палец, уходя в подтрибунное помещение.



Француз заработал дисквалификацию на два матча и штраф от «Зенит». Впрочем, сам Молло утверждал, что этот жест предназначался не фанатам, а его другу, который пришёл на матч с «Сибирью». Он извинился, назвав случившееся шуткой.



«Правда ли, что Молло — гей? Та история возникла уже, когда Молло был в «Зените». В Самаре на эту тему никто даже не задумывался. Во время предсезонных сборов в Испании он приходил каждый раз с новой девушкой. На завтрак – с одной, на обед – со второй, на ужин – с третьей. Мне кажется, за это его недолюбливали все жены игроков «Крыльев», которые тоже были с командой. А родители Молло с этими девушками каждый раз общались, будто с родными дочерьми. Знаешь, европейская политкорректность. Вообще, Йоан отличный парень, большой профессионал – не пьёт, не курит, вовремя ложится спать», – вспоминал в интервью для «Чемпионата» бывший старший селекционер «Крыльев Советов» Максим Ляпин.

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Молло после «Зенита»

В конце концов, 30 августа 2017-го, незадолго до закрытия летнего трансферного окна «Зенит» и Молло договорились о расторжении контракта. Санкт-петербургский клуб избавился от ненужного игрока, а Йоан получил те деньги, которые его устроили. Уже на следующий день француз заключил двухлетний договор с «Фулхэмом». Но и в Англии задержался всего на пять месяцев (шесть матчей, одна голевая передача в Чемпионшипе). В январе 2018-го полузащитник опять стал свободным агентом.



Молло стал постоянно менять команды. В конце апреля подписал контракт с «Аль-Райяном», однако через два месяца прекратил отношения с катарским клубом, так и не сыграв за него. В сентябре 2018-го вернулся в Самару, где, казалось, сможет перезагрузить карьеру и осесть надолго. Тем не менее уже в январе 2019-го Йоан покинул «Крылья Советов». Возвращение не принесло счастья ни одной из сторон. Молло принял участие в семи матчах РПЛ, отметившись лишь голевой передачей. В тот сезон самарцы с трудом спаслись, отложив вылет в ФНЛ на год. Полузащитник не впечатлил тренера Миодрага Божовича, а его зарплата слишком нагружала бюджет клуба.



В январе 2019-го Молло стал игроком «Сошо»: 16 матчей, два гола и три голевые передачи в Лиге 2. Ещё через полгода перешёл свободным агентом в «Панатинаикос». В команде из Афин продержался до января 2020-го, а продолжил прошлый сезон в «Орлеане» (ещё шесть матчей и два голевых паса в Лиге 2). В июне 2020-го Йоан вернулся в «Панатинаикос», которому принадлежит до лета 2021-го.

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В Греции 31-летний француз – совсем не звезда. За «Панатинаикос» сыграл 16 матчей, в которых забил только один гол и сделал две голевые передачи. Чаще выходит на замену, чем в основе. Видимо, он уже не тот.



«Молло до сих пор каждое трансферное окно звонит, умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию, – рассказывал чуть больше года назад футбольный агент Дмитрий Чельцов в интервью для «Бизнес Online». – Недавно созванивались, он сейчас в греческом «Панатинаикосе». Сказал: «До зимы здесь поиграю, и дальше в Россию рвану. Пора возвращаться».



«Инстаграм» Молло – место для футбола и вдохновляющих снимков с тренировок, а не для фото девушек. Интересно, где окажется Йоан будущим летом. Может, ещё раз вернётся в Россию?