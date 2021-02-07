«Реал» снова тащит игрок, которого купили ещё при Моуринью. В этом виноват и Зидан

Пару недель назад «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв команде из третьего дивизиона. Тогда на «Чемпионате» вышел мой материал о том, почему это нормально.

«Реал» в большинстве проиграл клубу из третьего дивизиона? Всё нормально Ничего нового не произошло. Это уже классика Зидана.

А сейчас «Реал» одержал волевую победу над аутсайдером чемпионата Испании, но поводов для радости нет. Согласен, выглядит нелогично. Но я всё объясню.

Почему разговоры об отставке Зидана – глупость

Перед матчем с «Уэской» в ответ на очередной вопрос об отставке Зинедин Зидан вспылил. «Я не заслужил такого отношения. «Реал» действующий чемпион Испании. Мы выиграли чемпионат не 10 лет назад, а в прошлом году. Проявите уважение. Каждый день когда что-то идёт не так, вы меня увольняете. Если вы хотите, чтобы я ушёл, так и скажите. Возможно, в следующем сезоне придётся что-то менять, но сейчас команда заслуживает продолжать бороться».



Зидана можно понять. Действительно, потерять ключевого игрока, вокруг которого ты намеревался строить команду, и выиграть чемпионат – достижение, которое трудно переоценить. А сейчас его спрашивают о будущем после каждого матча, не обращая внимания, например, на тот факт, что команда явно его поддерживает. И каждый раз реагирует на неудачу явным проявлением характера, выигрывая даже в трудной ситуации.



Раздувать слухи об увольнении Зидана глупо хотя бы потому, что «Реал» — труднейшая команда для любого тренера. Оцените ситуацию: в раздевалке зашкаливающее количество возрастных звёзд и легенд, а молодые игроки не оправдывают ожиданий, а результат нужен уже сейчас. Да и к тому же лидеры поддерживают Зидана, поэтому, если посреди сезона вдруг придёт кто-то другой, ему будет трудно. Так же, как было трудно Рафе Бенитесу после любимого командой Карло Анчелотти. Или как было трудно Хулену Лопетеги после того же Зидана. Кстати, результаты Лопетеги в «Севилье» доказывают, что тренер-то он хороший. Ну а для Бенитеса «Реал» — вообще единственный клуб в Европе, в котором он не выиграл хотя бы один трофей, начиная с 2000 года. Со всеми остальными он хоть что-то выигрывал.



В общем, Зидан остаётся (давайте доверимся здравому смыслу Флорентино Переса хотя бы на несколько месяцев). Просто потому что смена тренера посреди сезона без одновременной огромной перестройки состава ничего не даст. Но это ещё не значит, что Зидан всё делает идеально.

Что не так

С начала сезона «Реал» забил в чемпионате 37 голов. 18 из них – на счету игроков старше 30 лет. Ещё два забил Лукас Васкес, которому 30 исполнится через несколько месяцев. Ещё два – Рафа Варан, который появился в команде ещё при Жозе Моуринью.



Родриго, Мариано Диас, Винисиус Жуниор и Марко Асенсио – все молодые парни, которые в теории должны были занять место прежних легенд – на четверых забили пять голов. Хотя Мариано уже только с натяжкой можно записать в «молодые». Так вот, вся четвёрка только на один гол обогнала старого-доброго Каземиро. Старожила, в чьи обязанности голы вроде как не входят. Это проблема, которую не может решит Зидан.



«Реал» устарел. Тащат те же, кто и в первые полгода Зидана в команде: Каземиро, Модрич, Рамос, Бензема – но тогда кроме них были и другие. Криштиану Роналду, праймовый Марсело, например. Да и Модричу было не 35.

Рамос, Бензема, Модрич – у «Реала» легендарный состав. Но важнее всех кое-кто другой Он вернулся – и у «Реала» три победы подряд над сложными соперниками.

Можно сказать, что молодёжь не тянет и сама виновата. Но есть пример Луки Йовича: он после ухода из «Реала» четыре раза вышел на замену и забил трижды. Не всё так однозначно: всё-таки этот парень явно умеет попадать мячом в ворота, хотя в Мадриде это было незаметно.



С Винисиусом и Родриго Зидана обвинять сложнее. Особенно показательный пример с Винисиусом. Он к 20 годам набрал под 100 матчей за «Реал» (включая те, в которых он появился на замену) и под 5000 минут. Он, разумеется, ещё может научиться играть перед воротами, перестать нервничать и суетиться в ответственные моменты и прибавить в принятии решений, но уж точно его проблемы связаны не с тем, что Зидан ему не доверяет.



И тем не менее вопрос остаётся: можно ли вот эту молодёжь, на которую Перес потратил колоссальные деньги, заставить играть лучше? Милитао привозит, Менди бесполезен в атаке, Родриго бесполезен в принципе, Йович вызвал только насмешки, Винисиус бестолковый, Асенсио после травмы показывает уровень только эпизодически, Эдегор предпочёл уйти в кризисный «Арсенал», Регилон не пригодился… Если что я сейчас перечислил восемь футболистов – это слишком много неоправданных ожиданий. И, кстати, неоправданных инвестиций. В сумме – 250 млн евро, которые никак не окупаются. Но точно ли Зидан выжимает из них максимум?

Йович – сказочный. Попал в розыск, сломал ногу, теперь нарушает карантин Его отругал президент Сербии. А чего добился ты на карантине?

Факт в том, что молодость в принципе не является барьером при работе с Зиданом. Каземиро сходу стал важнейшим игроком основы, как только француз возглавил команду в начале 2016 года. Каземиро тогда было 23 года. Феде Вальверде ворвался в основу «Реала» в 20 лет. Асенсио стал постоянно играть в основе (и забивать важные голы) в 20 лет и до травмы, из-за которой пропустил сезон, был стабильно полезен. Лукас Васкес стал образцовым универсалом в 24 года – не самый юный возраст, но в список заслуженных ветеранов, на которых Зидан делает ставку, он точно не попадает.



Проблема не в возрасте. Но тем не менее она есть. Кажется, Зидан не слишком любит возиться с молодыми игроками. Поэтому у него раскрываются только те, кто не по годам зрел. Кто готов месяцами ждать шанса показать себя, а потом выйти и выдать лучший матч. Это редкое качество и среди опытных игроков, не говоря о молодых. Возможно, проблема в этом.

Может ли быть лучше

Легко представить, как Регилон подключается к атакам по левому флангу и делает классные подачи в штрафную. Легко представить, как Йович их замыкает. Легко представить как Эдегор комбинирует с Азаром. Ладно, не буду преувеличивать. Это представить трудно, но в принципе, здоровый и набравший форму Азар в теории возможен. Легко представить, как Вальверде образует связку с Каземиро в опорной зоне, давая возможность играть по схеме 4-2-3-1, а это в свою очередь даст возможность разместить на поле лишнего креативного игрока, которых в команде избыток. Заодно можно будет немного разгрузить Модрича: на позиции правого вингера он будет меньше бегать в защиту, чем на позиции восьмёрки.



Можно представить многое. Зидан не делает ничего подобного – возможно, потому что слишком полагается на проверенных ветеранов, либо потому что не умеет. Для перестройки нужен системный тренер, однозначно. Но в то же время для перестройки обязательно нужно и кое-что ещё. Немного снять градус пафоса в раздевалке. Снизить количество легенд на квадратный метр.

Бензема вытащил «Реал» из группы. Но и Зидан отлично подготовился Всего два гола, зато полтора часа полного превосходства.

Мне кажется, эта задача первоочередная. На новичков «Реала» давят не только результаты, не только ожидания, не только заплаченные за них деньги. Но ещё и осознание того, чьи места они должны занять. А ведь эти люди даже не ушли. Они сидят по соседству в раздевалке и смотрят, как новички стараются что-то показать. Учитывая доверие Зидана к тем, кто уже принёс ему все возможные трофеи, давления слишком много.



Сейчас для клуба рубежный момент. Уже понятно, что старая гвардия не тянет весь год на высоком уровне даже ради Зидана. Это значит, что лучше уже не будет: эти игроки отдали всё. Дальше нужно строить заново, с молодыми. Уверен, что это понимает и сам Зидан. Он же сказал, что «в следующем году что-то придётся делать». Он мог иметь в виду себя, или состав – неважно. Летом перемены необходимы, и большие. И – важно – подготовленные, а не панические. А сейчас заслуженные ветераны «Реала», скрепя медалями, попробуют ещё раз всех удивить. Разве есть другие варианты?