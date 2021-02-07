Видео глупых ошибок Алисона. «Манчестер Сити» выиграет АПЛ?

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» справедливо анонсировали как главное зимнее противостояние в АПЛ. С одной стороны, это удивительно: хотя бы потому, что действующие чемпионы отставали от команды Пепа Гвардиолы на 7 очков, проведя на один матч больше. Для Англии это очень прилично. Так что «Манчестер Юнайтед» сейчас наверняка выглядит более значимым претендентом на титул. Однако ни с одним тренером у Гвардиолы нет и не было столько проблем, как с Клоппом. И в Англии считали, что если у немца не получится остановить сумасшедшие результаты «горожан» (20 матчей без поражений и 13 побед подряд), то судьба чемпионства будет определена.

Перед игрой Пеп выглядел удивительно беззаботно. Словно впереди не встреча с главным соперником последних лет, а с аутсайдером. Шутил, много смеялся, выпуская лучи уверенности в камеру. Противоположность ему – Клопп. Он всерьёз рассуждал, как его парни сыграют с соперником на контратаках, используют свои сильные стороны и победят. Выглядело нервно. В последних пяти матчах «Ливерпуль» лишь раз обыграл «горожан». Это было в ноябре 2019-го. И на фоне не самого удачного января команда не считалась фаворитом.



При этом первый тайм остался за хозяевами. «Ливерпуль» атаковал больше и интереснее, создав два опасных моментах. В основном давление шло через фланг Александра Зинченко, который нередко не успевал за быстрым Салахом или Александер-Арнольдом. На фоне соперника, который не нанёс ни одного удара в створ, в какой-то момент показалось, что Клопп нашёл секрет борьбы с «Сити». Правда, в ситуацию мог вмешаться глупый пенальти, заработанный после неловкого действия Фабиньо в собственной штрафной. Но Гюндоган не попал в ворота.

Это оказался единственный момент гостей в тайме. Нужно было что-то менять. Пеп не сделал ни одной замены в перерыве, но прилично увеличил агрессию в атаке. Зона в центре обороны – слабое место «Ливерпуля» в этом сезоне. Там играют два универсала – Фабиньо и Хендерсон, которые никогда не были профильными центральными защитниками. И упор делался на то, чтобы вывести их на ошибки. Первым получилось это сделать у того же Гюндогана. Стерлинг без особых преград влетел в штрафную, пробил, и немец остался один в зоне центральных защитников на добивании.

«Ливерпуль» быстро отыгрался. Но дальше показать себя решил Алисон. Видимо, бразильский кипер посчитал, что команда недостаточно контролирует мяч, и решил попасоваться в собственной штрафной. Получилось идиотски.

А второй «привоз» за три минуты войдёт в историю этого сезона.

Подобные ошибки Алисону совсем не свойственны. Казалось, на «Энфилд» вернулся дух великого Лориса Кариуса. Вероятно, с момента его ухода вратари «Ливерпуля» не доставляли собственной команде столько проблем.

У «Ливерпуля» сразу два новых защитника. Кто они такие? Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

В детстве мыл туалеты, а теперь получает 15 млн в год. История звезды «Сити» Стерлинга Рахим прошёл через множество трудностей, чтобы стать миллионером.

«Манчестер Сити» забил и четвёртый мяч, но это уже было формальностью. Полное уничтожение конкурента и серьёзный шаг к чемпионству. Да и статистика Гвардиолы с Клоппом теперь равная: 21 матч – по 9 побед у каждого из тренеров и 3 ничьи.