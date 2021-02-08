Украинца передвинули за шею прямо во время игры. Эпизод с Зинченко стал вирусным в Англии

В центральном матче 23-го тура «Манчестер Сити» разнес «Ливерпуль» со счетом 4:1 — до перерыва мерсисайдцы на равных играли с лидером и даже имели преимущество по моментам, но во второй половине Гвардиола не оставил Клоппу никаких шансов.

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После первого тайма на табло горели нули, но у болельщиков помимо удара Гюндогана в космос был еще один повод для обсуждения. На 44-й минуте «Ливерпуль» заработал опасный штрафной — для блокировки удара низом игроки «Сити» положили за стенку Александра Зинченко. Рубен Диаш заметил, что Зинченко не оптимально расположился на поле и на правах лидера обороны за шею передвинул украинца в сторону.

Ролик сразу же завирусился — спокойствие и непринужденность, с которыми Диаш подвинул украинца, определенно пришлись пользователям твиттера по душе. Забавно и то, что Зинченко никак не отреагировал на манипуляции Диаша, как будто так и должно быть. В принципе, легкость действий Диаша объясняется тем, что вес Зинченко составляет чуть более 60 кг. Поэтому для рослого португальца (187 см роста и 83 кг веса) такая ноша оказалась вполне посильной.

В твиттере уже есть несколько неплохих шуток по теме. Например, про Гомера Симпсона, которого тащит собака:

Есть и такая аналогия:

Вспомнили даже мультик «Лило и Стич»:

А вот русскоязычных поклонников АПЛ больше зацепил момент с падением Салаха в штрафной «Сити», который привел к назначенному в ворота Эдерсона пенальти. Позу египтянина сравнили с позой сержанта Гордона (роль исполнил Уиллем Дефо) из фильма «Взвод» режиссера Оливера Стоуна:

Что касается Зинченко, то использование лежащего под стенкой игрока — уже привычный прием, который используется многими футбольными командами мира. В мае 2016-го года защитник бразильского «Санта-Крус» лег под стенку, чтобы заблокировать удар хорошо известного нам Марка Гонсалеса, который тогда играл за «Спорт Ресифи». Чилиец послал мяч выше ворот, но на фишку сразу обратили внимание. Постепенно она проникла и в европейский футбол — в октябре 2018-го года Марцело Брозович из «Интера» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» таким образом заблокировал удар Луиса Суареса со штрафного.

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В чемпионате России этот приём активно использовал Массимо Каррера в «Спартаке», который отправлял Фернандо стоять за стенкой на шпагате. Что касается вчерашнего штрафного «Ливерпуля», то старания Диаша и Зинченко оказались лишними — Тьяго Алькантара попытался перебросить стенку, но попал в голову Жоау Канселу, от которого мяч и ушел на угловой удар.