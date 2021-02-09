Футболу не хватает справедливости. В Лиге чемпионов неравные условия для команд

Просто открываешь «Чемпионат» и смотришь ленту новостей. Куча матчей перенесены на нейтральные поля:

Из-за мутации коронавируса в Англии, жителей этой страны не пускают на территорию ряда государств. Также из-за ковида матч «Мольде» – «Хоффенхайм» пройдёт в Вильярреале, хотя Испания и Норвегия – фактически разные концы Европы. Но тут даже хочется опустить тему логистики. У всех стран свои законы в связи с пандемией, футболу приходится подстраиваться – тут никто не виноват.

В Лиге чемпионов исчезла справедливость. Главная тема недели Уже можно паниковать?

А вот в чём футбол виноват, так это в правиле, которое уже давно считается сомнительным. Ну а теперь и вовсе абсурдным. Я про правило выездного гола. Непонятно, почему при равенстве голов в плей-офф Лиги чемпионов нужно считать мяч на выезде более ценным. На выезде забивать сложнее? Хорошо, допустим. Тогда получается, что дома играть проще, и ты не добился лучшего результата в комфортных условиях. Это абсолютно равнозначный минус, как и плюс от хорошей игры на выезде.



Тем более, случаются просто идиотские истории. Например, когда «Интер» и «Милан» встречались в полуфинале ЛЧ-2002/03.

«Милан» – «Интер» – 0:0

«Интер» – «Милан» – 1:1.



Дальше прошёл «Милан», который взял трофей. Помог гол на выезде, хотя никакого выезда не было. Один и тот же город. Более того, один и тот же стадион «Сан-Сиро» – домашняя арена обеих команд.

Фото: Michael Steele/Getty Images

Ещё более удивительно было с матчем между «Спартаком» и «Лидсом» в 1999-м, который прошёл в Кубке УЕФА. Матч из-за морозов перенесли из Москвы в Софию. На нейтральном поле команда Романцева победила – 2:1, а в Англии уступила – 0:1. Дальше прошёл «Лидс» из-за правила выездного гола. Хотя если учитывать преимущество своего поля, то логичнее было бы пропустить дальше «Спартак», который дома так и не сыграл.

УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов. Всё из-за угрозы создания Суперлиги Президент Чеферин уговаривает топ-клубы не участвовать в новом турнире.

И вот теперь из-за коронавируса массовый перенос матчей еврокубков на нейтральные поля. Получается, что спортивный принцип снова может быть нарушен. Условный «Атлетико» и так играет каждые выходные в чемпионате Испании, а тут сваливается лишний перелёт на домашний матч. И из-за гола, пропущенного как бы дома, испанцы могут не пройти дальше.



Не логичнее в таких случаях проводить серию пенальти в матчах плей-офф? Тогда дальше будут проходить те, у кого лучше нервы. Те, кто лучше бьёт по мячу, в конце концов. Это как-то футбольнее, чем подсчёт голов на выезде.