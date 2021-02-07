Ибрагимович гонится за Роналду. 500 голов Златана на клубном уровне в фактах

«Милан» продолжает поход к титулу. В матче 21-го тура красно-чёрные принимали аутсайдера чемпионата «Кротоне». Гости не смогли ничего противопоставить «Милану» и потерпели разгромное поражение (0:4).

В первом тайме на стороне «Милана» не было существенного игрового преимущества, но более высокий исполнительский класс материализовался в гол Златана Ибрагимовича на 30-й минуте. На второй тайм «россонери» вышли более заряжёнными, что позволило им укрепить перевес в счёте. Так, на 64-й минуте Ибрагимович записал на свой счёт дубль. А на 69-й и 70-й минутах дважды сыграла связка Хакана Чалханоглу и Анте Ребича — первый отдал две результативные передачи, а второй забил два гола. Уверенная победа над главным аутсайдером Серии А позволила «Милану» вернуться на первое место с 49 очками в турнирной таблице чемпионата. Ближайший преследователь «Интер» отстаёт на два очка.

Знаменательное событие произошло в этом матче для Златана Ибрагимовича. Его гол на 31-й минуте встречи стал 500-м на клубном уровне.

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Лидером бомбардирской гонки Серии А является Криштиану Роналду из «Ювентуса» с 16 голами. Ибрагимович отстаёт от него на два мяча.

500 голов Ибрагимовича в фактах

Голы по клубам: «ПСЖ» (156 голов), «Милан» (82 гола), «Интер» (66 голов), «Лос-Анджелес Гэлакси» (53 гола), «Аякс» (48 голов), «Манчестер Юнайтед» (29 голов), «Ювентус» (26 голов), «Барселона» (22 гола), «Мальмё» (18 голов).

Голы по главным турнирам: Серия А (144 гола), Лига 1 (113 голов), MLS (52 гола), Лига чемпионов (48 голов), Эредивизи (35 голов), АПЛ (17 голов).

Голы в чемпионатах/кубках/международных турнирах: 378 голов во всех чемпионатах, 46 голов в национальных Кубках, 57 голов в международных Кубках.

Голы при тренерах: Блан (121 гол), Моуринью (58 голов), Аллегри (56 голов), Куман (44 гола), Манчини (37 голов), Анчелотти (35 голов), Баррос Скелотто (31 гол), Капелло (26 голов), Пиоли (25 голов), Гвардиола (22 гола), Шмид (16 голов), Киннир (6 голов), Адриансе (4 гола), Бонера (2 гола).

Голы по таймам: в первом тайме — 202 гола, во втором — 278 голов.

Голы с пенальти: 78 голов.

Победных голов: 155 голов.

После 30 лет: 329 голов.

Тип гола (главные): правой ногой (167 голов), левой ногой (55 голов), с пенальти (78 голов), головой (58 голов), гол со штрафного (16 голов).

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Реакция фанатов на достижение Ибрагимовича

«500 голов, король Ибра».

«Бог Милана».

«Отличная правая рука самурая Ибрагимовича».

«Король».

«500 голов одного из лучших нападающих, когда-либо игравших в этом виде спорта».

«Вы можете не ценить его характер, но вы не можете спорить о том, насколько важен игрок, забивший 501 гол. Ибрагимович — это прошлое, настоящее и, возможно, будущее».