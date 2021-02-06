«Краснодару» совсем скоро играть в плей-офф Лиги Европы. Есть моменты, которые тревожат

Травмы не отстают, Кайо не меняется. Но есть и позитивные вещи.

У России в еврокубках остался лишь один российский клуб – «Краснодар», которому уже 18 февраля предстоит провести первый матч против загребского «Динамо». В каком состоянии команда Мурада Мусаева пребывает за 12 дней до официально возобновления сезона?

Мусаев чётко наигрывает основной состав отдельных матчах. Остались лишь несколько «плавающих» позиций

За время сборов «Краснодар» успел провести уже пять матчей: с «Легией» (0:0), «Ригой» (1:0), солигорским «Шахтёром» (3:0), «Локомотивом» (1:1) и «Ростовом» (2:0). Мусаев отказался от практики смешанных составов и делит спарринги между игроками, планомерно повышая игровое время для футболистов. Номинальный «старт» провёл встречи с «Шахтёром» и «Ростовом».

Состав на игру с «Шахтёром»: Городов – Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес – Ольссон, Вильена – Вандерсон, Кабелла, Классон – Берг.

Состав на игру с «Ростовом»: Городов – Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес – Газинский, Вильена – Сулейманов, Кабелла, Классон – Берг.

Сам Мусаев в интервью не боится делить состав на основной и резервный (часто тренеры избегают таких формулировок), и сегодня мы можем легко предсказать команду, которая выйдет против «Динамо» Загреб. Вопросы лишь по паре Ольссон – Газинский, которые ведут конкуренцию, а также по состоянию Вандерсона. Бразилец пропустил последний игровой день – пока нет информации, будет ли он готов к 18 февраля.

Подчеркнём, кстати, что в «старте» может оказаться аж восемь легионеров сразу. Зависимость сегодняшнего «Краснодара» от иностранцев велика.

Травмы не отстают от клуба. Сафонов по-прежнему не играет, Ари пропал, а Вандерсон пропустил последний матч

Эпидемия травм, выкашивавшая целые линии, позади – и это настоящее счастье. Но отдельные повреждения, снижающие потенциал обоймы, у «Краснодара» всё ещё присутствуют.

Ни одной игры на сборах не провёл Сафонов. 21-летний вратарь всё ещё восстанавливается после повреждения. Его место занял не молодой Адамов (тот наигрывается в резерве), а более опытный Городов.

Ари не работает на поле и за период подготовкой запомнился только покупкой «золотого стейка» в ресторане Нусрета Гекче в Эмиратах.

Последний игровой день пропустил не только Вандерсон, но ещё и Уткин с Ионовым. И это уже ощутимый удар как минимум по глубине обоймы.

Газинский будет конкурировать за место на поле с Ольссоном (и есть вероятность, что конкуренцию проиграет)

Команда продолжает линию, выбранную в первой части сезона, — используется схема 4-2-3-1 с двумя опорниками. У одного из них более строгая привязка к центральной оси и страховке, другой (Вильена) заполняет всевозможные зоны в атаке и отвечает за насыщение нужного пространства. За позицию нижнего опорника конкурируют Ольссон и Газинский – швед провёл матч с «Шахтёром», а россиянин – с «Ростовом».

Пока Юрий явно не набрал лучшую форму, по предыдущему спаррингу набралось многовато вопросов и по работе с мячом (невысокая общая точность передач в 83%), и по обороне. Через центральную зону прошло множество быстрых атак, Газинский не успевает покрывать пространство и не даёт объём единоборств. Не будет ничего удивительного, если на стартовый официальный матч выйдет Ольссон.

Кайо всё ещё наигрывается в центре обороны. Он такой же непредсказуемый и ненадёжный

Несмотря на многочисленные результативные ошибки бразильца на ключевой позиции в осенних играх, тренерский штаб и руководство «Краснодара» по-прежнему в него верят. Кайо стабильно играет в центре обороны – и его шансы выпасть из состава ничтожно малы.

Сергей Николаевич, чья была идея поставить Кайо центральным защитником? То, о чём все говорят, но боятся спросить.

В каких-то компонентах (например, начале атаки) Кайо прогрессирует, но вопросов по его надёжности всё ещё много. Даже в спаррингах бразилец допускал грубые позиционные ошибки. Против «Шахтёра» Кайо потерял концентрацию при навесе и пропустил соперника за спину. Тот расстреливал Городова в упор головой.

Против «Ростова» Кайо очень легко выдёргивался и покидал заднюю линию. Команда оборонялась по схеме 4-4-2, в моменты прессинга переходила на индивидуальные ориентировки, и центральному защитнику часто приходилось доигрывать за соперником, даже если он открывался в недодачу. Проблема Кайо в том, что он не всегда чувствует грань: когда нужно идти до конца и выдавливать, а когда лучше остаться в зоне и не оголять пространство.

Также Кайо традиционно плохо крутит головой и не контролирует пространство за спиной. Он остался прежним защитником: очень сильным в единоборствах, но абсолютно непредсказуемым в решениях. И это перед весной, равно как и продолжающаяся явная ставка на него, слегка пугает.

Команда пропускает многовато быстрых атак и должна лучше защищать пространство между линиями

Также по матчам с «Ростовом» и «Шахтёром» возникли вопросы по игре «Краснодара» при контратаках (опорники плохо из гасили, через центр прошло множество выпадов соперника) и по защите пространства между линиями. При 4-4-2 и попытках прессинга или среднего блока у «быков» эпизодически возникает чересчур большой зазор между линией защитников и линией хавбеков. Это приводит к дополнительным выбросам Кайо, что само по себе не может не настораживать.

Хорошая новость №1: Классон набрал отличную форму и здорово играет на смещениях в центр

Номинальная позиция шведа – левый полузащитник, однако в фазе атаки примерно половину своих касаний он делает в чужих зонах. Классон освобождает ширину Рамиресу, смещается в полуфланги или центр (а в спарринге с «Шахтёром» даже уходил направо при одновременном нахождении рядом с Вандерсоном) и выполняет оттуда множество обостряющих действий.

У Классона отличная вовлечённость в игру с точки зрения передач, он едва ли не самый ценный футболист команды по двум предыдущим встречам, отдал за 150 минут шесть ключевых передач (ни одна из них странным образом не закончилась голом – вопрос реализации партнёрами) и забил прекрасный гол после смещения в середину и быстрого отыгрыша.

После тяжелейшей травмы Классон визуально потерял в скорости и динамике, но он всё ещё обладает высоким интеллектом – и вокруг него во многом строится сейчас атакующая игра «Краснодара».

Хорошая новость №2: Берг тоже в порядке. Он – важнейший игрок для построения атак

В СМИ сообщалось, что шведский форвард может перейти в «Гетеборг» и якобы «Краснодар» не против продать его уже сейчас, потому что летом придётся отпускать бесплатно. Новость накануне возобновления сезона выглядит немного странной, поскольку Берг, как и Классон, абсолютно ключевой футболист в атаке, он наигрывается в стартовый состав, а других готовых форвардов в Мусаева нет. Ари восстанавливается, а Марков – всего лишь резервист, который не сможет обеспечить такие же качества на поле.

Плюсы Берга – в его игре в оттяжке и в смещении в зону мяча. Швед плохо ныряет за спину (да фактически этого не делает), зато активен в подыгрыше и классно вытягивает за собой чужих защитников, освобождая пространство для рывков партнёров. Для центрального нападающего у Берга отличная вовлечённость в структуру (26 передач в игре с «Ростовом», 20 – за 60 минут против «Шахтёра»). Он находит свободные зоны на втором темпе или на дальней штанге, наносит много ударов из опасных позиций. За две игры – семь ударов и четыре ключевые передачи.

«Фанаты побежали к ним драться через всё поле». Тащер «Краснодара» – о России и жизни В детстве Берг защищался от шайбы подушкой, а теперь не реагирует на критику Златана.

Выводы

Если травмы обойдут команду стороной, Вандерсон и Сафонов поправятся и вернутся в основу, а Уткин и Ионов обеспечат глубину обоймы, то «Краснодар» предстанет в сильнейшем виде. Его текущее состояние ни в коем случае не пугает. Команда прилично выглядит на данном этапе подготовки, много остроты создаёт впереди, поймала хорошее настроение – всё-таки ноль поражений за пять игр тоже создают положительный фон. Но есть и моменты, которые неплохо бы было скорректировать.

Сейчас «Краснодар» вышел на недельный цикл – 11 февраля, то есть ровно за семь дней до Загреба, «быки» проведут ещё один спарринг. Снова против «Локомотива», но на этот раз выйдет основной состав. И вот тогда выводы о готовности команды к Лиге Европы будут более цельными.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.