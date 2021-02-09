Как победить непобедимую «Баварию»? Теория вероятностей на службе футбола

Сложно представить более отчаянного человека, чем тренер Бундеслиги в преддверии матча своей команды с «Баварией». Мюнхенцы — абсолютные фавориты в каждом матче этого турнира и с точки зрения букмекеров, и с точки зрения здравого смысла.

Попробуем при помощи анализа данных и теории вероятностей найти идеальную контр-тактику.



Для анализа воспользуемся методом дуэлей.



Его смысл заключается в том, чтобы фиксировать каждый матч как противостояние команд в 70 показателях (именно столько значимых показателей командной игры собирает сейчас платформа WYScout).

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Каждый матч записывается как 70 дуэлей с разными результатами (по xG выиграла команда 1, по ударам в створ — ничья, по темпу игры — команда 2, и так далее 70 раз).



Победа в дуэли присваивается при значительном превосходстве одного соперника над другим. Например, в показателе xG это превосходство должно быть минимум 30%. В показателе владения мячом — минимум 53 на 47 и т. д. Если разница меньше, присваивается ничья.



В результате этот метод позволит нам увидеть, как максимально снизить вероятность победы «Баварии» в очном противостоянии. Да, именно такую задачу решают аналитики: как максимально снизить вероятность победы противника, тем самым увеличив вероятность победы своей команды? Никаких гарантий.



Зафиксируем начальные данные. «Бавария» за последние 5 лет выигрывает 75% матчей; набирает очки в 90% игр.

Этап 1. Отметаем бесполезные данные

Избавляемся от иллюзий и отказываемся от решения неразрешимых задач. Есть дуэли, в которых обыграть «Баварию» близко к невозможному. Это владение мячом, количество передач, xG, количество позиционных атак и другие. Мы не будем соревноваться с ними в этих компонентах.

Этап 2. Ищем уязвимости «Баварии»

Уязвимостями считаются показатели, в которых «Баварию» соперники достаточно часто обыгрывали, и это снижало вероятность победы мюнхенцев.

% ударов в створ (вероятность победы падает с 75% до 41%)

Количество потерь (75% → 62%)

Подборы и отборы низкие (75% → 66%)

Количество контратак (75% → 52%)

Перехваты (75% → 69%)

Этап 3. Ищем «мусорные» лидерства

«Мусорные» лидерства — это показатели, в которых «Бавария» часто переигрывает соперника, тем самым снижая свою вероятность победы. В этих показателях стоит отдать красным лидерство без боя.

Низкие потери (75% → 70%)

Средние потери (75% → 70%)

Штрафные (75% → 64%)

Вхождения в штрафную — кроссы (75% → 71%)

% точности передач назад (75% → 69%)

Длинные передачи — точные (75% → 71%)

Этап 4. Ищем статистические парадоксы

В данном случае парадоксом является следующее наблюдение: при ничьей по показателю ударов в створ из-за штрафной вероятность победы «Баварии» падает с 75 до 65%.



Мы не можем просто так избавиться от этого факта, учтём его.

Этап 5. Используем математику, анализ данных, комбинаторику, теорию вероятностей и формируем вывод

Во-первых, нужно постараться победить «Баварию» в тех дуэлях, в которых это максимально выгодно (и при этом реально):



% ударов в створ

Готовим удары в контратаках, не торопимся с принятием решений, бьём с позиции, открытой для прямой удара.



Подборы и отборы низкие

Отказываемся от высокого прессинга, всю оборонительную активность смещаем в нижнюю треть поля.



Количество контратак

Два направления действий. Первое: выбегаем в контратаки, желательно через длинный первый пас в любой из флангов. Второе: не даём «Баварии» проводить быстрые атаки. Если мы сядем в первую треть поля, как написано выше, то минимизируем их количество.

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Во-вторых, нужно намеренно проиграть «Баварии» в следующих дуэлях.



Низкие потери и средние потери, % точности передач назад



Нужно сделать так, чтобы «Бавария» совершила меньше низких и средних потерь, чем мы.

Проще всего это сделать, выключив из арсенала средний и высокий прессинг. Тогда «Бавария» будет совершать малое количество низких и средних потерь. Тогда передачи «Баварии» назад будут иметь высокую точность. Вопреки здравому смыслу, нам это выгодно.



Штрафные

Парадокс, но в тех матчах, в которых «Бавария» бьёт больше штрафных, чем соперник, она побеждает реже, чем в среднем. Это говорит о том, что следует прерывать попытки «Баварии» ускорить игру мелким тактическим фолом.



Вхождения в штрафную — кроссы

Длинные передачи — точные

Опять же два направления: самое простое — не мешаем попыткам «Баварии» входить в штрафную через кроссы. Одновременно в контратаках и при своих атаках стараемся играть низом.



В-третьих, нужно реализовать вероятностные парадоксы.

Свести вничью дуэль по ударам из-за штрафных

На каждый дальний удар соперника (кстати, мюнхенцы этим не грешат) нужно стараться ответить своим дальним ударом.



Итак, тренерская установка аналитика ЦСКА Ушанского Тимофея перед матчем с «Баварией» в параллельной вселенной завтра:



«Парни, я читал одну книгу по теории вероятностей и знаю, как победить эту командёху.



Все оборонительные действия совершаем в финальной трети поля. Пресекаем попытки ускорения игры мелким тактическим фолом. Снижаем прессинг на флангах, даём им относительную свободу выполнения кроссов в штрафную.



Выходим из обороны через длинный пас на фланг во вторую треть поля. Дальше в контратаках играем низом. Атаки в позиционную фазу не переводим. Короткий розыгрыш и попытка вывести партнёра на удар из пределов глубокой зоны.



Они будут вас пугать дальними ударами. На каждый их дальний удар нужно ответить своим.



И возьмите на столике таблетки от укачивания. В ближайшие полтора часа вам придётся много вертеть головой в поисках мяча. Пошли!»