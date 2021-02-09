Во Франции появился свой Дзюба. Как накажут автора нового скандального видео?

Подставил не только себя, но и товарища по молодёжной сборной.

Не успела ещё футбольная общественность отойти от скандала с Артёмом Дзюбой, как появилось новое скандальное видео. На этот раз не из России, а из Франции — игрок молодёжной сборной «синих» Рандаль Коло-Муани делал «это» прямо в раздевалке!

Парадокс Дзюбы — секс-скандал может пойти только на пользу. Ему ведь чем хуже, тем лучше Почему всегда он? #ДзюбаТакойДзюба

Коло-Муани не смутило даже присутствие партнёров по сборной. Всё происходящее снимает на камеру телефона игрок «Ниццы» Вильям Салиба, права на которого принадлежат «Арсеналу».



Судя по всему, инцидент произошёл пару месяцев назад, поскольку последний матч французской молодёжки датирован ноябрём 2020 года. Как и при каких обстоятельствах видео попало в сеть — неизвестно.

Кто такой Коло-Муани

Рандаль Коло-Муани — 22-летний форвард из «Нанта». Является воспитанником клуба, в прошлом сезоне представлял «Булонь» (3-й дивизион Франции). Провёл 4 матча в составе молодёжной сборной Франции, забил 1 мяч.



В этом году Рандаль совершил прорыв. Вернувшись в «Нант», он стал твёрдым игроком основы. В 23 матчах чемпионата Коло-Муани записал на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи. За полгода его трансферная стоимость возросла с 300 тыс евро до 5 млн!



Пока официальных заявлений по скандальному видео не было. Скорее всего, наказание понесёт и Салиба, ведь именно он снимал происходящее на свой телефон. Вопрос только — зачем?

Секс, ложь и видео. Всё, что нужно знать об отстранении Бензема Карим Бензема исключен из сборной Франции. Это решение трудно назвать неожиданным, но ситуация в целом еще далека от финала.

Интересно, что во Франции уже случались похожие ситуации. Больше всех постарался Карим Бензема: он шантажировал Матьё Вальбуэна интимным видео с его участием, а также обвинялся в связи с несовершеннолетней.