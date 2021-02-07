«Суперцарь!» Во Франции восхищаются игрой Головина

«Головин суперцарь, «Монако» продолжает идти вперёд», – гласит заголовок издания France Football. Российский полузащитник сегодня поразил болельщиков Франции и своих поклонников в России невероятной игрой и первым, историческим, хет-триком в ворота «Нима».

«Безумный матч! Под солнцем Нима Монако добивалось седьмого подряд успеха в Лиге 1. Какое выступление Головина! За свой первый выход в старте в чемпионате с конца августа Головин побил свой рекорд результативности за сезон в одном матче! У каждого из его трех голов был свой стиль: превосходный удар левой ногой лежа, которым он открыл счёт, удар в дальний верхний угол, который увеличил счёт до 2-0 и, в конце концов, этот сильный и мимолетный штрафной удар, который застал вратаря «Нима» врасплох и помог «Монако» победить. Сольный концерт. «Монако», Лига 1 и её поклонники теперь надеются только на одно: конец физических проблем Головина и начало стабильности, которая должна ещё больше вознести полузащитника».

Издание MadeinFoot, разбирая матч, назвал Головина лучшим в этой игре: «Его было не остановить. Бывший игрок ЦСКА демонстрировал ювелирное мастерство в моменте с голами, а также в течение всего времени на поле вскрывал оборону «Нима», которая трещала от его техники и скорости».



Monaco Tribune назвало Головина «стратосферным» и поставило ему единственному за матч 9: «Его выступление захватывает дух. В первый раз после возвращения он вышел в старте и стал автором хет-трика. Матч он не скоро забудет. Мы тоже».

«Монако нашло свой талисман: Александра Головина. С момента возвращения после травмы клуб одержал семь побед подряд, включая последнюю в Ниме. На ней стоит печать «Царя»: нападающий сумел оформить хет-трик и вывести свою команду из ловушки соперника», – пишет Le Figaro.



«Множество голов. «Монако» в огне»

«Головин стал талисманом «Монако»: с того момента, как он вернулся на поле после травмы, команда одержала семь побед подряд. Освободившись, наконец, от физических проблем, царь Монако должен занять 11 место в списке Нико Ковача. Конкурируя с молодым нападающим Софианом Диопом (20), забившим пять мячей в этом сезоне, или



Крепином Диаттой (21), купленным этой зимой, Головин играет все более важную роль. Он снабжает хорошими передачами несменяемый дуэт нападающих Виссам Бен Йеддера и Кевин Волланда, который всегда играет эффективно. «Монако» начинает мечтать», – рассуждает francetv.



«Головин, царский концерт»

«Безумный, безумный матч, в котором Головин играл еще безумнее. Он надел костюм спасителя: российский полузащитник забил три и поучаствовал ещё в одном голе. Головин однозначно царь в это воскресенье», – восторгается издание Orange.

На сайте болельщиков «Монако» asm-suppoters.fr Головину тоже досталось немало похвал.



Vadorasm: «Головин футбольный монстр. 10/10».



Sith: «Приятно видеть, что Голо в хорошей форме. Наличие такого парня, как он, который никогда не теряет матч, это привилегия. Давайте ею пользоваться».



Scifo84: «Увидев сегодня утром вероятные составы, боялся, что Головин не выйдет как минимум первые полчаса, но Ковач, к счастью, поставил его в старт. Как здорово, когда он на таком уровне».



MonacoFc85: «Вы врёте, это не Головин, а русский Месси! Браво»



И правда – браво!