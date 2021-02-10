«Заткнись, засранец!» Почему Конте показал средний палец президенту «Ювентуса»?

В Италии грандиозный скандал! Тренер «Интера» так и не простил руководство «Юве» за увольнение?

Ответный матч полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» остался в тени перепалки между главным тренером «Интера» Антонио Конте и президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Тренер миланцев и президент туринцев обменялись неприличными жестами (Конте даже показал оппоненту средний палец), сказали друг другу «пару ласковых», но всё это попало в прямой эфир. Почему они так не любят друг друга? Просто чрезмерная эмоциональность или нечто большее? Сейчас разберёмся.

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Что случилось?

На 10-й минуте полуфинального матча нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес упал в штрафной «Ювентуса». Арбитр Маурицио Мариани не назначил пенальти, после чего Конте «взорвался»: начал кричать, махать руками и апеллировать к судьям. В следующем спорном эпизоде защитник «Интера» Маттео Дармиан получил предупреждение за грубый подкат против Роналду, а Конте начал разговор с игроком «Юве» Бонуччи на повышенных тонах.

Пик конфликта между Конте и «Ювентусом» пришёлся на перерыв. Антонио, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец трибуне, на которой сидело руководство «Юве», включая Андреа Аньелли. Президент «зебр» не остался в долгу, сказав Конте нечто, схожее с «заткнись, засранец».

Итальянский специалист в итоге заявил следующее: «Пусть «Ювентус» скажет правду. Думаю, четвертый судья всё слышал и видел, что происходило во время матча. Им нужно быть более вежливыми, как по мне. Им нужно проявлять больше честности и уважения к тем, кто здесь работает".

По информации La Gazzetta dello Sport, Конте конфликтовал с игроками «Ювентуса» и в подтрибунном помещении. Но больше всего досталось генеральному директору «зебр» Фабио Паратичи. Издание уверяет, что Антонио и Фабио пришлось разнимать, так как оба хотели выяснить отношения на месте.

Другое итальянское СМИ, SportMediaset, передает, что реакция Антонио была обоснованной, поскольку вся скамейка «Ювентуса» весь первый тайм оскорбляла специалиста. Сообщается, что именно такое поведение спровоцировало Конте на конфликт сначала с Бонуччи, а затем и с Аньелли.

Предыстория конфликта

Антонио Конте возглавлял «Ювентус» с 2011-го по 2014 год. За это время специалист трижды становился чемпионом Италии и дважды брал Суперкубок. Но в 2014 году Граф, как Конте называют в Италии, неожиданно для многих покинул клуб. Догадок на эту тему было много: говорили и о разногласиях с руководством касаемо трансферной политики, и о конфликтах с Аньелли. Объяснять своё решение не стала ни одна из сторон. Легендарный вратарь Джиджи Буффон и вице-президент клуба Павел Недвед тогда пытались огородить как тренера, так и президента клуба, заявляя, что Конте ушёл не из-за вопросов по трансферам или разногласий с руководством клуба.

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Но, несмотря на заявления легенд туринцев, кажется, что отношения у Конте и Аньели сложились не очень.

Что было после ухода из «Ювентуса»?

Судя по пёстрым заголовкам итальянской прессы, отношения специалиста и бизнесмена всегда были далеки от идеальных, а в 2014 году они испортились окончательно.

Раньше Андреа не упускал возможность похвалить Конте за его умение работать с игроками. И действительно, Антонио не просто отрабатывал контракт и просил постоянно усиливать состав звёздами, но и сам воспитывал футболистов. Подающих надежды тренер трансформировал в настоящих лидеров, как, например, было с Погба и Видалем. «Сезон без чемпионства – неудачный сезон для Конте», — говорил Аньелли.

Но к Конте в «Ювентусе» были претензии из-за отсутствия побед в еврокубках. Лучший результат – четвертьфинал Лиги Чемпионов в сезоне-2012/13. По мнению Антонио, такой результат был закономерным. Еще за год до неожиданного увольнения Конте провокационно заявил: «Вы не можете на 10 евро пообедать в ресторане, где самое дешевое блюдо стоит 100». Упрёк в адрес руководства клуба был очевиден, ведь Конте был заинтересован в покупках Алексиса Санчеса и Куардадо, но клуб не смог обеспечить тренера нужными ему игроками.

По мнению ряда итальянских изданий, основной причиной увольнения Конте из «Юве» стал интерес к тренеру со стороны сборной Италии. Конте всегда мечтал работать с национальной командой, но в «Ювентусе», кажется, его взглядов не разделяли и не позволили тренеру совмещать две должности. Антонио в итоге действительно возглавил сборную и покинул «Ювентус».

Но история на этом не закончилась – с новым тренером, Массимилиано Аллегри, «Юве» дважды выходил в финал ЛЧ. Аньелли, хваля Аллегри, косвенно задел успехи Конте: «Аллегри выполнил работу, которая для других казалась законченной».

Конте, недолго думая, ответил «Ювентусу» в Facebook: «В жизни никогда не перестаешь узнавать людей… Иногда достаточно даже минимума благодарности. И зрелости».

Без права на второй шанс

Несмотря на сложные отношения, Антонио был близок к возвращению в «Ювентус» в 2019 году. После ухода Аллегри Паратичи и Недвед всерьез рассматривали кандидатуру Конте и даже пытались убедить Аньелли. Но президент наложил вето на эту идею, и от Конте пришлось отказаться. Примечательно, что Андреа, отвечая на вопросы журналистов, сослался на то, что клуб уже договорился с Сарри, но с Антонио у них нормальные отношения: «Что касается Конте, то он продолжает оставаться фанатом «Ювентуса». Именно с ним в составе у нас получилось выиграть в Лигу чемпионов. Спокойно ладим с Антонио. Но сейчас тренер решил попробовать достичь успеха с «Интером».

Андреа даже встал на защиту Конте, когда фанаты требовали убрать звезду со стадиона, посвященную итальянцу: «История остается, и тот, кто её написал, не может быть вычеркнут».

Но этот жест не впечатлил тренера, который прямо на пресс-конференции заявил: «Аньелли не должен был вмешиваться, он ничего не понимает в этом».

Последний раз Аньелли ответил на вопрос о Конте в феврале прошлого года: «Конте? Мы хотели Сарри, и мы взяли Сарри. С Антонио отношения сердечные, непринужденные». Как оказалось — высокие.

Последствия вчерашнего скандала

Судя по последним событиям, Аньелли и Конте в ближайшее время ещё не раз обменяются крепкими фразами. Главный вопрос: будут ли у вчерашних событий последствия? Ни «Интер», ни «Ювентус» пока не комментировали инцидент. Федерация футбола Италии тоже молчит. Дисциплинарный комитет не сообщал о возбуждении дела против специалиста за неспортивное поведение.