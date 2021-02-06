ЦСКА нашёл «нового Вернблума»? Кто такой Эмиль Бохинен

По сообщениям СМИ, ЦСКА закрывает сделку по полузащитнику норвежского «Стабека» Эмилю Бохинену. В ближайшее время 21-летний футболист должен подписать контракт с «армейцами», сумма трансфера составит около 1,5 млн евро. Рассказываем о потенциальном новичке ЦСКА.

Бохинен уже давно хочет уехать в более статусный чемпионат

Эмиль родился в семье бывшего норвежского футболиста Ларса Бохинена, который в 90-х поиграл в Англии за «Ноттингем Форест», «Блэкберн» и «Дерби Каунти». В 2011 году Бохинен-младший попал в академию «Стабека», где на тот момент спортивным директором работал его отец. Спустя шесть лет, в 2017-м, он подписал свой первый профессиональный контракт, дебютировав в 18-летнем возрасте в матче норвежской Элитсерии против «Сарпсборга» (3:0).

Через два года Эмиль стал уже игроком стартового состава «Стабека», а в 2020-м дважды выводил команду на поле с капитанской повязкой. Бохнинен — левша и может сыграть сразу на нескольких позициях в полузащите. В сезоне-2019 в Элитсерии его чаще всего использовали в центре и справа, а уже в прошлом году Бохинена можно было чаще увидеть в опорной зоне.



За четыре года в «Стабеке» 21-летний норвежец провёл 73 матча, забил 9 голов, отдал 10 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек. С поля не удалялся.



Бохинен прошёл все молодёжные сборные Норвегии, но до основной из-за высокой конкуренции в лице Сандера Берге и Мартина Эдегора пока так и не добрался.

Эмиль не скрывает желания в более сильный чемпионат. Ранее им интересовались «Шеффилд» и «Лидс», но, скорее всего, Бохинен достанется ЦСКА.

Как проходили переговоры?

Об интересе к 21-летнему полузащитнику со стороны армейского клуба стало известно в начале этого месяца. Норвежское издание VG сообщило, что ЦСКА готов предложить «Стабеку» за Бохинена более 1 млн евро. Тогда же информацию об интересе к игроку подтвердил спортивный директор норвежского клуба Торгейр Бьярманн, не уточнив, правда, кто именно имеет на него виды.



«Я могу подтвердить, что есть люди, которые проявляют большой конкретный интерес к Эмилю, но на данный момент ничего не ясно», — сказал спортивный директор «Стабека».

Всё то же издание VG сообщило, что на прошлой неделе «Мольде» предложил за Бохинена около 970 тысяч евро, однако «Стабек» ответил отказом. После этого 21-летний норвежец заявил, что хотел бы перейти в более статусный клуб.



Через некоторое время спортивный директор «Стабека» Торгейр Бьярманн дал ещё одно интервью сайту Eurosport.no, подтвердив интерес иностранного клуба к Бохинену.



«Интерес настолько конкретный, что Эмилю разрешили переговорить с клубом, чтобы посмотреть, может ли он перейти туда. Если захочет, посмотрим, сможем ли мы достичь соглашения. Определённости пока нет. Последнее слово останется за игроком. Но, как я уже сказал, мы ведём диалог и есть конкретный интерес», — отметил Бьярманн.



Позже сам Бохинен отказался комментировать информацию о своём возможном переходе в ЦСКА, а на следующий день местный телеканал TV2 сообщил, что сделка полностью согласована на клубном уровне, и сторонам осталось лишь договориться о деталях личного контракта игрока. Издание VG также сообщило, что сумма трансфера должна составить 1,5 млн евро, а футболист планирует прилететь в Москву в воскресенье.



По информации сайта Fotballnerd.no, Бохинен уже попрощался с партнерами по «Стабеку» и в ближайшее время должен выехать в Россию.



Скандинавы всегда классно играли в ЦСКА. Надеемся, что талантливый норвежец из скромного «Стабека» не станет исключением.