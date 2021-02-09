Как победить непобедимую «Баварию»? Теория вероятностей на службе футбола

Сложно представить более отчаянного человека, чем тренер Бундеслиги в преддверии матча своей команды с «Баварией». Мюнхенцы — абсолютные фавориты в каждом матче этого турнира и с точки зрения букмекеров, и с точки зрения здравого смысла.
Попробуем при помощи анализа данных и теории вероятностей найти идеальную контр-тактику.
Для анализа воспользуемся методом дуэлей.
Его смысл заключается в том, чтобы фиксировать каждый матч как противостояние команд в 70 показателях (именно столько значимых показателей командной игры собирает сейчас платформа WYScout).
Фото: Getty Images
Каждый матч записывается как 70 дуэлей с разными результатами (по xG выиграла команда 1, по ударам в створ — ничья, по темпу игры — команда 2, и так далее 70 раз).
Победа в дуэли присваивается при значительном превосходстве одного соперника над другим. Например, в показателе xG это превосходство должно быть минимум 30%. В показателе владения мячом — минимум 53 на 47 и т. д. Если разница меньше, присваивается ничья.
В результате этот метод позволит нам увидеть, как максимально снизить вероятность победы «Баварии» в очном противостоянии. Да, именно такую задачу решают аналитики: как максимально снизить вероятность победы противника, тем самым увеличив вероятность победы своей команды? Никаких гарантий.
Зафиксируем начальные данные. «Бавария» за последние 5 лет выигрывает 75% матчей; набирает очки в 90% игр.
Этап 1. Отметаем бесполезные данные
Избавляемся от иллюзий и отказываемся от решения неразрешимых задач. Есть дуэли, в которых обыграть «Баварию» близко к невозможному. Это владение мячом, количество передач, xG, количество позиционных атак и другие. Мы не будем соревноваться с ними в этих компонентах.
Этап 2. Ищем уязвимости «Баварии»
Уязвимостями считаются показатели, в которых «Баварию» соперники достаточно часто обыгрывали, и это снижало вероятность победы мюнхенцев.
% ударов в створ (вероятность победы падает с 75% до 41%)
Количество потерь (75% → 62%)
Подборы и отборы низкие (75% → 66%)
Количество контратак (75% → 52%)
Перехваты (75% → 69%)
Этап 3. Ищем «мусорные» лидерства
«Мусорные» лидерства — это показатели, в которых «Бавария» часто переигрывает соперника, тем самым снижая свою вероятность победы. В этих показателях стоит отдать красным лидерство без боя.
Низкие потери (75% → 70%)
Средние потери (75% → 70%)
Штрафные (75% → 64%)
Вхождения в штрафную — кроссы (75% → 71%)
% точности передач назад (75% → 69%)
Длинные передачи — точные (75% → 71%)
Этап 4. Ищем статистические парадоксы
В данном случае парадоксом является следующее наблюдение: при ничьей по показателю ударов в створ из-за штрафной вероятность победы «Баварии» падает с 75 до 65%.
Мы не можем просто так избавиться от этого факта, учтём его.
Этап 5. Используем математику, анализ данных, комбинаторику, теорию вероятностей и формируем вывод
Во-первых, нужно постараться победить «Баварию» в тех дуэлях, в которых это максимально выгодно (и при этом реально):
% ударов в створ
Готовим удары в контратаках, не торопимся с принятием решений, бьём с позиции, открытой для прямой удара.
Подборы и отборы низкие
Отказываемся от высокого прессинга, всю оборонительную активность смещаем в нижнюю треть поля.
Количество контратак
Два направления действий. Первое: выбегаем в контратаки, желательно через длинный первый пас в любой из флангов. Второе: не даём «Баварии» проводить быстрые атаки. Если мы сядем в первую треть поля, как написано выше, то минимизируем их количество.
Фото: Leon Kuegeler/Getty Images
Во-вторых, нужно намеренно проиграть «Баварии» в следующих дуэлях.
Низкие потери и средние потери, % точности передач назад
Нужно сделать так, чтобы «Бавария» совершила меньше низких и средних потерь, чем мы.
Проще всего это сделать, выключив из арсенала средний и высокий прессинг. Тогда «Бавария» будет совершать малое количество низких и средних потерь. Тогда передачи «Баварии» назад будут иметь высокую точность. Вопреки здравому смыслу, нам это выгодно.
Штрафные
Парадокс, но в тех матчах, в которых «Бавария» бьёт больше штрафных, чем соперник, она побеждает реже, чем в среднем. Это говорит о том, что следует прерывать попытки «Баварии» ускорить игру мелким тактическим фолом.
Вхождения в штрафную — кроссы
Длинные передачи — точные
Опять же два направления: самое простое — не мешаем попыткам «Баварии» входить в штрафную через кроссы. Одновременно в контратаках и при своих атаках стараемся играть низом.
В-третьих, нужно реализовать вероятностные парадоксы.
Свести вничью дуэль по ударам из-за штрафных
На каждый дальний удар соперника (кстати, мюнхенцы этим не грешат) нужно стараться ответить своим дальним ударом.
Итак, тренерская установка аналитика ЦСКА Ушанского Тимофея перед матчем с «Баварией» в параллельной вселенной завтра:
«Парни, я читал одну книгу по теории вероятностей и знаю, как победить эту командёху.
Все оборонительные действия совершаем в финальной трети поля. Пресекаем попытки ускорения игры мелким тактическим фолом. Снижаем прессинг на флангах, даём им относительную свободу выполнения кроссов в штрафную.
Выходим из обороны через длинный пас на фланг во вторую треть поля. Дальше в контратаках играем низом. Атаки в позиционную фазу не переводим. Короткий розыгрыш и попытка вывести партнёра на удар из пределов глубокой зоны.
Они будут вас пугать дальними ударами. На каждый их дальний удар нужно ответить своим.
И возьмите на столике таблетки от укачивания. В ближайшие полтора часа вам придётся много вертеть головой в поисках мяча. Пошли!»
- 9 февраля 2021
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