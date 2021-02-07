«Зенит» меняет работу с молодёжью. За этим приятно наблюдать

При всех бесспорных спортивных достижениях вот уже целое десятилетие «Зенит» страдает от болезни. Имя ей – катастрофически плохая работа с молодёжью. В клубе из года в год отсутствовала понятная спортивная вертикаль, вторая команда и «молодёжка» существовали словно сами по себе, игроки выпускались из академии, пару лет бегали в ПФЛ (ранее – ФНЛ), а потом исчезали. До основного состава на постоянной основе не дорос никто. Были удачные возвращения собственных воспитанников из других клубов (самый яркий пример – Кузяев), но в целом картина наблюдалась грустная. А для клуба с возможностями «Зенита» – неприличная.

Владимир Быстров, он же «Володька», в интервью коллегам из «Спорт-Экспресса» на днях дал лаконичную, но ёмкую оценку происходящему: «Мы про…ли (потеряли) традиции петербургского футбола». Хотя дело даже не в традициях, а в том, что большой клуб, не доводящий воспитанников пусть не до своего основного состава, а хотя бы просто до уровня РПЛ, сам себя ограничивает в дальнейшем спортивном и трансферном потенциалах.

В конце 2019 года в гости к «Чемпионату» приходил Сергей Семак. Вопросам, касающихся воспитанию молодёжью, был посвящён целый блок. «Я не должен воспитывать молодёжь, она должна приходить ко мне уже готовой. Футболисты должны уже соответствовать уровню РПЛ», — таким был посыл Сергея Богдановича. Помню, его очень многие болельщики в комментариях поддержали, хотя на мой взгляд, это спорные убеждения. Многие ли футболисты приходят сразу же готовыми?

Честное интервью с Семаком. Про Кокорина, доверие к судам, проблемы РПЛ и поездку в Африку Итоги года от тренера-чемпиона.

Сегодня мы видим, что «Зенит» всё-таки изменил методы работы с молодыми игроками. Почти уверен, что большое влияние на корректировку процессов оказал Андрей Аршавин, возглавивший департамент развития молодёжного футбола.

На сборах в «Зените» побывала половина второй команды. И дело не только в травмах

Вратари Одоевский и Бязров, защитники Прохин, Хотулёв и Сазонов, полузащитники Шамкин, Чибисов, Левин, Щетинин, Мусаев, нападающие Погорелов и Крапухин – все эти недавние представители «Зенита-2» и «Зенита-М» побывали на сборах главной команды в Дубае. Итого – 12 человек.

Понятно, что некоторые футболисты (Мусаев, Прохин, Шамкин) работали с основным составом давно и полетели бы на сборы в любом случае. Также понятно, что на количество вызванных могли повлиять многочисленные повреждения лидеров: не тренировался Ракицкий, поздно прилетели Лунёв и Дзюба.

Но если бы нынешний «Зенит» не был заинтересован в живом изучении возможностей молодых и работе с ними, то такого масштабного вызова не было бы точно. Можно было ограничиться «самыми готовыми» и отказаться, например, от практики двух матчей за один день. Тогда хватит и 18 полевых игроков для полноценной работы. Мы же видим, что ради полноценного стартового состава для игры с «Ноа» «Зенит» в спешном порядке вызвал Чибисова и Левина. Те прилетели и сыграли с листа.

Ноунеймы на сборах «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Кто они? Кого-то из этих парней мы наверняка увидим в РПЛ уже весной.

Думаю, не нужно объяснять, что значит для молодых факт работы с главной командой со всех точек зрения – и спортивной (тренировки рядом со звёздами основного состава в новом для них темпе и интенсивности, полноценные матчи рядом со статусными партнёрами), и психологической (чувство причастности к главному «Зениту», понимание, что в любой момент ты можешь пригодиться). Всё происходящее — всяко лучше, чем прежние слова Семака с посылом «я не должен возиться с молодыми».

Первые результаты всей этой работы положительные. Молодёжь здорово смотрится в контрольных матчах. Я, например, вживую видел спарринг «Зенита» с армянским «Ноа» — и приятно удивился прогрессу того же Крапухина, который стал увереннее в себе и динамичнее. А главное открытие – невероятная игра номинального центрального защитника Сазонова в опорной зоне. Парень 2002 года рождения выгрыз в середине вообще всё, выдал потрясающий объём борьбы и движения и заслуженно получил из уст Семака статус «MVP матча». Именно из таких игр – вроде бы местечковых, но на самом деле важных – и складывается постепенное развитие и возмужание футболиста.

Также очень хвалят по сборам центрального защитника Хотулёва (также 2002 год рождения), осенью не игравшего даже за «Зенит-2». Весной, после отъезда Прохина в аренду, этот парень с отличной левой ногой наверняка будет выступать уже за вторую команду и попадать почаще в заявку главной.

Наиболее готовых игроков больше не удерживают в «Зените» всеми силами. Продажа Мусаева в «Рубин» и аренда Прохина в «Сочи» — хороший знак

Моя личная боль, связанная с «Зенитом», — регресс Воробьёва и Мусаева в последние годы. Два очень ярких парня в какой-то момент явно переросли уровень второй команды, но не попадали в основной состав из-за жёсткой конкуренции. В итоге оба потеряли время и остановились в росте. Воробьёв ушёл в аренду только прошлой осенью (сначала в «Химки», потом в «Оренбург»), Мусаев промучился ещё дольше.

Говорят, против трансфера того же Мусаева долго выступал Семак: тренер хотел иметь как можно больше игроков в обойме, плюс видел несомненный потенциал Леона. Всё это прекрасно, на деле же полузащитник провёл за «Зенит» в текущем сезоне РПЛ 48 минут, ещё 56 – в Лиге чемпионов. Он растерял за полтора года уверенность и в таком состоянии, даже когда выходил на замену, смотрелся серенько.

Теперь Мусаева наконец-то отпустили. Семак снова был не рад предложению «Рубина», но руководство «Зенита» настояло – и не последнюю роль в продаже сыграл Аршавин, считавший, что Леону нужно играть. Это очень позитивное событие, которое пойдёт на пользу всем: Мусаев получил шанс показать свои навыки игры в центральной зоне с прекрасным продвижением мяча на уровне РПЛ, а «Зенит» подстраховал себя опцией обратного выкупа.

Также радуют новости о скорой аренде Прохина. Центральный защитник 2001 года рождения не имеет шансов в сегодняшнем «Зените», поскольку среди конкурентов статусный и купленный за большие деньги Ловрен, а на подмене есть более опытный Чистяков. Для «Зенита-2» Прохин уже слишком хорош, тогда как нахождение в запасе и бесконечное ожидание следующего полноценного игрового отрезка может привести к повторению грустных историй Воробьёва и Мусаева. И если аренда окажется продуманной (а с клубом-побратимом «Сочи» наверняка будут какие-то договорённости по поводу игровой практики), то футболист вернётся сильным и зрелым.

Ближайшие важные задачи – развитие Мостового, Кругового и Крапухина

Понятно, что всё перечисленное – это всего лишь малюсенький шаг, и работу с молодыми важно вести не только на комфортных сборах, но и в ходе сезона. Иначе весь февральский труд обесценится.

На сегодня в «Зените» есть минимум три молодых игрока, над чьим развитием карьеры нужно обязательно подумать – и совместно решить, как и где ускорить их рост.

Во-первых, Мостовой. Андрей сверкал в «Сочи», но стартовая часть в «Зените» оказалась более скромной, несмотря на отдельные результативные действия. Сейчас на зимних сборах левый полузащитник снова в порядке, и очень хочется, чтобы свои голы и передачи он перенёс на сезон. Если же «Зенит» решит задачу и усилит-таки левый фланг нападения, то развитие Мостового в «Зените» прекратится, он лишится игрового времени.

«По потенциалу — второй Кокорин». Ещё один Мостовой для сборной России ЦСКА и «Локомотив» не разглядели, а «Зенит» — оценил.

Во-вторых, Круговой. Данил произвёл мощное впечатление по тому же матчу с «Ноа»: рывками с места и уходом в сторону центра с мячом он легко разбивал чужое давление (восемь обводок с успешностью в 63%), также левый защитник здорово поддерживал атаки в финальной трети, выполнил отличный голевой навес на Чистякова со штрафного. Уже сегодня он должен стабильно играть в РПЛ, но есть проблема: на его позиции бегает Дуглас Сантос, который тоже в полном порядке. Очень интересно, как «Зенит» будет распределять их игровое время.

У «Зенита» новый бомбардир, но его могут отправить в «Уфу». Кто такой Крапухин Загадочный нападающий, который за полгода проделал сумасшедший путь наверх с самых низов.

В-третьих, Крапухин. Понимаю, что у нападающего нет красивых характеристик в дриблинге или скорости, для своих габаритов он средне борется. Зато у него всегда есть моменты, а его открывания – это образцовая работа центрфорварда. Сейчас Станислав переживает лучший этап в карьере, и важно продлить его на максимально длительный срок. История непростая: сидеть под Дзюбой и Азмуном – так себе перспектива, но и в аренду отдавать куда попало футболиста нельзя. В командах с плохой атакующей структурой Крапухин растворится и вновь превратится в никому не нужного форварда.