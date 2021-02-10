У Гаттузо всё плохо: болеет, ругается с президентом и срывается на СМИ. Клуб тоже виноват

«Слышал, что я умираю и не могу уделять внимание тренировкам. Слышал, что я некомпетентен, и это, наверное, ближе всего к истине». Дженнаро Гаттузо пытался отбиваться от слухов самоиронией, но не получилось. Слухов оказалось слишком много, и сейчас он в ярости. Настолько, что после победы над «Пармой» набросился на президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

«У нас с де Лаурентисом всегда были хорошие отношения, но не буду отрицать, что я разочарован последними неделями. Я его сотрудник, и я его уважаю, меня никогда ни к чему не принуждали. Я просил Бакайоко – мне дали Бакайоко. Но я не лицемер. В плане менеджмента всё было плохо, точка. Я не позволял себе общаться с другими командами и отказывался, когда мне звонили. Из-за этого я пропустил несколько предложений». Речь о том, что президент «Наполи» в последнее время провёл переговоры с несколькими тренерами, чтобы обсудить возможность назначения – естественно, вместо Гаттузо.

Де Лаурентис обращался к Маурицио Сарри (тот отказался), Рафе Бенитесу и, по слухам, к Вальтеру Мадзарри. Оставим вопрос о том, что Де Лаурентису, кажется, не мешало бы обновить телефонную книгу – чтобы там появился хотя бы один новый номер. Важнее другой вопрос: Гаттузо действительно заслужил увольнение?

Насколько серьёзный кризис у «Наполи»

Вопрос сложный, потому что игра «Наполи» противоречива, а результаты ещё противоречивее. С начала сезона неаполитанцы проиграли всем топ-соперникам: «Милану» и «Интеру» в чемпионате, «Ювентусу» в Суперкубке. А из-за нестабильной реализации иногда достаётся даже от аутсайдеров. Например, в последнем матче «Наполи» нанёс 26 ударов по воротам «Дженоа» (допустил всего четыре), но проиграл. Такое же поражение было месяц назад от «Специи»: 29 ударов, 20 из штрафной – и всего один забитый гол.



И Лосано, и Инсинье отличаются тем, что могут не попасть с пары метров, а потом положить красоту дальним сложным ударом. За такой парадоксальной реализацией любопытно наблюдать со стороны, но команде она вредит: нет корреляции между качественными подходами к воротам и голами. А Петанья просто средний форвард, который никогда не отличался топовой реализации. Втроём они упустили за сезон 21 момент, которые Opta относит к явным голевым шансам. А Осимхен, которого купили за рекордные деньги (и он здорово вписался), из-за травмы пропустил почти весь сезон.

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Проблема настолько серьёзная, что Гаттузо говорит о ней даже после побед. Третьего января «Наполи» разгромил «Кальяри» 4:1, но после игры тренер не хвалил команду: «Мы создали 10 моментов, а забили четыре гола. Это ненормально!». Он прав: «Наполи» нанёс 34 удара по воротам. До сих пор трудно понять, как Лосано не оформил в том матче хетр-трик.



Нестабильная реализация не оправдывает реальные проблемы – а они есть. Топовая оборона («Наполи» на втором месте по допущенным моментам) добыта отказом от привычного стиля. По сравнению с прошлым сезоном команда отказалась от прессинга. В прошлом сезоне высокий прессинг был фундаментом, от которого строился стиль (наряду с амбициозными розыгрышами от ворот), и источником моментов. А сейчас по прессинг-действиям в последней трети «Наполи» упал с первого места на шестое, а по общему количеству – с 13-го на 20-е, последнее.

Короткие изобретательные розыгрыши от ворот, чтобы преодолеть первую волну прессинга – ещё один любимый приём Гаттузо, который в последние месяцы не работает. Команда бьёт по воротам чаще всех в Италии, но часто издали: по среднему расстоянию до ворот «Наполи» не входит даже в топ-10. То же самое с остротой: xG одного удара «Наполи» — 0,1, хуже только у трёх команд чемпионата. Да, Лосано и Инсинье умеют забивать издали, но действительно опасные моменты даются неаполитанцам слишком тяжело, чтобы упускать их десятками.



Сейчас «Наполи» застрял на подступах к зоне Лиги чемпионов и не может вернуться в топ-4 с начала января. В 10 последних турах Серии А у команды четыре победы и пять поражений (в первых 10 – восемь побед и два поражения). Это похоже на кризис – и визуальные наблюдения не расходятся с цифрами. «Наполи» усыпляюще катает мяч и вымучивает моменты. А те, что есть, реализует черед два раза на третий.

Нужно ли увольнять Гаттузо

Стоит ли увольнять тренера, когда у него всё валится из рук? В футболе так принято, но конкретно у «Наполи» уже есть позитивный обратный опыт. После замены Анчелотти на Гаттузо команда угодила в яму: новый тренер начал с четырёх поражений в пяти матчах и срывался по очереди на самого себя и на игроков. Но в итоге справился: провёл мощную серию без поражений, выиграл кубок Италии (в финале удалось обыграть «Ювентус») и попал в Лигу Европы. В это трудно было поверить в первые недели, но в итоге всё кончилось хорошо. Даже отношения с Лосано наладились, хотя Ирвинг продолжил называть тренера людоедом.



Нынешний кризис «Наполи» в каком-то смысле проще. Как бы плохо ни играла команда, проблема, хотя бы частично, лежит вне поля и вне раздевалки.



Гаттузо болен миастенией. Болезнь была диагностирована, ещё когда он играл за «Милан», из-за неё пришлось закончить карьеру раньше, чем он собирался. Миастения может протекать в фоновом режиме годами, можно добиться устойчивой ремиссии, но полностью вылечиться от неё нельзя. А периоды обострений действительно трудные: в глазах двоится, усталость накатывает даже с утра, в некоторых случаях возникают проблемы с дикцией. 24 декабря Гаттузо ещё раз напомнил, что никакой угрозы его жизни нет, но добавил, что чувствует себя очень истощённым.

Дженнаро Гаттузо Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Обострение болезни совпало с ухудшением результатов. На его фоне Гаттузо проиграл «Лацио» и «Интеру», потерял очки с «Торино», потом потерпел поражение от «Специи». Нетрудно связать одно с другим. В то же время клуб начал вести переговоры с другими тренерами – и Гаттузо это не понравилось. Он обвинил де Лаурентиса, а заодно и СМИ.



«Меня убивают каждый день. Одно поражение – и все говорят только об одном» — речь о вопросах о будущем и о том, что «Наполи» ищет ему преемника. И вот Рино уже не скрывает, что разочарован президентом. Это не то же самое, что заявление об уходе, но раз уж он говорит о разочаровании открыто, нельзя исключать, что негативный эмоциональный фон сказывается на его отношении к работе.

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Де Лаурентис в этой ситуации выглядит плохо, но его проблема не в цинизме, а в непоследовательности. Когда Гаттузо ходил на бровке с заклеенным глазом и признавался, что ничего не видит, он вряд ли справлялся со своими обязанностями. В тот момент клуб должен был принять решение. Либо довериться человеку, который известен своими бойцовскими качествами, либо попросить его сосредоточиться на своём здоровье. «Наполи» не сделал ни того, ни другого – не расстался с Гаттузо, зато испортил с ним отношения, ведя тайные переговоры с другими тренерами. В итоге сейчас, когда обострение болезни позади, уже сам Гаттузо не так мотивирован, как раньше, и не доверяет президенту.



Пройти пик кризиса вместе и разойтись после – это глупо. Глупо, даже если не верить в тренерские качества Рино – в таком случае, нужно было расставаться раньше. И тем более глупо, если Де Лаурентис всё-таки считает его хорошим тренером. А причины так считать есть. Достаточно вспомнить тренерскую победу над «Аталантой» в начале сезона, разгром «Ромы», да и вообще роскошную игру «Наполи» осенью.