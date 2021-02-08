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Лучшие выступления российских футболистов в Европе: Бородюк, Саленко, Мостовой, Карпин, Аршавин, Погребняк

Лучшие выступления российских футболистов в Европе
Николай Егорычев
Рекорд Головина во Франции. Кто еще из россиян выдавал топ-матчи в Европе
Наши игроки любили забивать «Реалу».
Футбол 0
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Александр Головин выдал, пожалуй, свой лучший матч за “Монако”. В игре против “Нима” россиянин записал на свой счёт хет-трик и голевую передачу. Благодаря его успехам монегаски смогли одержать гостевую победу и приблизиться в турнирной таблице к “ПСЖ”, который находится на третьем месте.

У Головина — хет-трик! Так мощно русские во Франции ещё не выступали
Полузащитник поучаствовал во всех голах своего клуба.

На фоне этих событий вспоминаем мощные выступления российских футболистов в Европе.

Александр Бородюк (1993)

“Шальке-04” — “Бавария” — 3:3, дубль + голевая передача

Бородюк является одним из лучших россиян, выступавших в Бундеслиге. Особняком стоит матч против “Баварии”, когда Александр оформил дубль в ворота мюнхенцев. К двум забитым мячам он добавил также результативную передачу. Последний гол Бородюка оказался решающим и игра закончилась вничью (3:3). Интересно, что россиянин фактически лишил “Баварию” чемпионства, ведь матч был последним в сезоне — уже на самом флажке мюнхенцев обогнал “Вердер”.

Олег Саленко (1995)

“Реал” — “Валенсия” — 1:2, дубль

Многие помнят Саленко по пента-трику в ворота сборной Камеруна на ЧМ-1994. Лучшим же его выступлением на клубном уровне стал матч против “Реала” в Кубке Испании. В первой встрече ⅛ финала Олег забил два мяча и фактически выбил “Королевский клуб” из розыгрыша турнира (2:1). В ответной встрече “Валенсия” также оказалась сильнее и прошла дальше, дойдя в итоге до финала Кубка.

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Александр Мостовой (1998)

“Сельта” — “Реал” — 2:1, дубль

Мостовой долгое время тащил “Сельту” на своих плечах, за что по праву заслужил прозвище Царь и звание лучшего россиянина, выступавшего в Испании. Визитной карточкой Александра стал дубль в ворота “Реала”. “До сих пор помню ту игру, а первый гол вообще бы включил в десятку лучших в своей карьере”, — признался Мостовой. Тогда Александр ловко развернулся у чужой штрафной и, накрутив четырёх соперников, мощно пробил в ближний угол. Получилось, и правда, очень красиво.

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Валерий Карпин (2001)

“Сельта” — “Валенсия” — 3:2, хет-трик

Карпина смело можно назвать вторым после Мостового россиянином в истории Ла Лиги. Забивал Валерий чуть реже, чем Царь, но в составе клуба из Виго ему удалось однажды оформить хет-трик. Случилось это в марте 2001 года в матче против “Валенсии”, а в одном из трёх забитых мячей ему ассистировал Мостовой.

Андрей Аршавин (2009)

“Ливерпуль” — “Арсенал” — 4:4, покер

С переменным успехом выступал Аршавин в “Арсенале”. Особо успешными оказались первые два года, проведённые в Англии. Тогда и случился главный матч Андрея в составе “канониров”.

Покер на “Энфилде” — нечто большее, чем просто четыре забитых мяча. Аршавин словно показал всей Европе, как умеют играть в России. Впечатляет рывок, который совершил Андрей, забивая свой последний гол в матче. “Удивляюсь, откуда вообще взялись силы. У нас никто не мог обогнать Уолкотта! За ним обычно не успевают ни свои, ни чужие. А мне это удалось. Как? За счёт чего? Наверное, это просто был мой день”, — сказал Аршавин.

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Легендарному покеру на «Энфилде» — 11 лет. Вспоминаем всё — сами голы, реакцию, что писала пресса.

Павел Погребняк (2012)

“Фулхэм” — “Вулверхэмптон” — 5:0, хет-трик

Погребняк успел поиграть и в Англии, и в Германии. При этом он смог оформить хет-трик в каждом из чемпионатов. Первый — в ворота гладбахской “Боруссии”, второй — в матче с “Вулверхэмптоном”. Из двух достижений мы выбрали английское, поскольку Павел тогда установил рекорд АПЛ: 5 мячей в трёх первых встречах. Лишь в 2019 году этот показатель повторил Теему Пукки из “Норвича”.

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