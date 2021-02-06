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Ведущая «Слабого звена» Мария Киселёва не засчитала комику Ивану Усовичу ответ про чемпионат Италии

Чемпионат Италии = Серия А?
София Михайлова
Ведущая «Слабого звена» не засчитала звёздному комику ответ на футбольный вопрос. Спорно!
Чемпионат Италии = Серия А? Кто же всё-таки прав?
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

На телеканале «Мир» вышла новая серия шоу «Слабое звено». На вопросы ведущей отвечали известные комики. Один из первых вопросов был про «Интер» и «Наполи» и отвечал комик Иван Усович.

Ведущая: – Иван, в футбольном чемпионате какой страны выступают «Интер» и «Наполи»?
Усович: – Серия А.
Ведущая: – Неверно.

Затем ведущая Мария Киселёва и комик практически одновременно сказали «Италия» (Усович чуть-чуть раньше). Ответ не был засчитан, а комик вжал голову и с удивлением посмотрел на ведущую.

После публикации видео в Интернете в комментариях начали удивляться, как можно было не зачитать ответ Усовича. Для тех, кто следит за футболом, очевидно, что комик знает правильный ответ. Чемпионат Италии – это и есть Серии А.

Однако вопрос был сформулирован «в чемпионате какой страны..?» Само собой, Серия А – это не страна. Есть ещё один аргумент: Серия А, как турнир, существует в разных странах. Безусловно, самый известный турнир с таким названием – это чемпионат Италии, но так же называют лиги в Бразилии, Эквадоре и Мексике. Учитывая, что строгость ведущего – один из элементов этого шоу, то комику стоит винить в первую очередь себя.

Источник: «Чемпионат»

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