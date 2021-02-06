Ведущая «Слабого звена» не засчитала звёздному комику ответ на футбольный вопрос. Спорно!

На телеканале «Мир» вышла новая серия шоу «Слабое звено». На вопросы ведущей отвечали известные комики. Один из первых вопросов был про «Интер» и «Наполи» и отвечал комик Иван Усович.

Ведущая: – Иван, в футбольном чемпионате какой страны выступают «Интер» и «Наполи»?

Усович: – Серия А.

Ведущая: – Неверно.

Затем ведущая Мария Киселёва и комик практически одновременно сказали «Италия» (Усович чуть-чуть раньше). Ответ не был засчитан, а комик вжал голову и с удивлением посмотрел на ведущую.

После публикации видео в Интернете в комментариях начали удивляться, как можно было не зачитать ответ Усовича. Для тех, кто следит за футболом, очевидно, что комик знает правильный ответ. Чемпионат Италии – это и есть Серии А.

Однако вопрос был сформулирован «в чемпионате какой страны..?» Само собой, Серия А – это не страна. Есть ещё один аргумент: Серия А, как турнир, существует в разных странах. Безусловно, самый известный турнир с таким названием – это чемпионат Италии, но так же называют лиги в Бразилии, Эквадоре и Мексике. Учитывая, что строгость ведущего – один из элементов этого шоу, то комику стоит винить в первую очередь себя.