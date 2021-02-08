Не перехвалите «Манчестер Сити». «Ливерпуль» сам отдал игру

Немного странно писать это после победы 4:1 над действующим чемпионом, причём, победы вполне заслуженной – но я всё-таки напишу. Мне не очень понравилось, как играл «Манчестер Сити». И не очень понравился план Гвардиолы на игру. У меня есть аргументы.

Нет сомнений, что «Сити» на протяжении большей части матча выглядел солиднее. Более продуманный билд-ап со смещением Зинченко и Канселу в полуфланги, с Гюндоганом в нападении и Фоденом между линиями. «Сити» даже в первом тайме лучше ходил мяч и лучше получалось продвигать его к чужой штрафной. Но вот лучший момент с игры в первом тайме был у «Ливерпуля».

Момент очень простой, простейший – зато эффективный. Хендерсон залепил длинную диагональ, мяч от Салаха попал к Александеру-Арнольду, а тот обыграл Зинченко и подал на линию вратарской. Мане чуть-чуть не попал. Смысл в том, что атака ускорилась буквально за секунду. Обычно так быстро расстояние съедают контратаки, но «Ливерпуль» сумел придвинуть мяч под прессингом. Обошлось без схемы с ложной девяткой и ложными фулбеками, без сложного розыгрыша с ромбом в полуфланге. Просто голевой момент.

В этом была явная проблема «Сити». Да, команда вроде бы выглядела солиднее, но конвертировать свою солидность в голевые моменты не могла. И это проблема не одного матча, а системная. Трудно вспомнить матч, в котором «Сити» не выглядит бы как минимум неплохо – а конверсия подводит часто.

Думаю, Клоппа вполне устроил счёт первого тайма, а также то, как шла игра. После матча он сказал, что большую часть времени его команда играла блестяще. Как минимум это справедливо для первого тайма. Пенальти – следствие яркого индивидуального прохода Стерлинга, а не того, что «Сити» вскрывал соперника продуманным розыгрышем. Наоборот, розыгрыш тормозил у чужой штрафной. Итого: измученная травмами команда с двумя центральными полузащитниками в центре защиты держится против команды, у которой 13 побед подряд во всех турнирах, и даже создала лучший момент в первые 45 минут. Неплохо.

Критиковать Клоппа — глупо. Он столкнулся с нерешаемой проблемой Мы привыкли восхищаться трансферной политикой «Ливерпуля». Но сейчас всё ужасно.

Во втором тайме команды обменялись голами в типичных ситуациях. У Гюндогана с начала января семь голов и два голевых паса. Он заполняет штрафную чаще, чем Стерлинг. Салах выжал максимум из неосторожного касания Диаша, а потом показал «Сити», как надо забивать пенальти. И снова всё под контролем у «Ливерпуля», да и Гвардиола ведёт себя так, как будто его устраивает ничья: «Сити» отдал владение и даже длинными отрезками защищался низким блоком в схеме 4-4-2.

За 25 минут до конца матча игра была бесконечно далека от счёта 4:1.

Последние 25 минут всё изменили. Алисон не только дважды обрезал команду на гол. Он дважды плохо сыграл в воротах. Все говорят про гол Фодена: Алисон раньше времени упал и пропустил удар над руками. Но дело в том, что то же самое случилось и при голе Стерлинга. Обратите внимание, как низко послал мяч Силва. Если бы Алисон не начал падать заранее, он бы точно прервал голевую подачу.

«Сити» забил три гола за 11 минут, и в каждом есть доля вины вратаря. Она разнится от огромной (придумал гол), до допустимой (сыграл неудачно), но везде есть.

Я не предлагаю сейчас всем уничтожить Алисона. Он – лучшее, что случилось с «Ливерпулем» в последние три года, наряду с ван Дейком. Он не просто спасал «Ливерпуль», а стал фундаментом обороны. В первом же сезоне он попал в тройку лучших в АПЛ по соотношению xG ударов в створ и пропущенных голов – хотя обычно в такой статистике выделяются вратари аутсайдеров. Его вклад в победы «Ливерпуля» трудно переоценить, так что никаких претензий после одного провала. Речь о другом: матч решили его ошибки, а не атаки «Ман Сити».

Идеи Гвардиолы создавали потенциально выгодные ситуации (например, почти всю игру партнёры по команде помогали Стерлингу изолироваться один в один с Александером-Арнольдом), но именно голы, моменты, когда мяч вносится в пустой угол с трёх метров – не заслуга Гвардиолы. Напротив, выше уже сказано, что его план на игру был довольно оборонительным.

Самая мощная пара защитников в АПЛ. Просто монстры! С такой обороной можно и нужно бороться за титул. И, может быть, даже не за один.

Ошибки Алиссона заслонили ещё одну странность последнего отрезка матча – замены Клоппа. Он снял двух крайних в тройке центральных полузащитников, Тьяго и Джонса, и выпустил Милнера и Шакири. Что странного?

Странного много. Вейналдум обладает массой достоинств, он мобилен, здорово считывает свободное пространство и своевременно подключается в первую линию атаки. Но он не распасовщик. Для этого у Клоппа есть Тьяго, Фабиньо, ладно, даже Хендерсон – но не Вейналдум. Правда, Хендерсон и Фабиньо вынуждены играть в центре защиты, так что контролирующий полузащитник по сути остаётся только один. Вот и в игре с «Сити» Тьяго сделал больше касаний, чем Вейналдум, хотя был заменён на 69-й минуте, а голландец провёл весь матч. После замен тройка полузащитников выглядела так: Милнер слева, Вейналдум в центре, Шакири в тройке.

Это очень агрессивная полузащита, способная топово прессинговать и делать множество рывков в штрафную. Но не взламывать соперника и не позиционно атаковать. Очень смелый ход, учитывая, что «Сити» по ходу всего матча показывал, что не против отдать мяч и территорию. Он не сработал.

Во-первых, команда стала хуже расставляться в позиционных атаках. Да, Алисон ошибся, как сказал Клопп, можно выбить и в аут, но тот же Клопп признал, что в эпизоде с первой ошибкой у вратаря просто не было вариантов для привычного розыгрыша. Он прав: Шакири вообще не вернулся, Милнер стоял в метре от Хендерсона и отнимал его позицию.

«Сити» забил после ошибки, но отреагировал на перестановки ещё раньше. А именно – ещё радикальнее отдал мяч. С момента двойной замены до второго гола Гюндогана (это пять минут) счёт по точным пасам 18:8 в пользу «Ливерпуля», хотя в предыдущую пятиминутку было 45:15 в пользу «Сити».

Уход Тьяго, самого полезного при владении, ухудшил начальную фазу атаки, это косвенно повлияло на ошибку Алисона, а после этого «Ливерпулю» стало не хватать разыгрывающего полузащитника ещё больше – потому что «Сити», забив второй гол, вообще отказался от позиционных атак. Соотношение точных пасов после второго гола до финального свистка – 142:65 в пользу «Ливерпуля». В таком раскладе уместнее было бы отправить в защиту даже Милнера и вернуть Фабиньо в опорную зону.

Алисон явный антигерой, но и замены Клоппа, которые противоречили стилю игры, тоже испортили ситуацию. Это, конечно, не проблема Гвардиолы и «Сити». Команда отлично распорядилась свалившимися на неё подарками. Но только перехваливать «Сити» за этот матч не нужно.

Новая схема Гвардиолы: «Сити» давит аутсайдеров и не замечает потери Де Брёйне Теперь её протестирует «Ливерпуль».

Команда проводит выдающийся отрезок (14 побед подряд – впервые в карьере Гвардиолы!), тренер пересобрал её заново по ходу сезона. На «Чемпионате» оды команде и Пепу публикуются примерно раз в неделю – и все заслуженные. И «Сити» действительно выглядит явным фаворитом чемпионата по качеству игры. Но именно за этот матч не нужно их перехваливать. Играли-то на ничью.

