Надо ли Головину уходить из «Монако» и куда? Мнение Слуцкого

Слуцкий был первым тренером Головина в Российской Премьер-Лиге. По иронии судьбы, свой последний совместный матч они провели в Монако – в ноябре 2016-го в Лиге чемпионов. Теперь, когда Александр штампует голы за монегасков, мнение Леонида Викторовича о бывшем подопечном особенно ценно и актуально.

— Удивил вас вчера Головин?

— Да нет. Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе. Вечером поговорили с ним. Надеюсь, после хет-трика забронирует себе место на одну игру в старте.

— О чём говорили вчера?

— Мы регулярно общаемся.

— В каком расположении духа Саша был?

— Головин болезненно переносит время, когда не играет. Неважно, объективно или нет. Конечно, у него была повышеная мотивация во вчерашней игре, чтобы застолбить и вернуть место в стартовом составе.

— Можете оценить голы?

— Третий гол, понятно, в какой-то степени случаен. Была подача на дальнюю штангу, все пролетают, а мяч залетает. Больше всего мне понравился второй гол.

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— Сейчас много говорят о будущем Головина. Как вы считаете, куда ему надо двигаться дальше?

— Не всё зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма. Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» — сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, это просто так сложилось. Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть топ-клуб 12 клубов мира, либо же продолжать играть в «Монако». Тем более если, дай бог, они попадут в Лигу чемпионов.

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