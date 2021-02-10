ЦСКА совершает интересный, но не самый очевидный трансфер. Плюсы и минусы Эмиля Бохинена

Игрок, который может не потянуть в уровне здесь и сейчас.

«Армейский» клуб близок к решению приоритетной трансферной задачи: достигнута договорённость о переходе 21-летнего опорного полузащитника Эмиля Бохинена из «Стабека». Ранее ЦСКА пытался заполучить бразильца Данило из «Ниццы», но сделка сорвалась. Говорят, в том числе из-за сомнений внутри тренерского штаба, связанных с текущим состоянием футболиста.

ЦСКА нашёл «нового Вернблума»? Кто такой Эмиль Бохинен Норвежцы утверждают, что он уже на пути в Москву.

Станет ли верным выбор в пользу Бохинена? И что этот полузащитник привнесёт в игру ЦСКА? Ответим на эти вопросы, традиционно выделив сильные и недостаточно развитые качества скорого новичка красно-синих. А для начала приведём основную информацию о нём:

— Бохинен родился 12 марта 1999 года, он начал привлекаться в основной состав «Стабека» ещё в 2017-м;

— в последние два года Бохинен – основной футболист и один из лидеров «Стабека», он крайне редко пропускает матчи, считается игровым лидером, время от времени носит капитанскую повязку;

— в относительно юном возрасте Бохинен успел провести в элитном дивизионе Норвегии 67 матчей, забил девять голов и отдал восемь результативных передач;

— футболист прошёл через все ступени юношеских и молодёжных сборных Норвегии, насобирал за национальную команду 39 матчей;

— в первые годы карьеры Бохинен часто использовался на более высоких позициях – «восьмёркой», «десяткой», иногда даже выходил на фланге. Сейчас чаще всего ему отводят роль нижнего опорника.

Плюсы

1) Умение выдерживать позицию, тайминг в отборе. Когда Бохинен играет над центральными защитниками, на него всегда можно положиться. Он не бросает зону без надобности, правильно читает игровые эпизоды, выполняет большой объём черновой работы за счёт банального расположения: оказывается в точке отскока мяча или заранее предугадывает направление чужой передачи и перекрывает линии.

Бохинену не нужно носиться по полю с выпученными глазами и агрессивно искать борьбу (как это, кстати, часто делал Вернблум) – он более спокойный и хладнокровный футболист, предпочитающий возвращать мяч без лишней траты энергии. То же самое касается и отбора: норвежец обладает неплохим таймингом, вставляет свои длинные ноги в борьбу в нужный момент, когда соперник на доли секунды отпустил мяч от себя.

Цифры по количеству возвратов мяча у Бохинена достойные. InStat насчитал 4,1 попытки отбора в среднем за 90 минут (58% успешности), семь перехватов и восемь подборов. Wyscout – 10,19 отбора и подборов за 90 минут (37,9 – на чужой половине) и 6,05 перехватов. Для игрока опорной зоны у Бохинена немного фолов – в среднем 0,99 за 90 минут и 0,2 жёлтой карточки.

2) Антропометрия. Рост 185 и относительно мощное тело, широкая спина, длинные ноги – хороший набор данных для опорного полузащитника. Он будет помощником при стандартах у своих ворот, может приносить пользу и у чужих (хотя в «Стабеке» он часто сам выполнял подачи). Показатели выигранной верховой борьбы составляют 56,4%.

3) Качественная левая нога, адекватный плеймейкинг. Бохинен проактивен при начале атаки: двигается под мяч, пытается находить комфортные зоны для его получения. У норвежца достойная левая нога, хорошее видение поля, он способен забрасывать мяч из глубины как прямиком в переднюю линию, так и на фланги. В среднем Эмиль выполняет за 90 минут 48,38 передач с точностью 88,2%, что солидные цифры. Из них: 3,42 длинные передачи (68,6%), 6,17 пасов в финальную треть (81,9%) и 2,03 передачи в штрафную (58,8%). Цифры подтверждают стиль игры полузащитника: он не боится мяча и любит, когда игра идёт через него.

В РПЛ показатели продвижения мяча через передачи могут упасть, но об этом ниже.

4) Надёжность. Бохинен избегает авантюризма, редко выдумывает какие-то невозможные ходы, почти не теряет мяч на ровном месте. Он надёжен как с мячом (высокая общая точность передач), так и без него (низкое расположение, строгое выполнение поставленных задач). У норвежца стабильное здоровье – это тоже элемент надёжности.

5) Есть плотный удар, но с оговорками. В сезоне-2019 Бохинен забил за «Стабек» аж семь голов. Правда, из них четыре пришлись на пенальти и добивания. В какой-то момент молодой полузащитник был основным исполнителем стандартов в своей команде, подавал угловые, бил штрафные. У Бохинена есть достойный и плотный удар со средней дистанции, многие «стандарты» получаются опасными. Мяч летит сильно и может в последний момент перед вратарём нырять вниз.

Только есть два важных нюанса: во-первых, скорость подготовки удара и выхода на удар у Бохинена всё же недостаточно быстрая; во-вторых, чем выше динамика эпизода, тем менее стабильным становится удар у Бохинена. Он не очень хорошо бьёт по прыгающему или катящемуся мячу.

Минусы

1) Координационные проблемы, нехватка резкости. Важный нюанс, который ограничивает Бохинена как с точки зрения плеймейкинга, так и борьбы. У него средняя динамика, недостаточно быстрые развороты, нехватка стартовой скорости. На пространстве он набирает и бежит достойно.

Из-за проблемной координации Бохинену бывает сложно принимать мяч под давлением, как спиной к чужим воротам, так и лицом. Он может отыграться быстро в одно-два касание или убрать мяч в сторону без разворотов, но по сравнению с тем же Норманном или Ахметовым ему будет сложнее под чужим прессингом. В ситуациях, когда нужно вылезать из плотности, стартуя с места в сторону, количество потерь у Бохинена резко возрастает.

2) Средний отбор в сложных динамичных ситуациях на пространстве. Эта проблема (не критическая, но всё же) тоже следует из-за ограничений в координации и резкости. Когда нужно идти в отбор с агрессией, а не плассироваться, а пространство и скорость эпизода велики, Бохинену становится тяжеловато. Он не такой агрессивный и цепкий, если сравнивать с Барриосом или даже Зобниным.

3) Не всегда смелый в решениях. У Бохинена качественные забросы вперёд и высокий процент сохранённых мячей, но если анализировать долю развивающих атаку пасов от суммарных, то она окажется не такой уж большой. Норвежец часто перестраховывается (обратная сторона надёжности) и отыгрывается с ближним партнёром. Он крайне редко отдает передачи в касание в пол-оборота (вероятно, тоже из-за ограничений в координации), даже в не самых сложных ситуациях.

Игра в центре поля – это управление своим телом в том числе, игроки центральных позиций чаще оказываются в сжатых пространствах. Бохинен – не самый идеальный футболист с этой точки зрения.

Зачем ЦСКА бывший форвард «Зенита» и молодой талант из Норвегии? Объясняем Председатель совета директоров ЦСКА уже подписался в «Инстаграме» на Рондона и Бохинена.

Выводы

У Бохинена достойный общий баланс, есть качества, развитые выше среднего, но какой-то изюминки лично я не заметил. Его текущий уровень пока (подчеркнём это слово) подходит для обоймы ЦСКА, но до стартового состава ему нужно прибавлять в динамике, интенсивности, быстроте работы с мячом и скорости решений.

Решает ли трансфер Бохинена задачу по УСИЛЕНИЮ стартового состава? Не уверен. Какое-то время футболисту скорее всего потребуется на адаптацию.

Решает ли трансфер Бохинена задачу по расширению обоймы? Да. Здесь вопросов никаких.

Может ли трансфер стать выгодным с точки зрения дальнейшей перепродажи? Определённо, если получиться развить футболиста и подчеркнуть его сильные стороны.

Но лично мне казалось, что для ЦСКА было важно решить именно первую задачу. Сейчас, когда на кону стоит попадание в Лигу чемпионов, требовался готовый футболист определённого профайла. Бохинен этим критериям соответствует не до конца.

Использованы данные Wyscout, InStat и графический инструмент Tactic Lite.