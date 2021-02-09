Жирков уже 16 лет в сборной! Главные цифры яркой карьеры ветерана

9 февраля 2005 года Юрий Жирков дебютировал за сборную России в матче с национальной командой Италии. Георгий Ярцев вызвал 21-летнего полузащитника «армейцев» на товарищескую игру и предоставил ему все 90 минут матча. Жирков вышел против таких звёзд футбола, как Фабио Каннаваро, Джанлуиджи Буффон, Андреа Пирло, Франческо Тотти. Дебютный матч воспитанника тамбовского «Спартака» не выдался таким ярким, как вся его карьера в сборной.

Каким был мир, когда Жирков дебютировал в сборной России Возвращаемся в февраль 2005 года.

Главные цифры феноменальной карьеры Жиркова в сборной России

100 матчей в футболе национальной команды

Жирков провёл 100 матчей за сборную России. Примечательно, но первый и сотый матчи российский футболист проиграл. Юбилейная встреча Жиркова в футболке национальной команды выпала на крупное поражение в матче со сборной Сербии (0:5) в ноябре 2020 года.

92 матча в стартовом составе

Только в восьми матчах защитник «Зенита» выходил на замену, а не появлялся на поле лишь в 18 встречах. В последних матчах футболист чаще выходит с первых минут. Теперь он близок к тому, чтобы достичь красивой цифры по играм в стартовом составе.

Дебют в возрасте 21 года, 5 месяцев и 20 дней

9 февраля 2005 года Жиркову был 21 год, и это далеко не самый молодой дебютант сборной.

Юрий Жирков (в центре) против Франсеска Фабрегаса и Маркоса Сенны Фото: Getty Images

Два гола за сборную

У Жиркова всего два гола за сборную. Оба мяча он забил в товарищеских матчах: первый — в игре с Марокко летом 2014 года, второй — с Францией марте 2016-го.

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Вызывался при семи тренерах

После дебюта Жирков на протяжении 16 лет регулярно вызывался в сборную. Защитник провёл два матча при Ярцеве, два — при Сёмине, один — при Бородюке, 29 — при Хиддинке, 21 — при Адвокате, 10 — при Капелло, три — при Слуцком и 32 — при Черчесове.

В 100 матчах при Жиркове сборная России одержала 47 побед

Почти в каждой второй встрече, когда Жирков оказывался на поле, национальная команда праздновала успех.

Матчи по турнирам

Жирков провёл 41 товарищеский матч, 25 игр в квалификации Евро, 13 матчей в квалификации на чемпионат мира, восемь встреч на чемпионате Европы, шесть матчей в Лиге наций, четыре игры на чемпионате мира и три матча на Кубке конфедераций.

Два чемпионата мира и два чемпионата Европы

Жирков участник двух чемпионатов мира (2014, 2018) и двух европейских первенств (2008, 2012). В 2008 году Юрий здорово сыграл на Евро, охраняя всю левую бровку. Четыре года спустя Жирков поучаствовал в позорном вылете сборной России от Греции. В 2016 году Слуцкий не включил в заявку футболиста, но уже через два года Черчесов поверил в Жиркова, взяв его на домашний чемпионат мира.

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Жирков в матчах за сборную представлял

ЦСКА — провёл за сборную 31 матч.

«Челси» — провёл за сборную 13 матчей.

«Анжи» — провёл за сборную 14 матчей.

«Динамо» — провёл за сборную девять матчей.

«Зенит» — провёл за сборную 33 матча.