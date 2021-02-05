Новым топ-менеджером «Ростова» стала очаровательная девушка. Кто такая Дарина Никитина

Зимнее окно в РПЛ пока не радует обилием интересных переходов. Поэтому свежий «трансфер» «Ростова» просто не мог остаться незамеченным. И не только поэтому. Заместителем генерального директора клуба назначена очаровательная девушка! Что о ней известно?



Дарина Никитина — выпускница Московского государственного юридического университета имени Кутафина и преподаватель факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA (Правовое регулирование спорта на примере футбола, Юридическая практика в спорте), а также Высшей Школы Экономики (программа FIFA «Спортивный менеджмент»). На данный момент Никитина является одним из ведущих спортивных юристов России. Девушка владеет английским и испанским языками.

До назначения в «Ростов» Дарина руководила юридической фирмой, специализирующейся на спортивных вопросах, c успехом представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА, Арбитражном суде в Лозанне (CAS). Она является действующим Ad Hoc консультантом в CAS. Никитина работает спортивным юристом уже восемь лет, и за это время она успела заработать репутацию на рынке. В 2018 году Дарина стала советником генерального директора «Химок».



Дарина работала с такими игроками, как Роман Еременко, Луис Адриано, Георгий Джикия, Александр Самедов и другие. Клиентом Никитиной является и 19-летний полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян, который сейчас выступает за «Леванте». Юрист также сотрудничает с одними из топовых агентов России — Марко Трабукки и Тимуром Гурцкая.

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Вдобавок она представляла интересы Алексея Ионова. По словам Дарины, когда она отправилась подписывать с футболистом контракт, то была в шоке от того, что Ионову подсунули документы, которых ни он, ни его агент раньше не видели.



«Когда я обратилась к спортивному директору с фразой о том, что мы изучали другие документы и будем подписывать исключительно ту версию, которая была согласована, он посмотрел на меня удивленными глазами и сказал: «Я думал, вы — жена», — рассказала Никитина.



Дарина также сопровождала Виталия Лисаковича при подписании контракта с «Локомотивом».

Своё назначение в «Ростов» Дарина прокомментировала так: «Очень счастлива быть здесь! Самый интересный проект, по-моему мнению, в современном российском футболе. Амбициозные руководители с чёткими целями и задачами. Много красивых кейсов, успешных трансферов и дозаявок в ЛЧ. Всё прошли вместе! Теперь мы одна команда! Самые душевные болельщики и самые добрые люди живут в Ростове-на-Дону! Я уже проверила. Благодарю за тёплый приём. Теперь мой дом — #ростовнадону».

Пожелаем Дарине удачи в её нелегком деле. Следить за «Ростовом» стало ещё интереснее.