У «Ливерпуля» сразу два новых защитника. Кто они такие?

Осенью 2013-го в защите дортмундской «Боруссии» творилась катастрофа. Из-за травм вылетели Невен Суботич, Матс Хуммельс и Марсель Шмельцер, от основной обоймы остался только Лукаш Пищек. Юрген Клопп латал дыры молодежью и полузащитниками, а в конце ноября пошёл на крайние меры – подписал 34-летнего свободного агента.

Клопп знал Мануэля Фридриха ещё по работе в «Майнце», поэтому положился на опыт футболиста. Бывший игрок сборной Германии уже собирался заканчивать карьеру, но благодаря стечению обстоятельств вернулся на топовый уровень – Фридрих отыграл за «Дортмунд» 15 матчей и помог клубу в Бундеслиге и Лиге чемпионов.



Этой зимой у Клоппа наверняка случилось дежавю – в его команде опять дефицит защитников. Эпидемия травм скосила Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа и даже номинального полузащитника Фабиньо. На этот раз тренер обошёлся без стареющих свободных агентов: под конец трансферного окна «Ливерпуль» подписал сразу двух центрдефов.

Озан Кабак

В декабре 2018-го Озан, сам того не подозревая, выбил себе будущее расположение фанатов «Ливерпуля». Выступавший за «Галатасарай» Кабак выложил в «инстаграм» фото с футболкой Ван Дейка. В посте футболист написал, что считает голландца одним из лучших защитников мира. Джерси «Ливерпуля» Озан получил от одноклубника Омера Байрама и повесил дома на стену, чтобы черпать мотивацию.



Путь к мечте занял всего два года. В этот период поместился дебют в Лиге чемпионов с «Галатасараем», вылет со «Штутгартом» во вторую Бундеслигу и зрелые выступления за «Шальке». Весь 2020-й клуб из Гельзенкирхена знатно трясло, но бывший тренер «кобальтовых» Дэвид Вагнер уверил Клоппа, что 20-летний Кабак – прекрасная кандидатура. Юрген доверяет Дэвиду, как себе: Вагнер и Клопп вместе играли за «Майнц», тренировали «Дортмунд» и гуляли друг у друга на свадьбах.



«Дэвид всегда говорил, что по потенциалу Кабак – капитан команды. Он провёл хороший сезон, когда «Штутгарт» вылетел. У «Шальке» полно проблем, но вины Озана в этом нет. Один игрок не делает разницу», – поделился мнением Юрген. Учитывая, что «Ливерпуль» рассматривал Кабака на замену Деяну Ловрену ещё прошлым летом, сделка выглядит довольно перспективной. К тому же турок умеет быстро адаптироваться к новому месту. Оказавшись в «Штутгарте», Озан сходу схватил награду за прорыв года в Бундеслиге.



«Я физически силён, хорош в воздухе и люблю работать с мячом. А ещё иногда могу забивать!» – так себя описал Кабак в первом интервью официальному сайту «Ливерпуля». Озан действительно любит голы. В детстве его перевели из атаки в защиту, но голод до забитых мячей остался. Только за молодёжные сборные Турции Кабак отличился 13 раз. В одном из матчей за «Штутгарт» защитник вообще оформил дубль.



Озан хорошо знает английский и немецкий, поэтому проблем в коммуникации с Клоппом у него точно не возникнет. С новыми одноклубниками, похоже, общий язык тоже найден – Кабак уже завоевал расположение новых партнеров на тренировке, прокинув мяч между ног Тренту Александр-Арнольду.

Бен Дэвис

История Бена Дэвиса радикально отличается от предыдущей. Бену уже 25, и его никогда не считали каким-то особенным. Ни вызовов в молодежные сборные, ни интересов топ-клубов. В последнее трансферное окно англичанина зазывали «Удинезе», «Шеффилд Юнайтед», «Борнмут», «Селтик» и «Генк» – никакого намёка на невероятный поворот в карьере.



«Каждая проблема рождает возможности – это про Бена. Думаю, понятно, что при других обстоятельствах мы бы вряд ли посмотрели в сторону «Престона», – признался Клопп. Зато 20-летний Рис Уильямс, который уже не раз вынужденно играл в центре обороны «Ливерпуля», прекрасно осведомлён о новичке.

Рис, как и Бен, родился в Престоне и с детства болеет за городскую команду. Уильямс называет именно Дэвиса своим примером для подражания: «Бен прошел через всю систему академии и пробился в основу. Он много раз ездил в аренды, но в итоге стал самым стабильным и уважаемым игроком клуба. Дэвис продемонстрировал, что можно попасть наверх с самого низа».



Бэн поселился в основе «Престона», когда в 2017 году команду возглавил Алекс Нил. С тех пор воспитанник неоднократно признавался лучшим игроком сезона и отбегал в «Чемпионшипе» 129 матчей. Совладелец «Престона» Питер Ридсдейл был в восторге от футболиста: «Это выдающийся молодой человек. Приземлённый и профессиональный. На нашем уровне он выглядел как Rolls Royce».

Критиковать Клоппа — глупо. Он столкнулся с нерешаемой проблемой Мы привыкли восхищаться трансферной политикой «Ливерпуля». Но сейчас всё ужасно.

В «Ливерпуле» Дэвису дали контракт на 4,5 года, а перед Рождеством у него родился ребенок – Бен переживает лучшие моменты в жизни. Но этот парень не остановится на достигнутом, потому что не любит проигрывать. «Он никогда не хотел, чтобы его имя было связано с поражением», – подтверждает бывший тренер Бена Пол Карден. Клоппу как раз такие и нужны: небезразличные и целеустремленные.