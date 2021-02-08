Зачем ЦСКА бывший форвард «Зенита» и молодой талант из Норвегии? Объясняем

Трансферное окно в РПЛ открыто до последних чисел февраля и у наших клубов ещё есть время усилить необходимые позиции. Активнее всех себя ведёт ЦСКА. В ближайшее время, если переговоры завершатся успешно, состав «армейцев» могут пополнить полузащитник Эмиль Бохинен и хорошо знакомый любителям РПЛ Саломон Рондон.

Эмиль Бохинен, «Стабек»

Бохинен – 21 летний опорный полузащитник норвежского «Стабека». Сын норвежского футболиста Ларса Бохинена, который поиграл в АПЛ за «Блэкберн», «Ноттингем Форест» и «Дерби Каунти». Бохинен давно хотел уехать в чемпионат выше уровнем и спокойно согласился на переход в ЦСКА. По нашей информации, «армейцы» уже давно вели игрока и после срыва трансфера Данило решили активно действовать. По нашим данным, сумма сделки составит 1,5 млн евро за счёт того, что у Эмиля остался всего год контракта со «Стабеком». Формальности по сделке улажены, и в ближайшее время Бохинен должен пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА. Помешать сделке может только форс-мажор. В лице норвежца ЦСКА получает очень перспективного футболиста, который может закрыть позицию опорного полузащитника на несколько лет.

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Саломон Рондон, «Далянь Ифан»

Интереснее ситуация обстоит с нападающим. После того как Адольфо Гайч был отдан в аренду в «Беневенто», ЦСКА понадобился форвард. Главным кандидатом был Тосун из «Эвертона». Аренда до конца сезона уже была согласована и с клубом, и с игроком, но в последний момент подписать игрока захотел «Бешикташ». В итоге Тосун выбрал клуб из родной страны. Сейчас у «армейцев» есть вариант с Саломоном Рондоном, который играет за китайский «Далянь Ифань». Сам Рондон готов к переходу, ему нравится вариант с ЦСКА. Этому не стоит удивляться, потому что многие игроки сейчас пытаются уехать из Китая. Финансовая обстановка в чемпионате уже не такая радужная, да и коронавирусные ограничения не дают постоянно видеться с семьёй. Поэтому вариант с ЦСКА для Рондона гораздо более привлекателен. Решение по бывшему нападающему «Рубина» и «Зенита» красно-синие должны принять в ближайшее время. Если все дадут добро, то Рондон будет максимально близок к переходу в ЦСКА.

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Интриги добавляет тот факт, что один из боссов ЦСКА Максим Орешкин уже подписался в instagram на обоих футболистов. По нашей информации, стороны очень близки к завершению сделок.