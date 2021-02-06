Кокорин дебютировал в чемпионате Италии! Как это было

Александр Кокорин дебютировал в «Фиорентине»! Участие российского нападающего в матче с «Интером» вообще находилось под вопросом, так как ещё в среду не были получены все необходимые документы для заявки экс-спартаковца. Кроме того, главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли признался, что новичку требуются три недели, чтобы набрать форму.

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян поделился в своём телеграм-канале любопытной информацией относительно того, как в «Фиорентине» готовят Кокорина:



«Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В 7-8 вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приёмы пищи на базе – вплоть до мелочей. А уже вечером, сразу после подписания контракта, Кокорин отправился на тренировку, чтобы получить необходимые нагрузки. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики «Фиорентины» уже очень хотят увидеть его в деле — и понять, кого им привезли. Александр обживается во Флоренции, а «Фиорентина» в него верит. Ещё бы: на спортивном директоре Даниэле Праде и главном тренере Чезаре Пранделли огромная ответственность и давление. В Италии к трансферу Александра большие вопросы – «Фиорентина» пошла на риск, и он должен оправдаться»

Кокорин начал встречу на скамейке запасных. «Фиорентина» играла с одним нападающим Душаном Влаховичем, но у Пранделли и выбора особого не было. Кристиан Куаме, забивший лишь один гол в Серии А, разочаровывает тренера, а легендарный Франк Рибери получил травму и не попал в заявку.



При счёте 0:0 «Интер» владел заметным преимуществом. Гол Николы Бареллы на 31-й минуте следствие грубейшей ошибки «фиалок» в обороне. Полузащитника оставили совершенно свободным перед штрафной, и Барелле хватило всего двух касаний, чтобы обработать мяч и точно пробить в дальний угол. После этого команда Пранделли прибавила. К перерыву хозяева даже выигрывали по ударам – 9:5 (в створ – 2:2). Однажды «Интер» спасла от пропущенного мяча перекладина.

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Однако вскоре после перерыва, когда на поле уже появился Куаме, «Фиорентина» пропустила ещё один гол. Ашраф Хакими совершил проход по флангу и прострелил вдоль ворот. Иван Перишич спокойно замкнул передачу правого латераля.



На 74-й минуте Кокорин заменил при счёте 0:2 молодого Влаховича, составив пару форвардов с Куаме. Что показал россиянин за отведённые ему 20 минут? Прежде всего, Александр показал приличное движение. Открывался между линиями, предлагал себя под передачи. К сожалению, партнёры не всегда понимали или видели его – взаимодействия нужно улучшать. Несколько раз Кокорин неплохо действовал в подыгрыше, поучаствовав, в частности, в комбинации, которую завершил неточным ударом Джакомо Бонавентура. При обороне нападающий не выпадал из прессинга, перекрывал ближнего игрока. Правда, показалось, что и в прессинге наш легионер пару раз не совсем разобрался, куда двигаться, поскольку ещё не знает всех тактических деталей игры команды.



Во втором тайме «фиалки» нанесли семь ударов, а «Интер» – девять (в створ – 1:4). В целом команда Антонио Конте контролировала игру. Тем не менее Кокорин имел свой шанс забить. На 87-й минуте россиянин грамотно открылся возле вратарской «Интера» под кросс с левого фланга. Если бы получилась точная подача, Александр свободно пробил бы головой, но, к сожалению, мяч перелетел нападающего. В общей сумме Кокорин сделал девять касаний мяча. По языку его тела можно сделать вывод, что экс-спартаковец голоден до игры и хочет показать себя в Италии, а это хороший знак.