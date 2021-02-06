Самые дорогие зимние трансферы «Зенита». Изменений в списке нет уже больше двух лет!

Клуб из Санкт-Петербурга вторую зиму находится в спячке и работает только «на выход». А когда-то «Зенит» усиливал состав два раза в год.

Трансферное окно в РПЛ открыто до 25 февраля, но клубы не спешат тратить большие деньги на новичков и предпочитают обновлять состав по старинке — летом. Сине-бело-голубые за два последних зимних окна не подписали ни одного игрока. Только Ригони вернулся из аренды в феврале 2020-го. Клуб из Санкт-Петербурга вторую зиму находится в спячке и работает только «на выход». А когда-то «Зенит» усиливал состав два раза в год.

А пока «Зенит" находится в поисках новичков, представляем вам десятку самых дорогих приобретений питерцев в зимнее ТО.

10. Фернанду Мейра, сезон-2008/09, 6 млн евро

В марте 2009 года португальский защитник перешёл в «Зенит» из «Галатасарая». Мейра был основным игроком как в турецком гранде, так и в сборной, с которой занял четвёртое место на чемпионате Европы. Фернанду в первом же матче вышел в старте, причём на игру со «Спартаком», где смотрелся очень уверенно. Защитник задержался в северной столице 2,5 года, принял участие в 53 матчах и даже отметился голом. Мейра выиграл с командой все три российских трофея: чемпионат, кубок и суперкубок. Однако из-за травм Фернанду перестал попадать в состав и летом 2011 года стороны расторгли контракт, а португалец перешёл в «Сарагосу»

.«Время, проведённое в России, не забуду никогда!» — сказал на прощание Мейра.

9. Луиш Нету, сезон-2012/13, 6,5 млн

«Зенит» обратил внимание на португальца, когда тот защищал цвета скромной «Сиены». Нету интересовались также «Ювентус» и «Наполи», но предложение питерцев оказалось привлекательнее. 1 февраля 2013 года Луиш подписал контракт. Защитник в общей сложности задержался в России на шесть лет (не считая года в аренде в «Фенербахче») и стал одним из ключевых футболистов сине-бело-голубых. Португалец завоевал в общей сложности пять трофеев: дважды становился чемпионом, брал кубок и два суперкубка. В июле 2019-го Луиш перебрался в «Спортинг» на правах свободного агента.

«Спасибо всем! Это было невероятное время. Спасибо болельщикам! Спасибо клубу! Санкт-Петербург — мой дом, а «Зенит» — моя семья! «Зенит» — чемпион!» — сказал Нету в своей прощальной речи.

Недавно «зеленые» выиграли Кубок Лиги, а Нету не хватило медали из-за просчёта организаторов.

8. Александр Кержаков, сезон-2009/10, 6,5 млн

Поиграв в «Севилье» и московском «Динамо», Кержаков вернулся в «Зенит» и подписал контракт на четыре года. «Второе пришествие» получилось удачным — в первом же сезоне после возвращения Александр сделал вместе с командой «золотой дубль» и был признан лучшим российским игроком РФПЛ. Всего в составе питерской команды форвард выиграл шесть трофеев, попутно став главным бомбардиром в истории российского футбола и побив рекорд Олега Веретенникова. С приходом Андре Виллаш-Боаша, Кержаков утратил статус главной звезды клуба, был сослан в «Зенит-2» и в итоге уехал в аренду в «Цюрих». По возвращению из Швейцарии летом 2017-го Александр завершил карьеру.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

7. Алехандро Домингес, сезон-2006/07, 7 млн

Аргентинский форвард навёл шороху в российском футболе, но его лучшие годы всё же прошли в «Рубине». За казанский клуб Алехандро забил в общей сложности 43 мяча в 107 матчах. «Зенит» приобрёл Домингеса 1 января 2007 года. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро, став рекордной для перехода внутри российского чемпионата на тот момент. Но в Петербурге форвард забил всего 10 голов в 63 играх. Тем не менее, Алехандро выиграл с «Зенитом» четыре трофея, включая Кубок и Суперкубок УЕФА. Спустя два года после перехода, Домингес вернулся в «Рубин» за 4 миллиона евро.

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6. Эрнани Асеведу Жуниор, сезон-2016/17, 8 млн

Бразильский опорник числился в «Зените» три года, но запомнился больше арендами. Эрнани перебрался в Петербург из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2017-го. Но уже в августе того же года Жуниор был отдан в аренду в «Сент-Этьен». Вернувшись, бразилец всё же отыграл один полноценный сезон, стал чемпионом России и вновь ушёл в аренду. На этот раз в «Парму», которая в итоге выкупила игрока за 4,5 миллиона евро. Эрнани сыграл за петербуржский клуб 37 матчей.

5. Ярослав Ракицкий, сезон-2018/19, 10 млн

Украинский защитник был одним из лидеров «Шахтёра», за который отыграл более 300 матчей. Однако в январе 2019-го Ярослав, неожиданно для многих, перебрался в «Зенит» и подписал контракт на 3,5 года. Трансфер Ракицкого вызвал неоднозначную реакцию как у украинских болельщиков, так и у российских. Но сам футболист поступил мудро — полностью посвятил себя футболу и за короткий срок оправдал вложенные в него средства. Ярослав образовал с Ивановичем (а затем и Ловреном) лучшую пару центральных защитников в РПЛ. За два года он уже успел завоевать четыре трофея. Контракт защитника действует до лета 2022 года, но «Зениту» уже сейчас не мешало бы подумать о продлении сотрудничества, несмотря на то, что Ракицкому скоро 32.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

4. Сердар Азмун, сезон-2018/19, 12 млн

Иранец во-многом обязан своей карьерой Курбану Бердыеву, при котором он оказался сначала в «Рубине», а затем последовал за тренером в «Ростов», хоть и в аренду. В Петербург Азмун переходил уже сформированным игроком, у которого не было проблем с адаптацией. Трансфер форварда уже можно назвать удачным. Сердар выиграл с «Зенитом» две золотых медали чемпионата, кубок и суперкубок. В сезоне-2019/20 Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами. В общей сложности на счету Сердара 44 мяча и 18 голевых передач в 74 матчах во всех турнирах — неплохой показатель. Контракт нападающего с «Зенитом» действует до лета 2022 года, однако иранец уже находится в сфере интересов нескольких европейских клубов. В последний раз его связывали с «Наполи».

«Мной интересуются «Наполи» и «Эвертон»? Хочу подчеркнуть, что я — игрок «Зенита», — коротко и ясно ответил Сердар в прошлом году на вопросы о трансфере.

3. Анатолий Тимощук, сезон-2006/07, 14,5 млн

«Безусловно, этот переход пойдёт на пользу мне. Уверен в этом. Но не только мне, но и моему клубу, так как «Зенит» ставит перед собой высокие цели, и это не могло сказаться на моём решении. Плюс к этому чемпионат в России на порядок сильнее украинского. К тому же «Зенит» – единственная команда, которая смогла удовлетворить требования «Шахтера», — говорил в 2007 году Анатолий.

Трансфер Тимощука до сих пор считается одним из лучших в истории «Зенита». За два года украинский защитник стал незаменимым и помог клубу завоевать четыре трофея, включая Кубок и Суперкубок УЕФА. Благодаря уверенной игре Анатолий перешёл в «Баварию» за 11 миллионов. Не получив достаточно игровой практики, но выиграв Лигу Чемпионов, украинец вернулся в «Зенит», где второй раз стал чемпионом России. После завершения карьеры Тимощук вошёл в тренерский штаб Сергея Семака, где работает до сих пор.

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2. Вильмар Барриос, сезон-2018/19, 15 млн

Вильмар был одним из ведущих игроков «Боки», с которой дважды становился чемпионом Аргентины и завоевал Кубок Либертадорес. Такие результаты не могли не привлечь внимание «Зенита». Пабло Сейхас, агент Барриоса, рассказал, что его клиенту пришлось вместе с вещами выйти из автобуса «генуэзцев» и готовиться к отправке в Россию, так как сделка была закрыта за считанные часы. Клуб из Петербурга не пожалел 15 миллионов евро и предложил опорнику зарплату в 2 миллиона в год. «Цель оправдывает средства», подумали в северной столице и не прогадали. Барриос довольно быстро адаптировался к российскому футболу и уже регулярно показывает высокий уровень игры. На счету колумбийца четыре трофея и 72 матча за «Зенит» во всех турнирах. В последнее время Барриосом интересуются клубы АПЛ.

1. Хосе Саломон Рондон, сезон-2013/14, 18 млн

Рондон — третий футболист топа, который перешёл в «Зенит» из «Рубина». Казанцы в своё время сделали форварда самым дорогим венесуэльским игроком, заплатив за него 10 миллионов евро. Питерцы выложили на 8 больше. Хосе быстро стал своим парнем в «Зените» и вытеснил из основы самого Кержакова. Всего нападающий забил 28 мячей в 58 играх, выиграв попутно два трофея. Кто знает, как могла сложиться судьба Рондона в культурной столице и сколько бы голов он ещё забил, если бы не лимит на легионеров. Из-за ограничения венесуэлец был продан за 17 миллионов в «Вест Бромвич Альбион». Стоит отметить, что Рондон может в ближайшее время вернуться в РПЛ, но уже в ЦСКА, который, по некоторым данным, ведёт переговоры с футболистом.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»