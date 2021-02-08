Надо ли Головину уходить из «Монако» и куда? Мнение Слуцкого

Слуцкий был первым тренером Головина в Российской Премьер-Лиге. По иронии судьбы, свой последний совместный матч они провели в Монако – в ноябре 2016-го в Лиге чемпионов. Теперь, когда Александр штампует голы за монегасков, мнение Леонида Викторовича о бывшем подопечном особенно ценно и актуально.
— Удивил вас вчера Головин?
— Да нет. Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе. Вечером поговорили с ним. Надеюсь, после хет-трика забронирует себе место на одну игру в старте.
— О чём говорили вчера?
— Мы регулярно общаемся.
— В каком расположении духа Саша был?
— Головин болезненно переносит время, когда не играет. Неважно, объективно или нет. Конечно, у него была повышеная мотивация во вчерашней игре, чтобы застолбить и вернуть место в стартовом составе.
— Можете оценить голы?
— Третий гол, понятно, в какой-то степени случаен. Была подача на дальнюю штангу, все пролетают, а мяч залетает. Больше всего мне понравился второй гол.
— Сейчас много говорят о будущем Головина. Как вы считаете, куда ему надо двигаться дальше?
— Не всё зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма. Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» — сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, это просто так сложилось. Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть топ-клуб 12 клубов мира, либо же продолжать играть в «Монако». Тем более если, дай бог, они попадут в Лигу чемпионов.
Организация учебно-тренировочных сборов
- 8 февраля 2021
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