Футболу не хватает справедливости. В Лиге чемпионов неравные условия для команд

Просто открываешь «Чемпионат» и смотришь ленту новостей. Куча матчей перенесены на нейтральные поля:
- «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» пройдёт в Будапеште. (16 февраля)
- «Боруссия» М – «Манчестер Сити» пройдёт в Будапеште. (24 февраля)
- «Атлетико» – «Челси» пройдёт в Варшаве. (23 февраля)
- «Реал Сосьедад» – «МЮ» пройдёт в Турине. (18 февраля)
Из-за мутации коронавируса в Англии, жителей этой страны не пускают на территорию ряда государств. Также из-за ковида матч «Мольде» – «Хоффенхайм» пройдёт в Вильярреале, хотя Испания и Норвегия – фактически разные концы Европы. Но тут даже хочется опустить тему логистики. У всех стран свои законы в связи с пандемией, футболу приходится подстраиваться – тут никто не виноват.
А вот в чём футбол виноват, так это в правиле, которое уже давно считается сомнительным. Ну а теперь и вовсе абсурдным. Я про правило выездного гола. Непонятно, почему при равенстве голов в плей-офф Лиги чемпионов нужно считать мяч на выезде более ценным. На выезде забивать сложнее? Хорошо, допустим. Тогда получается, что дома играть проще, и ты не добился лучшего результата в комфортных условиях. Это абсолютно равнозначный минус, как и плюс от хорошей игры на выезде.
Тем более, случаются просто идиотские истории. Например, когда «Интер» и «Милан» встречались в полуфинале ЛЧ-2002/03.
«Милан» – «Интер» – 0:0
«Интер» – «Милан» – 1:1.
Дальше прошёл «Милан», который взял трофей. Помог гол на выезде, хотя никакого выезда не было. Один и тот же город. Более того, один и тот же стадион «Сан-Сиро» – домашняя арена обеих команд.
Фото: Michael Steele/Getty Images
Ещё более удивительно было с матчем между «Спартаком» и «Лидсом» в 1999-м, который прошёл в Кубке УЕФА. Матч из-за морозов перенесли из Москвы в Софию. На нейтральном поле команда Романцева победила – 2:1, а в Англии уступила – 0:1. Дальше прошёл «Лидс» из-за правила выездного гола. Хотя если учитывать преимущество своего поля, то логичнее было бы пропустить дальше «Спартак», который дома так и не сыграл.
И вот теперь из-за коронавируса массовый перенос матчей еврокубков на нейтральные поля. Получается, что спортивный принцип снова может быть нарушен. Условный «Атлетико» и так играет каждые выходные в чемпионате Испании, а тут сваливается лишний перелёт на домашний матч. И из-за гола, пропущенного как бы дома, испанцы могут не пройти дальше.
Не логичнее в таких случаях проводить серию пенальти в матчах плей-офф? Тогда дальше будут проходить те, у кого лучше нервы. Те, кто лучше бьёт по мячу, в конце концов. Это как-то футбольнее, чем подсчёт голов на выезде.
- 9 февраля 2021
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:11
-
18:57
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:04
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:12
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:22
-
16:17
-
16:12
-
16:04
-
15:51
-
15:41
-
15:34
-
15:19
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
14:40
-
14:39
-
13:54
-
13:52
-
13:25
-
13:19