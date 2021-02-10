Проблемы с Дзюбой и как дела у родителей в Луганске? Большое интервью с Семаком

Перед вами – интервью с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком со сбора в Дубае. Добро пожаловать!

Последнее место «Зенита» в группе Лиги чемпионов.

Прививка от коронавируса.

Легендарность среди фанатов ЦСКА.

Озеленение Санкт-Петербурга и любовь к чистоте.

Та самая восточная вечеринка.

Малком, Венделл и усталость Дзюбы.

– Сергей Богданович, добрый вечер. У команды только закончился ужин. Вы ели вегетарианские или веганские блюда?

– Начнём с того, что я не веган, сейчас не ем мясо, но могу позволить рыбу. В принципе, никаких ограничений нет, просто стараюсь питаться правильно и тем, что считаю полезным. Главное – чтобы во всем преобладал здравый смысл. Если это не мешает работе, то почему бы и нет? Каждый выбирает свой путь сам.

– Вы когда-нибудь были качком?

– Никогда. Тренажёрный зал не моё. Мне больше нравятся велосипед и прогулки, иногда пробежки.

– Вы рассказывали, что полюбили Санкт-Петербург до переезда, что в молодости ездили туда по ночам. Как это было?

– Не совсем по ночам (смеётся). Тогда ещё не было новой удобной трассы, и мы стояли в пробках. А интересно было, потому что Петербург – действительно красивый город, уже тогда привлекавший видами с воды, достопримечательностями, пешими прогулками. Единой архитектурной линией, которая пусть и с небольшими исключениями, но поддерживается. Дух города нравится мне до сих пор, хотя и реконструировать нужно очень много зданий.

Фото: РИА Новости

– Какой город для вас дом и где бы вы хотели провести пенсию?

– Мне нравятся города, по которым можно бродить пешком, поэтому Петербург. Каналы, реки, набережные и много красивых мест, площадь у Исаакиевского собора, завтраки и утренний кофе в культовой гостинице «Астория». У меня также есть свой маршрут по Мойке, где я с удовольствием наблюдаю за проходящими мимо корабликами. Вода добавляет жизни и успокаивает.



Такие прогулки мне важны, потому что отключиться и расслабиться не получается практически никогда. Ложишься спать – думаешь про завтра, после игры – анализируешь матч, в голове вечно всплывают какие-то моменты.



– Я читал ваше интервью про озеленение. Вы поддержали питерский проект Plants For Friends, одна из их целей – высаживать деревья на набережной канала Грибоедова.

– Да, я в рядах добровольцев, которые стараются украсить наш город и сделать его лучше. Прежде всего, мы занимаемся восстановлением утраченных деревьев – особенно в центре города, который страдает больше всего. Картина не совсем радужная, когда видишь старые фотографии: как было и как стало.



У меня в телефоне есть фото: одна сторона набережной Мойки окружена деревьями, другая – только парковками. Очень большая разница даже для моего глаза. А ведь в начале прошлого века Петербург был одним из самых зелёных городов страны, включая историческую центральную часть.



– Ваша любовь к зелёному городу – это с детства?

– Да, мне нравится природа, близость к ней и земле. Моё детство прошло в деревне, поэтому, конечно, меня всегда тянет на природу. Зелёные насаждения и облагораживание зеленью – всё это мне очень близко.



– Ваши родители живут в Луганской области. Часто ли вы общаетесь, как у них дела?

– Общаемся по телефону. С родителями встречались, когда была возможность, до коронавируса. С тех пор, к большому сожалению, не виделся.



– Вы как-то рассказывали: мужчина бросил бутылку – вы подошли и выкинули её в урну – мужчина перед вами извинился.

– Я взял эту бутылку без упрёка, просто мужчина не знал, куда мы выбрасываем мусор, а я там живу и знаю. Мне нравится, когда аккуратно, чисто и красиво, и, если что-то нужно взять и выбросить, обязательно сделаю.



– Что вы делаете после матчей и особенно после поражений? Баня, ресторан, одиночество?

– Иду домой. Требуется время, чтобы проанализировать матч, прийти в себя, переключиться с рабочих моментов.

– Если вы дома и надо поработать, то где вы это сделаете: на диване, на кухне, в своём кабинете?

– Кабинета у меня нет, поэтому работаю у себя в комнате или на диване, иногда на кухне.

– Во время карантина вы проводили онлайн-тренировки и смеялись, что у некоторых игроков забавные квартиры. Что вам запомнилось: необычные вазы, бабушкин комод?

– Только без привязки к именам (смеётся). Видел двухъярусные кровати, с которыми сам постоянно сталкиваюсь в нашей большой семье. У кого-то не хватало места, и он занимался на балконе, кто-то нашёл уединённое место в гардеробе.

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Удовольствие от игры «Зенита». Команда теперь предсказуемая?

– Вам понравилась игра «Зенита» в первой половине сезона?

– Какие-то матчи удавались хорошо, какие-то – совсем не очень. Конечно, всегда хочется лучшего.



– Когда вы последний раз смотрели футбол и получали от него удовольствие? Не как тренер, а как зритель.

– Кубковые матчи, в которых маленькие клубы сражаются с грандами, – это прекрасно, так что недавно получил огромное удовольствие от игры «Манчестер Сити» и «Челтнема», дуэль двух абсолютно разных команд, было интересно.



Зрелищный матч для меня – тот, в котором есть эмоции, драйв и нерв передаются зрителю, игра точно будет интересной.



– Когда в последний раз получали удовольствие от игры «Зенита»?

– Есть матчи, которые проводим очень ярко. Уверенно и хорошо играли в последнем официальном со «Спартаком».

Магомед Оздоев, Малком, Дуглас Сантос, Вендел и Себастьян Дриусси Фото: fc-zenit.ru

– Что бы вы могли ответить тем, кто считает, что «Зенит» становится более предсказуемым, и что нет качественной игры в центре поля?

– Что значит «более предсказуемым»? Все знают, как играют «Барселона», «Ливерпуль» или «Зенит». Мы пока выше наших соперников в чемпионате, а, значит, тех комбинации и той игры, которую показывает «Зенит», достаточно, чтобы быть первыми.



Теперь второй вопрос. Каждая команда играет, отталкиваясь от сильных качеств игроков. Если в центре поля Хави и Иньеста – это один футбол, кто-то ещё – другой.



Очень много решают сильные качества игроков: кто-то хорошо работает с мячом, прекрасно его контролирует и отдаёт обостряющие передачи, кто-то хорош в отборе. Всегда нужно стараться находить и подчёркивать сильные качества игроков и нивелировать слабые (в том числе схемой и тактикой).

Каким словом назовёте игру «Зенита» в Лиге чемпионов?

– По созданию моментов в России «Зенит» – лучшая команда, в Лиге чемпионов – 31-я из 32. Как это объяснить?

– Это объясняется двумя неудачными выездными матчами с «Лацио» и «Брюгге». Начнём с того, что в Лиге чемпионов мы не создаём много моментов – это факт. Мы и в прошлом году не отличались их количеством: создавать в Лиге чемпионов сложней, там уровень команд гораздо выше. Поэтому реализация в атаке и ошибки обороны серьезнее влияют на результат.



Поражения – часть жизни, работы и футбола. Нужно двигаться дальше, анализировать и отвечать на вопрос «почему мы проиграли?» Это индивидуальные ошибки, такая командная работа, вопрос тактики? Причины всегда очень разные.

– Каким словом или словосочетанием назовёте выступление «Зенита» в этой Лиге чемпионов?

– Неудача. Если бы не факторы, независящие от нас, то можно было бы назвать это другим словом. Очень обидная лигочемпионская кампания.

Сердар Азмун Фото: fc-zenit.ru

– Дзюба сказал, что проблема наших клубов, в том числе и «Зенита», в менталитете – пока его не изменим, так и будем зажиматься. Согласны?

– Нет. Я как тренер смотрю на эти поражения с другой стороны – определяю ошибки и недочёты.



– Можно сказать, что «Зенит» не выигрывает в Европе, потому что сложно найти качественных российских футболистов?

– Это одна из проблем.



В прошлом сезоне нам для выхода из группы не хватило совсем немного, в этом же не получилось по многим причинам. Во-первых, где-то не хватило везения, где-то повлияли ошибки. Во-вторых, мы играли в коронавирусное время почти без подготовки.



Когда выходили полноценным составом – с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с «Лацио» и «Брюгге» пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли основных игроков.



Плюс лимит. Думаю, и «Локомотив», и «Краснодар» в последнее окно пытались подписать всех российских игроков, которых можно взять. А уровень молодых игроков что в «Локомотиве», что в «Краснодаре», что в «Зените», естественно, отличается от уровня основы.

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Конфликт с Дзюбой?

– Согласны, что главная причина спада Дзюбы – его усталость?

– Отчасти, конечно. На его долю пришлась очень плотная часть сезона, большое количество матчей, отсюда и психологическая и физическая усталость. В определённые моменты ни у кого не было ни сил, ни эмоций, чтобы играть на том уровне, на котором могут.

Такое невозможно предвидеть и предотвращать. У каждой команды – что бы она ни делала – будет спад. Минимизировать такие спады можно, мы даём одним играть больше, другим – меньше, поддерживаем всех в тонусе.

– Как вы действовали в тот день, когда в сеть попало видео с Дзюбой?

– Это личный вопрос, который останется там, где он должен оставаться. Как тренер я всегда поддерживаю игроков. Все мы ошибаемся, и всегда важно извлекать уроки из каждого события. В тот момент вокруг Артёма скопилось достаточно внимания, важно было освободить его от дополнительной ответственности и давления, поэтому он не выходил с капитанской повязкой.

– Невызов в сборную пошёл ему на пользу?

– Думаю, да. У него появилась возможность перевести дух, отдохнуть физически и морально, его график был очень сложным.

– Давайте закрепим: какие у вас отношения с Дзюбой? Случались ли между вами конфликты?

– Никаких проблем с Артёмом у меня не было и нет. Вопросы возникают ко всем – и они так же естественны, как и любые вопросы в семье. У меня ни с кем нет недопонимания и тем более конфликтов. Мы работаем в одной лодке и добиваемся одной цели.

Участие в трансферах «Зенита». Что думал, читая про свою отставку?

– Насколько ваше мнение является определяющим при трансферах «Зенита»?

– В этом процессе участвует большое количество людей: спортивный директор, селекционная служба, тренерский штаб. Просматриваем некоторых кандидатов, формируем лист, которые учитывает определённую статистику, позиции и сколько нужно игроков. Далее это идёт на совет директоров, где и принимается решение: нужен ли нам тот или иной игрок.

– Когда вы пришли в «Зенит», то сказали, что вам нужны четыре трансферных окна, чтобы укомплектоваться. Их уже шесть, а трансферы, по вашим словам, всё ещё нужны.

– Это неправильная трактовка. Были нужны четыре стопроцентных по задуманной эффективности трансферных окна. Первое движение – трансферы Барриоса, Азмуна и Ракицкого. Второе – когда пришли Дуглас, Караваев и Малком. В дальнейшем ситуация усложнилась из-за многих факторов. Получается, правильными и точными были только два окна, а не четыре.

– Вендела вы не назвали. Год он заканчивал на левом фланге, но уходил оттуда в центр. На какой позиции вы его видите?

– К нам он пришёл практически на флажке, требовался период адаптации к новой стране и команде. Сейчас чувствует себя гораздо лучше.

«Зенит» на грани перестройки. Как Семак пытается улучшить команду при помощи Вендела Первые результаты и выводы уже есть, а дальше наблюдать будет ещё интереснее.

– Ещё один тактический вопрос. Схема 4-4-2 ограничивает Малкома?

– Не думаю. Что касается оборонительных действий, то иногда ему приходится работать немного больше, но разница всё равно небольшая.

– Оштрафовали Дриусси за его высказывание про позицию?

– Его прилюдное высказывание, и это должно решать руководство клуба. А конкретно у меня с Дриусси никогда не было ни одного конфликта. Он прекрасный футболист и один из самых дисциплинированных в команде.

– Читали материалы о своей отставке? Как это сказалось на вашей работе?

– Каждый видит то, что хочет видеть. Перед подписанием контракта ставятся задачи: например, борьба за первое место в РПЛ и попадание в Лигу чемпионов. Тренер вправе согласиться и отказаться от задач или же сказать: «Эти задачи мы выполним, эти – нет, но, чтобы их выполнить, нужны определенные условия». В моём случае было точно так же, поэтому никаких предпосылок к отставке по поставленным задачам нет.

Вопросы за жизнь: вечеринка в восточном стиле, воспитание внучки, радость за ЦСКА в 2005-м

– Вспомните самое красивое место сборов, где вам очень хотелось фотографировать.

– Австрия и Швейцария с их приятными для глаз картинками. Там можно пешком подняться на гору и сплавиться по реке. С ПСЖ тоже тренировались в местах с потрясающими видами: рядом с Биаррицем и Эвиан-ле-Бен.



– Помните, когда вы приехали на Евро-2008 в австрийскую деревушку и вас с Гусом угостили настойкой?

– Вопрос «пить или не пить» тогда не стоял. Получилось забавно



– Как часто видите внучку?

– Видимся не так часто, как хотелось бы, но быть дедушкой – это прекрасно. Ты получаешь исключительное удовольствие, потому что чувства ответственности за воспитание меньше, с внучкой можно просто понянчиться.

– Вы сделали прививку от коронавируса. Стоит ли прививаться всему «Зениту»?

– Никто никого не собирается заставлять – это личное дело каждого. А для главного тренера это, конечно, нужно, ведь я каждый день должен быть на работе.

– У вас была костюмированная вечеринка в восточном стиле. Кто подбирал вам костюм?

– Друзья принесли несколько костюмов, одних из них достался мне, так что я его не выбирал. Вообще я не любитель больших вечеринок, но иногда необходимо сменить картинку перед глазами, поучаствовать в новом и интересном.

Сергей Семак (слева) на костюмированной вечеринке

– Чёрные резиновые перчатки на вас во время матчей – уже фирменный стиль. Они удобные, стильные?

– Нет, они неудобные и не стильные, но это необходимость, которую стоит соблюдать.

– Вы знаете, что в фирменном магазине ЦСКА продавались футболки с вашим портретом?

– Нет, не знал.

– Какие у вас были эмоции, когда ЦСКА уже без вас взял Кубок УЕФА?

– Прекрасные! Меня приглашали на финал, но Париж, к сожалению, не отпустил.

– Как праздновали, прыгали по Парижу?

– Я вообще не прыгаю (улыбается), и не настолько эмоциональный человек. У меня спокойная радость, так что просто был рад за ребят, с которыми играл пару месяцев назад, они добились прекрасного успеха.

***

Нефутбольная мечта?

– Мечта простая – чтобы не было войны. И чтобы люди жили счастливо.